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Пакистан уничтожил штаб индийской армии в Кашмире
Вооруженные силы Пакистана нанесли удар по штабу батальона индийской пехотной бригады в Кашмире, уничтожив командный пункт и сбив пять истребителей.
Операция прошла на фоне недавней эскалации между двумя странами, передает ТАСС.
Генерал Ахмед Чаухдри заявил, что удары по штабу и другим военным постам Индии были реакцией на действия индийских сил в Кашмире, были также сбиты пять индийских истребителей.
Чаухдри сообщил: «Армия Пакистана полностью отреагировала на индийскую агрессию и уничтожила штаб батальона бригады ВС Индии, откуда координировались нарушения режима прекращения огня индийскими военнослужащими на линии контроля в Кашмире».
Информация о погибших или потерях с индийской стороны не уточняется. Индийская армия заявила, что в ночь на 7 мая начала операцию «Синдур» по уничтожению террористической инфраструктуры в Пакистане и на территориях Кашмира, которые контролирует Пакистан. По данным индийской стороны, было нанесено девять ударов по целям, связанным с подготовкой террористических атак против Индии.
Индийские СМИ отмечают высокий риск дальнейшей эскалации конфликта. Власти Индии пообещали дать твердый ответ на любые угрозы суверенитету страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Пакистана сообщила о гибели 24 человек после ударов Индии. Глава МВД Индии назвал операцию «Синдур» ответом на убийство людей в Пахалгаме. Пакистан пообещал свернуть военные действия при условии «отступления» Индии.