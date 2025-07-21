Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.14 комментариев
Эксперты: Кибермошенники стали выбирать более прибыльные схемы
В первой половине 2025 года количество кибермошенничеств против россиян снизилось, однако ущерб вырос почти до 6,9 млрд рублей из-за более сложных схем.
Число случаев кибермошенничества в России снизилось на 18% в первой половине 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, однако злоумышленники стали похищать больше средств, передает ТАСС.
В компании BI.ZONE отметили, что, несмотря на уменьшение числа инцидентов, общий ущерб за январь – март 2025 года вырос на 60% и составил почти 6,9 млрд рублей.
По данным BI.ZONE, наиболее распространенной схемой стали кражи доступов к электронным средствам платежей – 17% случаев связаны с мошенниками, выдающими себя за сотрудников банков или использующими фишинговые сайты. Еще 15% инцидентов касаются фейковых представителей МВД и ЦБ, убеждающих россиян передать деньги курьеру или перевести их на «безопасный» счет.
В список самых популярных схем кибермошенничества вошла и так называемая «подработка на маркетплейсах», где жертвам обещают выплаты за написание положительных отзывов, однако в итоге обманывают. BI.ZONE сообщила, что использование дропперов – клиентов банков, передающих доступ к своим картам другим лицам – выросло в семь раз за полгода, а схем с букмекерскими ставками и фальшивыми выигрышами стало в четыре раза больше.
Эксперты подчеркивают: злоумышленники все активнее осваивают новые способы обмана и предпочитают более прибыльные, сложные схемы, позволяющие похищать у россиян значительные суммы за меньший срок.
Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенников, использующих мобильные приложения для кражи данных.
МВД также рассказало о так называемом «золотом часе» – времени, когда можно минимизировать последствия утечки данных.
МВД отметило, что мошенники используют фишинговые ресурсы для сбора персональной информации пользователей.