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Пленный ВСУ рассказал об охране аэродрома с F-16
Украинский военный признался, что после службы в батальоне охраны аэродрома с истребителями F-16 был направлен на передовую под Красноармейском.
Украинский военнослужащий Алексей Коваленко, взятый в плен в ДНР, рассказал о своей службе в батальоне охраны аэродрома, где, по его словам, приземлялись истребители F-16, передает ТАСС. Пленный уточнил: «40-я бригада, летная часть, и при ней, получается, сформировали батальон охраны аэродрома, вокруг аэродрома. Две штуки появились F-16. Но они там побыли и улетели куда-то. Уже мало людей осталось, потихонечку отсеивали, отсеивали, отсеивали то в какую-то бригаду, то в другую бригаду. Мы приехали, нас оформили в одном селе, потом в другое село переехали».
Позднее командование объявило бойцам, что их отправляют на позиции в ДНР. Коваленко отметил, что понимал, куда их направляют: на линию соприкосновения в районе Красноармейска (Покровска). Он также добавил, что личный состав постепенно перераспределяли из батальона охраны по другим подразделениям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу в украинскую армию. Пленный также сообщил о принуждении восемнадцатилетних украинцев к подписанию контрактов. Он заявил о расстрелах отступающих заключенных ВСУ.