Эксперты: Кибермошенники стали выбирать более прибыльные схемы

Tекст: Мария Иванова

Число случаев кибермошенничества в России снизилось на 18% в первой половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, однако злоумышленники стали похищать больше средств, передает ТАСС.

В компании BI.ZONE отметили, что, несмотря на уменьшение числа инцидентов, общий ущерб за январь – март 2025 года вырос на 60% и составил почти 6,9 млрд рублей.

По данным BI.ZONE, наиболее распространенной схемой стали кражи доступов к электронным средствам платежей – 17% случаев связаны с мошенниками, выдающими себя за сотрудников банков или использующими фишинговые сайты. Еще 15% инцидентов касаются фейковых представителей МВД и ЦБ, убеждающих россиян передать деньги курьеру или перевести их на «безопасный» счет.

В список самых популярных схем кибермошенничества вошла и так называемая «подработка на маркетплейсах», где жертвам обещают выплаты за написание положительных отзывов, однако в итоге обманывают. BI.ZONE сообщила, что использование дропперов – клиентов банков, передающих доступ к своим картам другим лицам – выросло в семь раз за полгода, а схем с букмекерскими ставками и фальшивыми выигрышами стало в четыре раза больше.

Эксперты подчеркивают: злоумышленники все активнее осваивают новые способы обмана и предпочитают более прибыльные, сложные схемы, позволяющие похищать у россиян значительные суммы за меньший срок.

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенников, использующих мобильные приложения для кражи данных.

МВД также рассказало о так называемом «золотом часе» – времени, когда можно минимизировать последствия утечки данных.

МВД отметило, что мошенники используют фишинговые ресурсы для сбора персональной информации пользователей.