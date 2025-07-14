В Благовещенске полностью запретили электросамокаты

Tекст: Дарья Григоренко

Имамеев в своем Telegram-канале заявил: «С сегодняшнего дня на территории города в полном объеме начал действовать запрет на размещение и использование средств индивидуальной мобильности (СИМ)». По его словам, запрет был введен в соответствии с законом, который приняли в конце июня в заксобрании Амурской области.

Теперь за любое нарушение этого запрета предусмотрен штраф до 100 тыс. рублей. Имамеев подчеркнул, что меры направлены на обеспечение безопасности всех участников городского движения.

Власти города ранее уже ограничивали движение СИМ в центре Благовещенска, что получило одобрение жителей. Однако после этого пользователи электросамокатов начали массово перемещаться в другие районы, где ситуация с аварийностью и травмами среди пешеходов только ухудшилась. Мэр сообщил, что поводом для ужесточения правил стали сотни обращений горожан, недовольных нарушениями правил безопасности, передает РИА «Новости».

Ранее в России начали готовить к запуску систему на базе искусственного интеллекта, которая будет выявлять нарушения ПДД самокатчиками, включая пересечение пешеходных переходов без спешивания.

11 июня в ГУ МВД сообщили, что с начала сезона камеры в столице зафиксировали многочисленные нарушения ПДД пользователями электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, а также почти 160 аварий с их участием.