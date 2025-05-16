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    16 мая 2025, 23:54 • Новости дня

    Силы ПНЕ Ливии открыли огонь по протестующим в Триполи

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе резиденции главы ПНЕ Ливии прогремели выстрелы, в результате которых пострадали участники массовой акции против премьер-министра страны.

    Вооруженные формирования, поддерживающие Правительство национального единства Ливии, открыли огонь по протестующим у резиденции премьера Абдель Хамида Дбейбы в Триполи, передает ТАСС.

    По данным издания Al Marsad, тысячи граждан собрались возле штаб-квартиры Дбейбы с требованием его отставки. В ходе беспорядков несколько человек получили ранения.

    Демонстранты требовали смены руководства в условиях политического кризиса, охватившего Ливию. Причины эскалации конфликта между силовиками и протестующими пока не раскрываются. Официальной информации о числе пострадавших и их состоянии не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр по вопросам жилья Ливии Абу Бакр аль-Гави подал в отставку на фоне массовых протестов в Триполи. Министр местного самоуправления также передал прошение об отставке.

    Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что события в Триполи могут привести к эскалации при мобилизации сторонников убитого главы службы безопасности Абдельгани аль-Кикли. Вечером в понедельник в столице Ливии произошли вооруженные столкновения.

    Министерство обороны ПНЕ позже заявило о завершении военной операции. В результате боев на юге Триполи были ранены не менее шести человек, а у российского посольства сохраняется спокойная обстановка.

    15 мая 2025, 00:42 • Новости дня
    Коц рассказал об эксперте на переговорах в Стамбуле генерале Зорине

    Tекст: Ирма Каплан

    В состав российской переговорной делегации в Стамбуле вошел генерал Александр Зорин, опытный переговорщик, участник урегулирования сложных конфликтов в Сирии, рассказал военкор Александр Коц.

    «Зорин – мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии, «зелеными экспрессами», распутывал сложнейшие клубки противоречий между группировками», – охарактеризовал переговорщика в Telegram-канале военный корреспондент «Комсомольской правды» Адександр Коц.

    Он уточнил, что Зорин был одним из тех, кто заставил капитулировать двухтысячный украинский гарнизон «Азовстали» в Мариуполе.

    Коц отметил, что такая делегация, как у России, станет еще одним «ударом по шапито Зеленского». «Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», – поиронизировал Коц над актерским прошлым Владимира Зеленского.

    Зорин – первый замначальника информации управления Генерального штаба ВС России, участник экспертной группы.

    Напомним, вечером 14 мая Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров по украинскому кризису. Главой делегации назначен помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по данным западных СМИ, Зеленский изначально вообще не собирался направлять делегацию Украины на встречу с Россией в Турции, но изменил решение после разговора с США и Европой.

    Американский госсекретарь Марко Рубио уже прибыл в Турцию, Зеленский, по последним данным, вылетел в Турцию, Трамп ехать в Стамбул отказался.

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    16 мая 2025, 12:57 • Новости дня
    Трамп назвал итогом турне по Ближнему Востоку 13 трлн долларов инвестиций в США

    Трамп: Турне по Ближнему Востоку привлекло 12–13 трлн долларов инвестиций в США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что заключил инвестиционные соглашения на сумму 12-13 трлн долларов, что может покрыть государственный долг Соединенных Штатов.

    Трамп на встрече с представителями деловых кругов США и ОАЭ заявил о договоренностях на 12-13 трлн долларов инвестиций в американскую экономику по итогам своего ближневосточного турне, передает ТАСС.

    Президент США отметил, что эти инвестиции были привлечены благодаря уже известным проектам, а также некоторым новым, о которых объявят в ближайшее время. Он также добавил, что предыдущая администрация не только не добилась подобных результатов, но и потеряла восемь трлн долларов.

    Ранее американский лидер выразил надежду, что эти инвестиции помогут покрыть государственный долг США, который в настоящее время превышает 36,2 трлн долларов. Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует, что к 2034 году госдолг может превысить 50 трлн долларов.

    Визит Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ начался 13 мая и завершился 16 мая.

    Ранее Дональд Трамп стал первым за два десятилетия американским лидером, посетившим Катар из Саудовской Аравии.

    Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    СМИ назвали три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    14 мая 2025, 05:20 • Новости дня
    CNN узнал о желании Трампа оставить название Персидского залива неизменным

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп отказался от идеи переименовывать Персидский залив, сообщил телеканал CNN.

    Американский президент Дональд Трамп, выступая в Саудовской Аравии, заявил о «катастрофе» в «Иранском заливе».

    «Подумайте об этом. Они (власти Ирана) хотели назвать его так», – сказал он, подчеркнув, что Тегерану не позволят назвать Персидский залив «Иранским».

    При этом источник CNN сообщает, что Трамп отказался от планов переименовать Персидский залив в «Аравийский (Арабский)». Как пояснил источник, официальные лица Ирана дали понять, что будут решительно возражать против такого шага.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о намерении в ходе визита в Саудовскую Аравию объявить о переименовании Персидского залива в официальных документах США в Аравийский.

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    16 мая 2025, 03:09 • Новости дня
    Испанцы эвакуировались из Триполи на самолете после боев

    Стало известно о вывозе 17 испанцев из Триполи в Рим самолетом

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Испании, заблокированные в ливийском Триполи из-за вооруженных столкновений, смогли покинуть страну и вылететь в Рим через Мисрату.

    Семнадцать граждан Испании, оказавшихся в ловушке в Триполи из-за вспышки боевых действий, были эвакуированы на самолете в Рим, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сведения от источников в Министерстве иностранных дел Испании. Ранее сообщалось о девяти испанцах из бизнес-делегации, организованной Торговой палатой Таррагоны, ожидавших помощи для возвращения домой.

    По данным источников, эвакуация прошла через аэропорт Мисраты, который находится примерно в 200 километрах от Триполи. Не уточняется, был ли это специальный рейс, организованный властями Испании, или коммерческий перелет. Причиной эвакуации стали вооруженные столкновения и убийство главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. В ходе боев в столице Ливии погибли шесть человек.

    Министерство внутренних дел ПНЕ накануне объявило о стабилизации ситуации в городе, однако ливийская газета Al Wasat позднее сообщила о возобновлении столкновений между силами, поддерживающими президентский совет и министерство обороны ПНЕ в ночь со вторника на среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел Ливии заявило о нормализации обстановки в Триполи после серии вооруженных столкновений. Российским гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в западные районы Ливии из-за применения тяжелого вооружения в столице. В Триполи произошла попытка покушения на Али аль-Джабари, командира Сил поддержки служб безопасности МВД Правительства национального единства.

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    15 мая 2025, 03:20 • Новости дня
    Al Marsad сообщила о стрельбе по протестующим в Триполи

    Tекст: Антон Антонов

    В Триполи силы, которые поддерживают Правительство национального единства Ливии, открыли огонь по протестующим у штаб-квартиры премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы, пишет Al Marsad.

    Протесты в Триполи набирают обороты, как пишет Al Marsad. Тысячи граждан собрались на Зеленой площади в центре города, требуя отставки премьера, передает ТАСС.

    Libya Press сообщает о захвате здания убитого главы Аппарата по поддержанию безопасности и стабильности при Президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Этот объект контролировала 444-я бригада, лояльная ПНЕ. Протестующие, ворвавшись туда, подожгли несколько единиц бронетехники.

    Демонстранты возлагают на правительство Дбейбы ответственность за кровопролитие в Триполи и требуют его отставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Триполи начались вооруженные столкновения. Обострение ситуации связано с решением Дбейбы распустить Силы специального сдерживания.

    В Ливии продолжают действовать два правительства – одно находится в Триполи под руководством Дбейбы и поддерживается ООН, другое разместилось в Сирте и возглавляется Усамой Хаммадом.

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    15 мая 2025, 05:07 • Новости дня
    Неизвестные попытались убить военного командира в Триполи

    Tекст: Антон Антонов

    В Триполи произошла попытка покушения на Али аль-Джабари, командира Сил поддержки служб безопасности в регионах – формирования, входящего в состав МВД Правительства национального единства Ливии, сообщил телеканал Libya al-Ahrar.

    Аль-Джабари остался жив. По данным Libya al-Ahrar, несколько неизвестных обстреляли его автомобиль. Подробности о месте нападения, а также о личностях и мотивах нападавших пока не раскрываются, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Триполи начались вооруженные столкновения. Обострение ситуации связано с решением премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбы распустить Силы специального сдерживания.

    В Ливии продолжают действовать два правительства – одно находится в Триполи под руководством Дбейбы и поддерживается ООН, другое разместилось в Сирте и возглавляется Усамой Хаммадом.

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    15 мая 2025, 04:07 • Новости дня
    Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа

    Гумфонд Газы заявил о согласии Израиля разрешить поставки гумпомощи анклаву

    Израиль согласился возобновить поставки гумпомощи в сектор Газа
    @ Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Согласно заявлению Гуманитарного фонда Газы, Израиль согласился возобновить жизненно важные поставки гумпомощи в сектор Газа с марта, пишет портал Axios.

    Гуманитарный фонд Газы (GHF) заявил, что Израиль одобрил скорое возобновление поставок гуманитарной помощи в анклав после двухмесячного перерыва, когда израильские власти блокировали поступление продовольствия, воды и медикаментов на территорию анклава, пишет портал Axios.

    «Нет времени ждать идеальных условий. Мы обязаны действовать и делать это, не поступаясь нашими ценностями. Сегодня мы на один шаг ближе к тому, чтобы сделать именно это», – заявил исполнительный директор GHF Джейк Вуд.

    В заявлении фонда отмечается, что он завершает организацию крупных поставок продовольственной помощи сверх уже обещанных гуманитарными организациями объемов. За первые 90 дней совокупная помощь превысит 300 млн порций еды.

    Решение Израиля стало результатом переговоров с Фондом Газы и подразумевает расширение сети распределительных центров по всему анклаву. Фонд также просит Израиль определить точки для новых центров на севере в течение месяца и настаивает, что возможное перемещение палестинских гражданских должно быть временным и добровольным.

