О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
Опасная пыль резко ухудшила качество воздуха под Киевом
В Броварах под Киевом зафиксировали временное ухудшение качества воздуха
Ухудшение качества воздуха зафиксировано в Броварах Киевской области, сообщила региональная военная администрация.
Региональная военная администрация сообщила о временном ухудшении качества воздуха в городе Бровары Киевской области, передает ТАСС.
«В Броварах к утру 17 сентября зафиксировано временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Согласно результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль», – заявили в ведомстве.
Местным жителям рекомендовали держать окна закрытыми и ограничить время пребывания на улице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Министерство обороны показало последствия удара беспилотников по логистическому центру в районе Броваров.
Ранее украинские власти сообщили о тушении масштабных пожаров на складах в Киевской области.
В июне украинскую столицу окутал густой смог после возгорания на территории складов.