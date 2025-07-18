Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.0 комментариев
В Кудрово Ленинградской области решили запретить электросамокаты
В городе Кудрово Ленинградской области планируют запретить электросамокаты, сообщили в администрации Заневского городского поселения.
Как указали в администрации Заневского городского поселения, уведомления о расторжении соглашений будут направлены операторам аренды электросамокатов в течение пяти дней, передает РИА «Новости».
Заместитель главы администрации по ЖКХ и благоустройству Александр Мусин отметил на встрече с представителями компаний: «На территории Кудрово присутствуют около 1000 единиц. Большое количество из них не востребовано. Перегружены тротуары, постоянные жалобы с Английской, Областной и других адресов. Самокаты бросают на придомовых территориях, у площадок ТКО, перед подъездами, у железнодорожных переездов и даже в лесу. Возобновление сотрудничества возможно, если мы пропишем дополнительные обязательства организаций перед муниципалитетом».
В администрации уточнили, что решение принято из-за многочисленных жалоб горожан на неправильную парковку средств индивидуальной мобильности и их избыточное количество для относительно молодого города. Согласно данным властей, тротуары оказались перегружены, а жалобы поступают из разных районов Кудрово.
Представители кикшеринговых компаний назвали одной из причин проблемы потерю GPS-сигнала, из-за чего система может некорректно определять разрешенные зоны парковки, иногда с погрешностью в несколько десятков метров.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Во вторник в Елабуге также запретили прокат электросамокатов.