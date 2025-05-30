Зеленский перенес празднование Дня защиты детей на ноябрь

Tекст: Вера Басилая

Решение о переносе празднования Дня защиты детей на Украине с 1 июня на 20 ноября было принято Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

Новый праздник теперь будет совпадать со Всемирным днем ребенка, а прежний указ Леонида Кучмы от 1998 года, устанавливавший дату на 1 июня, отменен. В этот же день, 1 июня, Международный день защиты детей отмечается в России и ряде постсоветских государств.

С февраля 2022 года украинское руководство активизировало политику дистанцирования от всего, что связано с Россией. Помимо переноса праздников, в стране производится демонтаж памятников, переименование географических объектов и ограничение использования русского языка.

Ранее на Украине отменили выходные на новогодние праздники.

Владимир Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая.

Зеленский также подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря.