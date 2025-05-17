При обстреле протестующих в Триполи как минимум один человек погиб

В Триполи протестующий погиб после обстрела сил ПНЕ по протестующим

Tекст: Денис Тельманов

Один протестующий погиб и несколько получили ранения в результате обстрела силами, лояльными Правительству национального единства Ливии, сообщает агентство Libya Press.

Инцидент произошел у здания премьера Абдель Хамида Дбейбы, где тысячи демонстрантов требовали его отставки. Правительство заявило, что таким образом предотвратило попытку штурма своей штаб-квартиры.



По данным агентства, в ответ на нарастающие протесты семь министров и четверо заместителей в правительстве Дбейбы подали прошения об отставке.

В числе ушедших – глава Минздрава, министры жилья, строительства, местного самоуправления, водных ресурсов, экономики, культуры, а также промышленности и полезных ископаемых.

Массовые выступления в центре Триполи продолжаются: тысячи ливийцев стекаются к Зеленой площади и зданию премьера, протестующие несут плакаты с перечеркнутыми портретами премьера и главы МВД Имада Трабелси.

На видео, опубликованных агентством, слышны скандирования: «Народ хочет свержения правительства», «Дбейба, ты трус и американский агент».

Ситуация обострилась после столкновений между 444-й бригадой Махмуда Хамзы и Аппаратом по поддержанию безопасности, вызванных гибелью руководителя аппарата Абдельгани аль-Кикли.

По данным СМИ, за одну ночь в Триполи погибло не менее шести человек, около 70 получили ранения. В ответ Минобороны ПНЕ объявило об успешном завершении операции по обеспечению безопасности и инициировало реформы, что вызвало новую волну протестов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе резиденции главы ПНЕ Ливии прогремели выстрелы, в результате которых пострадали участники массовой акции против премьер-министра страны.

Министр по вопросам жилья Ливии Абу Бакр аль-Гави подал в отставку на фоне массовых протестов в Триполи, также об отставке заявил министр местного самоуправления.

Граждане Испании, заблокированные в Триполи из-за вооруженных столкновений, смогли покинуть страну и вылететь в Рим через Мисрату.