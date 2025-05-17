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    17 мая 2025, 00:47 • Новости дня

    При обстреле протестующих в Триполи как минимум один человек погиб

    В Триполи протестующий погиб после обстрела сил ПНЕ по протестующим

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Триполи во время массовых акций протеста против ПНЕ был открыт огонь, в результате чего погиб один человек и несколько ранены.

    Один протестующий погиб и несколько получили ранения в результате обстрела силами, лояльными Правительству национального единства Ливии, сообщает агентство Libya Press.

    Инцидент произошел у здания премьера Абдель Хамида Дбейбы, где тысячи демонстрантов требовали его отставки. Правительство заявило, что таким образом предотвратило попытку штурма своей штаб-квартиры.

    По данным агентства, в ответ на нарастающие протесты семь министров и четверо заместителей в правительстве Дбейбы подали прошения об отставке.

    В числе ушедших – глава Минздрава, министры жилья, строительства, местного самоуправления, водных ресурсов, экономики, культуры, а также промышленности и полезных ископаемых.

    Массовые выступления в центре Триполи продолжаются: тысячи ливийцев стекаются к Зеленой площади и зданию премьера, протестующие несут плакаты с перечеркнутыми портретами премьера и главы МВД Имада Трабелси.

    На видео, опубликованных агентством, слышны скандирования: «Народ хочет свержения правительства», «Дбейба, ты трус и американский агент».

    Ситуация обострилась после столкновений между 444-й бригадой Махмуда Хамзы и Аппаратом по поддержанию безопасности, вызванных гибелью руководителя аппарата Абдельгани аль-Кикли.

    По данным СМИ, за одну ночь в Триполи погибло не менее шести человек, около 70 получили ранения. В ответ Минобороны ПНЕ объявило об успешном завершении операции по обеспечению безопасности и инициировало реформы, что вызвало новую волну протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе резиденции главы ПНЕ Ливии прогремели выстрелы, в результате которых пострадали участники массовой акции против премьер-министра страны.

    Министр по вопросам жилья Ливии Абу Бакр аль-Гави подал в отставку на фоне массовых протестов в Триполи, также об отставке заявил министр местного самоуправления.

    Граждане Испании, заблокированные в Триполи из-за вооруженных столкновений, смогли покинуть страну и вылететь в Рим через Мисрату.

    16 мая 2025, 10:14 • Новости дня
    Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России
    Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев, возглавлявший войска Центрального военного округа и группировку «Центр», назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России, сообщил источник.

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России, пишут «Известия».

    Мордвичев родился в 1976 году в Павлодаре, завершил обучение в Новосибирском общевойсковом училище, Общевойсковой академии и Академии Генштаба. В последние годы он занимал руководящие посты в Южном и Центральном военных округах, командовал группировкой «Центр».

    Под руководством Мордвичева российские войска освободили Мариуполь, а в ходе наступления на Донецком направлении – Авдеевку, Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово. За личный вклад в выполнение задач в зоне спецоперации на Украине генерал был удостоен звания Героя Российской Федерации.

    Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале отметил, что генерал Салюков, который ранее возглавлял Сухопутные войска, был переведен в Совбез. Сладков считает, что назначение Мордвичева на пост главнокомандующего логично и заслуженно, и прогнозирует, что вскоре его может ждать еще более высокая должность.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности. Он также освободил Салюкова от прежней должности.

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    16 мая 2025, 13:22 • Новости дня
    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus

    Рар: Мерц изменил риторику по передаче Украине Taurus после брифинга с разведслужбами ФРГ

    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос о поставках Украине ракет Taurus постепенно исчезнет с повестки дня, если переговоры между Россией и Украиной состоятся. В противном случае решение будет зависеть от позиции США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus, мотивировав это отсутствием подготовки в ВСУ.

    «Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера Германии получил доступ ко всей серьезной информации. До этого с ним не проводили брифинги разведслужбы. Складывается впечатление, что после первой консультации политик сделал определенные выводы по вопросу поставок Украине ракет Taurus. В частности, он понял, что такой шаг может подвергнуть ФРГ большой беде», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, этот вопрос постепенно «исчезнет с повестки дня, если переговоры между российской и украинской делегациями состоятся». «В противном случае решение будет зависеть от позиции США. Европейцам важно получить от главы Белого дома Дональда Трампа заверения в готовности поддержать Европу в случае конфликта, поскольку без американского «зонтика» они проиграют России в любом противостоянии», – уточнил собеседник.

