Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Российские корабли отработали уничтожение подлодок в Балтийском море
В полигонах Балтийского моря экипажи кораблей «Зеленодольск» и «Казанец» выполнили учения по поиску и уничтожению подлодок условного противника.
Российские малые противолодочные корабли «Зеленодольск» и «Казанец» провели тактическое учение по поиску и уничтожению подводных лодок, сообщает РИА «Новости». Учения прошли в морских полигонах боевой подготовки Балтийского флота. В ходе маневров экипажи совместно искали подлодки, отрабатывали противолодочное маневрирование и слежение за целью.
После установления контакта с подлодкой моряки выполнили условные торпедные стрельбы, глубинные бомбометания и уничтожение надводных беспилотных катеров-камикадзе условного противника. В ходе учения с кораблями взаимодействовали противолодочные вертолеты КА-27 морской авиации Балтийского флота.
«Экипажи отработали поиск, обнаружение и поддержание контакта с подводной лодкой во взаимодействии с вертолетами», – заявили в пресс-службе флота. Корабли оснащены зенитными артиллерийскими комплексами АК-176 и АК-630, реактивными бомбовыми установками РБУ-6000, торпедными аппаратами и современными гидроакустическими комплексами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Балтийского флота провели успешные учения в Балтийском море. В ходе маневров у Калининградской области один из кораблей флота использовал практическую торпеду против условной подводной цели. В Совете Федерации назвали провокацией действия НАТО по попытке морской блокады России.