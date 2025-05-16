Силы ПНЕ Ливии открыли огонь по протестующим в Триполи

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные формирования, поддерживающие Правительство национального единства Ливии, открыли огонь по протестующим у резиденции премьера Абдель Хамида Дбейбы в Триполи, передает ТАСС.

По данным издания Al Marsad, тысячи граждан собрались возле штаб-квартиры Дбейбы с требованием его отставки. В ходе беспорядков несколько человек получили ранения.



Демонстранты требовали смены руководства в условиях политического кризиса, охватившего Ливию. Причины эскалации конфликта между силовиками и протестующими пока не раскрываются. Официальной информации о числе пострадавших и их состоянии не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по вопросам жилья Ливии Абу Бакр аль-Гави подал в отставку на фоне массовых протестов в Триполи. Министр местного самоуправления также передал прошение об отставке.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что события в Триполи могут привести к эскалации при мобилизации сторонников убитого главы службы безопасности Абдельгани аль-Кикли. Вечером в понедельник в столице Ливии произошли вооруженные столкновения.

Министерство обороны ПНЕ позже заявило о завершении военной операции. В результате боев на юге Триполи были ранены не менее шести человек, а у российского посольства сохраняется спокойная обстановка.