    «Как любит говорить Трамп, у Европы нет «карт». Цели Вашингтона и Брюсселя на Украине разошлись: Штаты хотят примирения любой ценой, а ЕС не желает, чтобы Киев потерял территории. На этом фоне тактика Мерца предельно ясна: помешать сближению Трампа с Владимиром Путиным, вернуть США в трансатлантический альянс», – детализировал аналитик.

    «Канцлер Германии будет сейчас подлизываться к американскому лидеру, давать ему разные обещания вплоть до повышения расходов Берлина на вооружение. И все это только чтобы вернуть Трампа в ряды НАТО», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

    Однако Киев, добавил Мерц, получит крылатые ракеты от Франции и Британии. По мнению политика, значение Taurus для Украины преувеличивается общественностью. Он напомнил, что раньше дискуссия об их передаче ВСУ велась публично, и это, по словам Мерца, было «стратегическим преимуществом» для России и «стратегическим недостатком для Германии».

    Примечательно, что еще в апреле Мерц допускал отправку Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары немецкими ракетами по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    16 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине

    Канцлер ФРГ Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus из-за отсутствия подготовки в ВСУ

    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus, сославшись на длительный процесс обучения военных.

    Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения». Мерц также отметил, что дискуссию о возможных поставках ракет Taurus не следовало начинать публично.

    В апреле Мерц в интервью ARD допустил передачу Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что поставки Киеву ракет Taurus не влияют на ситуацию на фронте, в отличие от обычных артиллерийских снарядов.

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    15 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы

    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы между странами

    ПВО Венгрии сбила украинский беспилотник-шпион в районе границы
    @ Times News/Youtube

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Венгрии нейтрализовали беспилотник, залетевший на территорию страны со стороны Украины, пишет Magyar Hirlap.

    Силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник, обнаруженный в воздушном пространстве страны радаром над городом Токаем, пишет газета Magyar Hirlap со ссылкой на источники, которые считают инцидент продолжением разведывательного соперничества двух стран.

    Издание уточняет, что инцидент произошел на прошлой неделе, но известно о нем стало сейчас. Несмотря на то, что подобные эпизоды происходили и ранее, нынешний случай приобрел особую значимость из-за перехода конфликтов разведок на уровень военного противостояния.

    В последние месяцы фиксировались неоднократные попытки нарушения воздушной границы Венгрии беспилотниками, но как минимум один из них был уничтожен венгерскими военными, сказано в заметке.

    По информации источников, знакомых с ситуацией, украинская сторона могла планировать диверсионные операции при участии людей, которых готовят в Закарпатье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии 11 мая  отменили встречу с Украиной по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье на фоне обвинений Киева в шпионаже.

    При этом венгерские власти опубликовали данные сотрудников украинского посольства, которых обвинили в шпионской деятельности и объявили персонами нон-грата.

    9 мая глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что послу Венгрии на Украине вручили ноту о высылке двух сотрудников посольства Венгрии в Киеве.

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    14 мая 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили все попытки прорыва ВСУ в Курскую область

    Группировка «Север» не допустила пересечения границы России боевиками ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Группировка войск «Север» уничтожила передовые и штурмовые отряды противника на нескольких направлениях, не допустив пересечения госграницы противником в направлении Искрисковщина – Теткино.

    Группировка войск «Север» за прошедшие сутки уничтожала передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях, пресекая попытки противника прорвать госграницу пешком и на транспорте, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер».

    На направлении Искрисковщина – Теткино ВСУ попытались в пешем порядке прорваться на территорию России, но операторы БПЛА нанесли им поражение сбросами с коптеров, уничтожив больше половины личного состава.

    «В обеденное время в направлении госграницы вскрыто выдвижение вражеской ББМ и группы квадроциклов – в результате применения FPV дронов уничтожено три квадроцикла, ББМ противника получила повреждения. Прорыва государственной границы не допущено», – сказано в сообщении.

    Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило за сутки свыше 600 метров, было уничтожено семь единиц вражеской техники. На Волчанском направлении зачистка завершилась полным уходом противника из 21 домовладения и из трех опорных пунктов, продвижение превысило 450 метров.

    За сутки на всех направлениях потери ВСУ составили свыше 190 человек, из них более 150 на Сумском и 20 на Теткинском направлениях.

