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Стало известно об угрозе цунами в Мексике и Эквадоре
Объявления о риске цунами были сделаны для западного побережья Мексики и Галапагосских островов после землетрясения на Камчатке, вызвавшего крупные волны.
ВМС Мексики объявили об угрозе цунами на западном побережье страны после мощного землетрясения на Камчатке, передает ТАСС. Согласно информации Центра предупреждений о цунами ВМС Мексики, высота волн может составить от 0,3 до 1 метра. В опубликованном сообщении отмечается: «Согласно обновленной информации о мониторинге распространения цунами, вызванного землетрясением, для национального побережья ожидается высота волн от 0,3 до 1 м». Жителям прибрежных районов рекомендовано держаться подальше от пляжей до отмены предупреждения. Также сообщается о возможных сильных течениях в портах и необходимости проявлять особую осторожность судам, находящимся в них.
Океанографический институт ВМС Эквадора объявил о вероятности цунами на Галапагосских островах. По данным института, волны могут достигнуть высоты 1,4 метра и ожидаются в 09:00 по местному времени (18:00 мск). В докладе подчеркивается высокая вероятность формирования цунами. Риск для материковой части Эквадора оценивается как существенно меньший по сравнению с островами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, землетрясение на Камчатке стало сильнейшим в этом регионе с 1952 года. Магнитуда подземных толчков у побережья Камчатки достигла 8,5. На Камчатке зафиксировали волну цунами высотой в четыре метра.