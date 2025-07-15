Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Второй город в России запретил электросамокаты
В Елабуге запретили прокат электросамокатов
Прокат электросамокатов стал недоступен в Елабуге, так как городской инфраструктуры для их безопасного движения сейчас нет, что создает неудобства для пешеходов, сообщили в пресс-службе Елабужского муниципального района.
Глава исполкома Елабужского района Эльмира Ахмадеева объяснила, что движение электросамокатов по тротуарам создает неудобства для пешеходов и представляет опасность для всех участников движения, передает «РИА Новости».
По ее словам, для запуска движения электросамокатов должны быть выделены специальные полосы, минимум велодорожки, с соответствующей разметкой и знаками.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Благовещенска ввели полный запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, сообщил мэр города Олег Имамеев.
Ранее в России начали готовить к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками, включая пересечение пешеходных переходов без спешивания.