    «В районах Поповки, Демидовки и Гоптаровки живой силы противника в непосредственной близости от госграницы не обнаружено», – уточняется в сводке.

    Кроме того, на Липцовском направлении была уничтожена боевая группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и пунктом управления БПЛА противника.

    Напомним, тульские десантники нанесли удар из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» по скоплению пехоты ВСУ в лесном массиве на территории Сумской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.

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    16 мая 2025, 09:19 • Новости дня
    Украина потеряла 770 млн долларов при закупке оружия у сомнительных торговцев

    Tекст: Александра Юдина

    В результате авансовых платежей за оружие и боеприпасы Украина не получила товаров на сумму 770 млн долларов, а часть поставок оказалась негодной для использования, пишет Financial Times.

    Украина утратила сотни миллионов долларов во время закупок оружия у недобросовестных производителей и торговцев, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что иногда Киев выплачивал крупные авансы компаниям, которые не выполнили обязательства по поставкам.

    Издание приводит слова чиновников о том, что часть оружия, закупленного по завышенным ценам из-за высокого спроса, поступала в Украину в непригодном для использования состоянии.

    В материале указывается, что на сегодняшний день Украина выплатила 770 млн долларов аванса иностранным оружейным брокерам за вооружение и боеприпасы, которые не были получены.

    При этом некоторые компании указывают, что стали жертвами коррупционных схем со стороны украинских чиновников и посредников, что может объяснять исчезновение части средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину. Евросоюз принял решение выделить на Украину 900 млн евро из доходов от российских активов. Германия решила засекретить данные о своих поставках оружия на Украину.

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    14 мая 2025, 13:57 • Новости дня
    В России впервые показали новейшие укороченные автоматы Калашникова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подмосковном парке «Патриот» концерн «Калашников» представил новейшие малогабаритные автоматы, уже применяемые в спецоперации.

    Концерн «Калашников» впервые показал новейшие укороченные версии автоматов АК-12 и АК-15 на мероприятии в стрелковом комплексе в парке «Патриот», передает ТАСС.

    Генеральный директор компании Алан Лушников подчеркнул, что разработки направлены на дальнейшее развитие серии автоматов и расширение доступных форм-факторов.

    По его словам, новые автоматы уже применяются в ходе спецоперации. Эти модели, по информации концерна, предназначены для операторов беспилотников, водителей военной техники, связистов и военнослужащих, для которых стрелковое оружие не является основным.

    Также концерн «Калашников» презентовал новую перспективную форму из комплекта обмундирования «Новатор». Лушников отметил, что компания активно поставляет боевую одежду и регулярно получает положительные отзывы от пользователей, а специалисты концерна выезжают в зону спецоперации для получения обратной связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» потребовал неустойку у НИИ прикладной химии. ЦНИИточмаш, входящий в концерн «Калашников», доставил комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» заказчику для борьбы с высокоточным оружием. Концерн «Калашников» объявил о планах увеличить выпуск ракет на 60%.

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    14 мая 2025, 22:45 • Новости дня
    В США усомнились в способности суперподлодки SSN(X) противостоять России

    19FortyFive: Целесообразность программы по подлодке SSN(X) США сомнительна

    Tекст: Ирма Каплан

    Современные технологии подводных лодок могут не оправдать ожиданий в региональных конфликтах, а затраты на развитие флота могут стать обременительными, пишет 19FortyFive.

    Ударная подводная лодка следующего поколения SSN(X) ВМС США, разработанная для работы при конфликте с Китаем или Россией, с прогнозируемой стоимостью в 6-7 млрд долларов за единицу, может оказаться неподходящей для реальных многополярных мировых кризисов, с которыми сталкивается Америка, пишет обозреватель портала 19FortyFive.

    «Это технологическое чудо, да. Но, как и F-35, он рискует стать символом стратегического отвлечения внимания: слишком дорогой, чтобы потерпеть неудачу, слишком изысканный, чтобы сражаться, слишком оторванный от реальных горячих точек, с которыми сталкивается Америка», – считает профессор международных отношений в колледже Макалестера, специализирующийся на политике международных конфликтов и безопасности, Эндрю Лэтем.

    Продвинутые возможности подлодки SSN(X) дают ограниченные преимущества в локальных конфликтах и теоретически способны только усилить напряженность в регионе, говорится в статье.

