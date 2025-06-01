Симоньян призналась, что отказалась бы от карьеры, если бы не СВО

Tекст: Ольга Иванова

Симоньян рассказала об этом во время фестиваля «Движения первых», передает РИА «Новости». Симоньян отметила, что если бы не спецоперация на Украине и напряженная политическая ситуация в стране, она бы ушла с работы.

В ходе открытого диалога Симоньян подчеркнула: «Я вам признаюсь честно, если бы в нашей стране сейчас не была такая сложная, серьезная, требующая полной отдачи ситуация, если бы не СВО, если бы мы не воевали со всем НАТО, вы видите, что происходит сегодня, когда взорваны мосты, атакованы объекты наши, в том числе в Сибири, если бы не это все, я бы ушла с работы».

Она также рассказала, что для нее вопрос профессиональных устремлений и карьерных амбиций давно закрыт, и теперь больше внимания хотела бы уделять семье и детям. Симоньян добавила, что мечтала заниматься писательской деятельностью с детства и сейчас стремится к этому.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил премию «Разговоры о важном» президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю.