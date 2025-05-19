FT сообщила о подготовке нефтяных гигантов к падению цен

Tекст: Дмитрий Зубарев

Крупнейшие нефтяные компании мира готовятся к длительному спаду цен на сырую нефть, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Руководители ExxonMobil, Chevron, Shell, TotalEnergies и BP в квартальных отчетах заверили инвесторов в устойчивости балансов и намерении не снижать доходы акционеров без необходимости. Глава ExxonMobil Даррен Вудс заявил: «Существует значительное давление в сторону понижения цен и маржи». Компания сократила расходы на 13 млрд долларов за пять лет и усилила контроль над финансовыми результатами. Chevron пообещала сохранить поток свободных денежных средств на уровне 9 млрд долларов при цене нефти 60 долларов за баррель, даже с учетом сокращения персонала.

Shell отметила, что сможет выплачивать дивиденды, даже если цены упадут до 40 долларов за баррель, и пока не планирует сокращать расходы. Финансовый директор Shell Шинед Горман подчеркнула, что реализация проектов продолжается.

Глава TotalEnergies Патрик Пуянне напомнил, что компания во время пандемии не сокращала дивиденды и сейчас придерживается того же подхода. Аналитики HSBC и Wood Mackenzie отмечают, что нефтяные гиганты коллективно снизили планы капитальных расходов на 2%.

В 2024 году совокупные капитальные расходы пяти крупнейших компаний составят около 98 млрд долларов, что почти на 5% меньше, чем годом ранее. Согласно прогнозу, цены на нефть к концу года будут держаться в среднем на уровне 65 долларов за баррель из-за роста поставок со стороны ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть выросли после публикации данных о сокращении запасов нефти в США. Поставки российской нефти в Индию достигли максимального уровня за два года. В России были определены запасы нефти и газа.