    Также подчеркивается, что американская оборонная промышленность и так испытывает серьезную нагрузку, а бюджеты, находящиеся под пристальным вниманием администрации президента США Дональда  Трампа, могут не выдержать дополнительных расходов. Разработка подлодки SSN(X) может стать чрезмерно дорогим стратегическим проектом, отвлекающим ресурсы от других нужд.

    Автор статьи считает необходимым сделать паузу в реализации программы и провести переоценку, так как более гибкий и дешевый подводный флот лучше подошел бы для защиты интересов Соединенных Штатов в текущей геополитической ситуации.

    Подлодку ВМС США следующего поколения SSN(X) позиционировали как слово будущего в технологиях подводной войны: она быстра, незаметна, смертоносна и разработана для того, чтобы опередить расширение военно-морских сил Китая, а также превзойти мощь глубоководного российского флота. Эта лодка должна была закрепить подводное господство США в середине XXI века, напомнил автор.

    «Но, как и в случае с каждой многообещающей программой, рожденной в Вашингтоне, стоит задать более сложный вопрос: строит ли ВМС правильную подводную лодку для соответствующей реальности войны? Ведь мир изменился», - отмечает он.

    ВМС США находятся на грани принятия программы суперсовременных подводных лодок для войны великих держав, которая становится все менее вероятной, и для лодок, плохо подходящих для реагирования на реальные конфликты, которые вспыхивают в многополярном мире.

    Еще более провокационная мысль в том, что следующая подводная война может обойтись без китайских авианосцев или российских бастионных оборонительных сооружений и будет похожа на кризис в Индийском океане, спровоцированный региональными ядерными соперниками, действующими по наитию и движимыми националистической политикой, а не классической логикой сдерживания.

    Поэтому США стоит притормозить, переоценить и адаптировать военные разработки к изменившемуся миру, резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американское оборонное ведомство заказало строительство двух многоцелевых атомных подводных лодок типа «Вирджиния» на сумму до 18,4 млрд долларов.

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    14 мая 2025, 04:44 • Новости дня
    Ким Чен Ын понаблюдал за учениями спецназа и танкистов КНДР

    Ким Чен Ын оценил учения спецназа и танковые соревнования в КНДР

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава КНДР Ким Чен Ын посетил тактические учения спецназа и танковые соревнования, где обсудил важность модернизации подготовки военных подразделений, передает ЦТАК.

    Глава КНДР Ким Чен Ын посетил 13 мая учения подразделений спецназа Корейской народной армии, соревнования танкистов и показательные огневые учения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за различными тактическими методами подготовки вместе с командованием Корейской народной армии (КНА) с наблюдательного пункта. Лидера государства сопровождали министр обороны Но Гван Чхолем и начальник генштаба Ли Ен Гиль», – сказано в сообщении.

    Во время мероприятий Ким Чен Ын встретился с бойцами 11-го корпуса Корейской народной армии, высоко оценив их мастерство и отметив успешное выполнение задач универсального батальона.

    По словам Ким Чен Ына, внедрение новых методов в обучении командиров способствует укреплению боевого духа и профсамостоятельности офицеров.

    Он подчеркнул, что ключевая задача армии – завершить подготовку к войне, а важнейшим направлением назвал антиимпериалистический классовый фронт.

    «Боевая подготовка, направленная на то, чтобы превратить все уровни армии в элитную силу, которая тщательно и безупречно выполняет любой приказ, является первой революционной задачей», – приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

    Лидер КНДР призвал совершенствовать тренировочные площадки, внедрять современные методы и системы подготовки, чтобы соответствовать требованиям времени.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время визита в посольство России в Пхеньяне Ким Чен Ын подчеркнул, что считает дружбу с президентом России Владимиром Путиным поводом для особой гордости.

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    16 мая 2025, 03:09 • Новости дня
    Испанцы эвакуировались из Триполи на самолете после боев

    Стало известно о вывозе 17 испанцев из Триполи в Рим самолетом

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Испании, заблокированные в ливийском Триполи из-за вооруженных столкновений, смогли покинуть страну и вылететь в Рим через Мисрату.

    Семнадцать граждан Испании, оказавшихся в ловушке в Триполи из-за вспышки боевых действий, были эвакуированы на самолете в Рим, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сведения от источников в Министерстве иностранных дел Испании. Ранее сообщалось о девяти испанцах из бизнес-делегации, организованной Торговой палатой Таррагоны, ожидавших помощи для возвращения домой.

