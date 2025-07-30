Стало известно об угрозе цунами в Мексике и Эквадоре

Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в регионе с 1952 года

Tекст: Антон Антонов

«Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие», – приводит ТАСС текст сообщения.

Очаг землетрясения прилегал к зонам событий июля 2025 года и августа 2024 года, разрыв распространился более чем на 200 км вдоль глубоководного желоба.

Специалисты прогнозируют, что ощутимые афтершоки будут продолжаться не менее месяца, их магнитуда может достигать 7,5. В Петропавловске-Камчатском возможны толчки силой до 5-6 баллов и опасные цунами.

Порт Северо-Курильска в Сахалинской области и рыбопромышленное предприятие оказались подтоплены волной цунами, сообщает МЧС.

По информации спасателей, на Камчатке пострадавших в результате землетрясения нет, здания активно обследуются на наличие повреждений после толчков, передает РИА «Новости».

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в связи с объявленной угрозой цунами почти по всему восточному побережью Японии призвал жителей в районах, где действует объявление об угрозе цунами, эвакуироваться в многоэтажные здания.

Предупреждение о цунами объявлено в американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон после землетрясения на Камчатке, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).



Ученые считают данное сейсмособытие классическим субдукционным землетрясением, по их мнению, сюрпризов от очага не ожидается.



Как писала газета ВЗГЛЯД, угроза цунами была объявлена в России, Японии и США после сильного землетрясения на Камчатке. В результате землетрясения на Камчатке была зафиксирована волна цунами высотой до четырех метров, а также произошло обрушение стены детсада. В Северо-Курильске из опасной зоны провели эвакуацию жителей в связи с цунами.