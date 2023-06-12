Президент Украины Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский перенес празднование Дня Победы на 8 мая, следует из данных, опубликованных на сайте Верховной рады.

В карточке законопроекта указано, что он возвращен с подписью президента 12 июня, передает ТАСС.

Отмечается, что Зеленский внес этот законопроект в Раду 8 мая, документ был помечен как неотложный. Парламент утвердил его 29 мая. Согласно тексту документа, вносятся изменения в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях. Праздничным днем вместо 9 мая станет 8 мая – День памяти и победы над нацизмом.

Напомним, Зеленский своим указом установил в стране 9 мая День Европы, а 8 мая будет отмечаться День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Позже стало известно, что на Украине создана петиция с требованием вернуть празднование Дня Победы и отменить установленный вместо него 9 мая День Европы.