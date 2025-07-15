Осмыслить эпоху, в которую мы живём, крайне тяжело. Иногда кажется, что реальность потеряла смысл, настолько быстро текут события и искажаются понятия. Самое время, по завету Тургенева, опереться на язык.0 комментариев
Силы безопасности Сирии зачистили кварталы города Эс-Сувейда
В сирийском городе Эс-Сувейда стартовала совместная операция МВД и Минобороны, направленная на защиту мирного населения и восстановление порядка.
Силы безопасности переходного правительства Сирии начали операцию по зачистке города Эс-Сувейда – административного центра одноимённой провинции, где проживает преимущественно друзское население, передает ТАСС.
Как сообщил каналу Syria TV командир правительственных формирований бригадный генерал МВД Ахмед ад-Далати, спецподразделения МВД и Минобороны вошли в центральную часть города.
По словам генерала, операция проводится для защиты мирных граждан и восстановления стабильности после недавних кровавых событий. Он подчеркнул, что целью действий является обеспечение безопасности населения в Эс-Сувейде.
Шейхи друзской общины, чье заявление распространил телеканал, одобрили ввод правительственных сил. В совместном обращении они призвали бойцов отрядов самообороны прекратить сопротивление и сдать оружие властям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны горцев-друзов в сирийской провинции Эс-Сувейда привели к гибели 13 человек и более 40 получили ранения. Израиль ведет агрессивную игру на руинах Сирии.