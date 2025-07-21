МВД дало советы по повышению конфиденциальности устройств с Android

Tекст: Мария Иванова

Для повышения уровня защиты данных на устройствах с Android МВД России рекомендует провести ряд настроек, пишет Telegram-канал УБК.

В частности, специалисты советуют отключить автоматическое подключение к Wi-Fi и Bluetooth, чтобы гаджет не связывался с небезопасными сетями и не становился уязвимым для атак. Устаревший протокол WEP для Wi-Fi также рекомендуется деактивировать из-за его ненадежности.

В МВД подчеркивают: «Для повышения конфиденциальности и защиты данных на устройствах Android рекомендуется выполнить следующие настройки: Сеть и интернет. Включать Wi-Fi автоматически: отключите, чтобы устройство не подключалось к небезопасным сетям без вашего ведома».

Пользователям советуют показывать уведомления только после разблокировки экрана, а также выставить минимально удобное время тайм-аута экрана и активировать мгновенную блокировку при выключении.

В числе прочих мер – использование пин-кода, пароля или графического ключа вместо свайпа. Рекомендуется отключить доступ к камере, микрофону и местоположению для приложений, которым такие разрешения не нужны. Отмечается, что стоит сбросить и удалить рекламный идентификатор, выключить передачу данных для диагностики и установить пин-код на сим-карту.

Киберполицейские также советуют включить сканирование приложений, чтобы система регулярно проверяла их на наличие вредоносных программ. Кроме того, рекомендуется отключить возможность добавления новых пользователей с экрана блокировки, чтобы никто не смог получить доступ к устройству без разрешения владельца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине 2025 года количество кибермошенничеств против россиян снизилось, однако общий ущерб вырос почти до 6,9 млрд рублей из-за более сложных схем.

Самыми частыми схемами мошенничества стали звонки от «сотрудников банка» и предложения «выгодных инвестиций».

ВТБ отметил популярность мошеннических схем, связанных с обещанием списания долгов и возврата средств.