    По данным источников, эвакуация прошла через аэропорт Мисраты, который находится примерно в 200 километрах от Триполи. Не уточняется, был ли это специальный рейс, организованный властями Испании, или коммерческий перелет. Причиной эвакуации стали вооруженные столкновения и убийство главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. В ходе боев в столице Ливии погибли шесть человек.

    Министерство внутренних дел ПНЕ накануне объявило о стабилизации ситуации в городе, однако ливийская газета Al Wasat позднее сообщила о возобновлении столкновений между силами, поддерживающими президентский совет и министерство обороны ПНЕ в ночь со вторника на среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел Ливии заявило о нормализации обстановки в Триполи после серии вооруженных столкновений. Российским гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в западные районы Ливии из-за применения тяжелого вооружения в столице. В Триполи произошла попытка покушения на Али аль-Джабари, командира Сил поддержки служб безопасности МВД Правительства национального единства.

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    16 мая 2025, 23:54 • Новости дня
    Силы ПНЕ Ливии открыли огонь по протестующим в Триполи

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе резиденции главы ПНЕ Ливии прогремели выстрелы, в результате которых пострадали участники массовой акции против премьер-министра страны.

    Вооруженные формирования, поддерживающие Правительство национального единства Ливии, открыли огонь по протестующим у резиденции премьера Абдель Хамида Дбейбы в Триполи, передает ТАСС.

    По данным издания Al Marsad, тысячи граждан собрались возле штаб-квартиры Дбейбы с требованием его отставки. В ходе беспорядков несколько человек получили ранения.

    Демонстранты требовали смены руководства в условиях политического кризиса, охватившего Ливию. Причины эскалации конфликта между силовиками и протестующими пока не раскрываются. Официальной информации о числе пострадавших и их состоянии не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по вопросам жилья Ливии Абу Бакр аль-Гави подал в отставку на фоне массовых протестов в Триполи. Министр местного самоуправления также передал прошение об отставке.

    Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что события в Триполи могут привести к эскалации при мобилизации сторонников убитого главы службы безопасности Абдельгани аль-Кикли. Вечером в понедельник в столице Ливии произошли вооруженные столкновения.

    Министерство обороны ПНЕ позже заявило о завершении военной операции. В результате боев на юге Триполи были ранены не менее шести человек, а у российского посольства сохраняется спокойная обстановка.

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    15 мая 2025, 12:28 • Новости дня
    Трамп анонсировал сопровождение F-47 сотнями боевых дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах сопровождать истребители шестого поколения F-47 сотнями новейших беспилотников в боевых операциях.

    Американские истребители шестого поколения F-47 будут выполнять боевые задачи в сопровождении сотен беспилотников, передает ТАСС. Дональд Трамп отметил, что США планируют создать крупнейшую и новейшую линейку недорогих дронов для истребителей F-55 и F-35, однако основное внимание будет уделено F-47. По словам Трампа, F-47 – это «прекрасное оружие» с колоссальными возможностями, которое будет сопровождаться сотнями дронов.

    Во время встречи с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе Трамп обратился к главе корпорации Boeing Келли Ортбергу с просьбой рассказать о F-47. Ортберг заявил, что Boeing планирует в ближайшем будущем запустить производство нового истребителя. Трамп также пошутил, что ему нравится название F-47, намекая на свой порядковый номер как президента.

    Ранее Трамп предоставил Boeing контракт на разработку F-47 по программе Next-Generation Air Dominance (NGAD). Американский лидер подчеркнул, что испытательные полеты экспериментальной модели F-47 проходят уже около пяти лет, а сам самолет существенно превосходит по возможностям авиационную технику других стран.

    Семейство NGAD разрабатывается для замены истребителя-бомбардировщика F-22 и включает пилотируемый компонент, который станет новым стандартом для американских военно-воздушных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отложили поставку истребителей F-35 в Израиль из-за технических неисправностей. Британия понесла огромные убытки из-за покупки американских истребителей F-35. Британия признала нехватку летчиков для эксплуатации F-35.

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    14 мая 2025, 08:10 • Новости дня
    В МАИ представили российский контроллер для управления беспилотниками

    МАИ показал российский контроллер для автономного управления беспилотниками

    Tекст: Мария Иванова

    Московский авиационный институт объявил о создании собственного полетного контроллера, который способен управлять беспилотниками различных типов и обрабатывать видеосигналы на борту.

