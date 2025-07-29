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В Воронеже стартовало онлайн-голосование по запрету электросамокатов
Воронежские власти начали опрос среди жителей города о необходимости полного запрета электросамокатов.
Голосование по вопросу полного запрета электросамокатов началось в Воронеже на странице мэра Сергея Петрина в соцсети «ВКонтакте», передает РИА «Воронеж».
Жителям предлагается выразить мнение о целесообразности полного запрета этого вида транспорта на городских улицах. Инициатива обсуждалась на еженедельной планерке в администрации города.
Петрин отметил, что опасения граждан связаны с высокой скоростью электросамокатов на тротуарах и недостаточным соблюдением правил безопасности.
«Предлагаю рассказать, как вы относитесь к электросамокатам в городе и хотели бы, чтобы этот вид транспорта полностью убрали с наших улиц?», – обратился градоначальник к жителям.
Сезон аренды электросамокатов стартовал в марте, и сейчас это уже пятый сезон подряд для Воронежа. Изначально в городе работали три оператора проката, однако один из них завершил деятельность летом. Сейчас формируется реестр разрешенных стоянок для средств индивидуальной мобильности, туда уже внесли 185 точек. Комиссия определила 13 зон полного запрета и 19 зон с ограничением скорости для СИМ.
Также утверждена дорожная карта по развитию инфраструктуры для индивидуальной мобильности, учитывающая зоны высокого спроса, маршруты и участки с ограничениями. В документе запланировано развитие инфраструктуры и интеграция СИМ в городскую транспортную систему.
Ранее сообщалось, что в городе Кудрово в Ленинградской области планируют запретить электросамокаты.
До этого в Благовещенске ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности.