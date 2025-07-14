Бои между арабскими племенами и друзами начались в Сирии

Tекст: Антон Антонов

По данным Elnashra, конфликт вспыхнул во второй половине дня, когда отряд ополченцев обстрелял блокпост друзов в населенном пункте Эль-Макус, после чего началась перестрелка. Бои распространились на районы Джарин, Лаббейн и Эт-Тейри, а шоссе Эс-Сувейда – Канават оказалось перекрыто, передает ТАСС.

Сирийские власти направили в регион спецподразделения МВД переходного правительства для стабилизации обстановки. Губернатор Эс-Сувейды Мустафа аль-Бакур призвал стороны к сдержанности и поиску решения конфликта через диалог.

Среди жертв есть как минимум двое детей. Шейхи друзской общины публично осудили нападения, унесшие жизни детей, и потребовали прекращения огня ради сохранения гражданского мира. В заявлении для телеканала Al Mayadeen они подчеркнули, что правительство должно остановить действия вооруженных групп и обеспечить безопасность на шоссе Дамаск – Эс-Сувейда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль инициировал выступления друзов с требованиями предоставления им «автономии». Действия Израиля могут привести к созданию марионеточного друзского государственного образования на территории Сирии.

Друзы – обособленная арабоязычная этноконфессиональная группа, в Сирии их около 700 тыс., это третье по численности религиозно-этническое меньшинство после курдов и алавитов.