    Устройство, представленное МАИ, стало центральным узлом управления беспилотными летательными аппаратами, сообщает ТАСС.

    Разработка выполняет функции автопилота, вычислительного блока и системы обработки данных, что позволяет аппарату работать полностью автономно. По словам главного конструктора центра МАИ Максима Калягина, полетный контроллер отличается расширенными возможностями за счет мощных вычислительных и сенсорных компонентов, превосходящих импортные аналоги.

    Контроллер способен в реальном времени анализировать большие потоки данных от датчиков, обеспечивая интеллектуальное управление, адаптацию к изменяющимся условиям и корректировку маршрута. Особое внимание разработчики уделили работе с видеоданными: устройство обрабатывает видеопоток, распознает образы и выполняет функции компьютерного зрения, такие как классификация объектов и детекция препятствий.

    Полетный контроллер легко интегрируется в различные типы беспилотных платформ – самолеты, вертолеты, мультикоптеры, а также наземные роботизированные системы. Производитель предусмотрел пассивную систему терморегулирования, что обеспечивает стабильную работу устройства в широком диапазоне температур. Разработка уже запущена в серийное производство и применяется для учебных, научных и прикладных задач. В МАИ сообщили, что программная поддержка устройства будет расширяться, а также разрабатываются новые конфигурации для разных аппаратов и сценариев.

    Накануне сообщалось, что конструкторы МАИ разработали дрон с модульной конструкцией и полностью отечественными компонентами.

    В России создали транспортный беспилотник «Ямщик», который оснащен защитой от дронов. З

    последний год производство отечественных беспилотников увеличилось почти втрое, при этом в разработке участвуют более 600 компаний, заявил в конце апреля председатель правительства Михаил Мишустин.

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    16 мая 2025, 00:24 • Новости дня
    Украинские войска 22 раза обстреляли территории ДНР за сутки

    Украинские атаки затронули Горловское и Донецкое направления, ранены мирные жители

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки отмечено новое увеличение числа обстрелов позиций и населенных пунктов ДНР вооруженными силами Украины, ранены двое гражданских.

    Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, передает РИА «Новости». В официальном сообщении управления республики говорится, что всего было выпущено 63 различных боеприпаса.

    Двадцать одна атака пришлась на горловское направление, одна – на донецкое. Уточняется, что в результате обстрелов ранены двое мирных жителей.

    За предыдущие сутки фиксировалось 34 обстрела территории республики. Власти ДНР продолжают документировать факты военных преступлений Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инфраструктурные объекты в Калининском и Центрально-Городском районах Горловки пострадали в результате атак семи беспилотников, три мирных жителя ранены.

    Украинские войска нанесли удары по территории ДНР, в результате которых получили ранения двое мирных жителей, включая подростка.

    Подразделения группировки «Запад» освободили Торское, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в ДНР.

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    16 мая 2025, 05:22 • Новости дня
    Снайперы уничтожили троих боевиков ВСУ и дрон под Ореховым

    Снайперская пара прикрыла штурмовую группу, уничтожив ВСУ и октокоптер

    Tекст: Денис Тельманов

    Снайперы 19-й гвардейской мотострелковой дивизии успешно предотвратили обход российской штурмовой группы под Ореховым, ликвидировав угрозу с фланга.

    Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обеспечила прикрытие российской штурмовой группы, уничтожив троих военнослужащих ВСУ и вражеский октокоптер Р-18 типа «Баба-Яга», пишет РИА «Новости». Командир стрелковой роты снайперов с позывным «Амур» рассказал, что противник пытался незаметно обойти штурмовую группу с фланга, выйдя из окопа.

    «Противник захотел вылезти из окопа и обойти всю нашу штурмовую группу с тыла», – заявил «Амур». По его словам, благодаря заранее просчитанным поправкам удалось ликвидировать противника на подходе.

    К вечеру снайперская пара также уничтожила дрон-октокоптер Р-18, применяемый ВСУ для ударов и разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что сбить тяжелый украинский дрон типа «Баба-яга» из дробовика невозможно, для этого требуется автомат и поражение аккумулятора. В Херсонской области тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный из сбитых украинских аппаратов, прошел успешное боевое тестирование. На харьковском направлении российские мотострелки сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.

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