    По данным фонда, он начал работу по новой схеме, несмотря на критику со стороны ООН и других организаций, требующих возобновить помощь через прежние каналы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне визита президента США Дональда Трампа на Ближний Восток предупредила о том, что голод в секторе Газа затронет «целое поколение», если ситуация в анклаве не будет урегулирована.

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    14 мая 2025, 08:15 • Новости дня
    Наследный принц Абу-Даби возглавил делегацию ОАЭ на саммите в Эр-Рияде

    Tекст: Вера Басилая

    Делегацию ОАЭ на саммите США и стран Персидского залива в Эр-Рияде возглавит наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян, сообщили в правительстве столичного эмирата.

    Власти эмирата объявили, что наследный принц Абу-Даби будет представлять государство от имени президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, передает РИА «Новости».

    Саммит пройдет в Эр-Рияде в рамках визита президента США в Саудовскую Аравию. В ходе этой поездки американский президент также посетит Катар и ОАЭ.

    Саудовский король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд пригласил лидеров шести стран Персидского залива на переговоры с Трампом. В первый день визита США и Саудовская Аравия заключили пакет соглашений и инвестиционных сделок на сумму свыше 600 млрд долларов. В сообщении подчеркивается, что это крупнейшая сделка в истории экономического сотрудничества двух стран.

    Дональд Трамп на этой неделе прибыл на Ближний Восток в рамках первой крупной зарубежной поездки за свое второе президентство.

    В Саудовской Аравии планируется встреча президента США с руководителями шести государств Персидского залива.

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    14 мая 2025, 11:04 • Новости дня
    Хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Ансар Алла» объявило о новой ракетной атаке на израильский аэропорт, заявив о применении гиперзвукового оружия и временной приостановке полетов.

    Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, заявило о третьей за сутки атаке на аэропорт Бен-Гурион в Израиле, передает РИА «Новости». По заявлению представителей хуситов, удар был нанесен гиперзвуковой ракетой, которая, по их словам, успешно поразила цель.

    «Качественная военная операция ракетных войск была направлена на аэропорт в Лоде (Бен-Гурион) с использованием гиперзвуковой ракеты. Направленная на аэропорт Лод ракета стала третьей менее чем за 24 часа и успешно достигла своей цели», – говорится в заявлении, прозвучавшем в эфире канала Al Masirah.

    Хуситы также утверждают, что в результате атаки воздушное сообщение в аэропорту Бен-Гурион оказалось прервано почти на час. Ранее, во вторник вечером, они уже сообщали о запуске ракет по этому израильскому аэропорту и призывали авиакомпании прекратить туда полеты. Официальные израильские власти пока не комментировали эти заявления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США направили второй авианосец на Ближний Восток. Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над территорией Йемена. За одни сутки хуситы атаковали авианосец США трижды.

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    14 мая 2025, 12:05 • Новости дня
    Саудовская Аравия заявила о продолжении усилий по решению конфликта на Украине

    Кронпринц Саудовской Аравии подтвердил намерение помочь решить украинский кризис

    Tекст: Вера Басилая

    На саммите в Эр-Рияде наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подчеркнул готовность продолжить политические усилия по разрешению украинского кризиса.

    Кронпринц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о готовности Саудовской Аравии продолжать работу по поиску политического решения украинского кризиса, передает ТАСС.

    Принц отметил, что королевство будет прилагать усилия для урегулирования ситуации, а также приветствовал инициативы президента США, направленные на прекращение конфликта.

    В ходе выступления на саммите США и арабских монархий Персидского залива в Эр-Рияде он подчеркнул, что встреча демонстрирует намерение Саудовской Аравии и ее партнеров продолжать сотрудничество по вопросам региональной и международной безопасности. По его словам, королевство поддерживает координацию действий для достижения стабильности.

    Ранее в Эр-Рияде стартовал саммит Соединенных Штатов и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде в марте продолжались более 12 часов.

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    16 мая 2025, 12:41 • Новости дня
    WP: Политика Трампа на Ближнем Востоке ведет к «маргинализации» Израиля

    WP: Трамп перестал быть полноценным союзником Израиля

    Tекст: Вера Басилая

    Политика президента США Дональда Трампа по поиску компромиссов для региональной безопасности на Ближнем Востоке ведет к «маргинализации» позиции Израиля, заявил международный обозреватель газеты The Washington Post (WP) Ишан Тарур.

    По мнению международного обозревателя The Washington Post (WP) Ишана Тарура, последние действия Трампа в ходе поездки на Ближний Восток стали чредой позитивных сигналов о готовности США к мирному урегулированию противоречий вокруг иранской ядерной программы, возобновлению диалога с Сирией и несиловому решению проблемы йеменских хуситов, передает ТАСС.

    Все соответствующие высказывания и действия президента США, включая снятие санкций с Сирии, вызвали смятение в израильском руководстве.

    Как считает Тарур, нынешнее правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху настроено непримиримо как в отношении Ирана, так и в отношении новых сирийских властей. Решительность израильского руководства относительно силового уничтожения ХАМАС в секторе Газа и неготовность к компромиссам подрывает усилия арабских государств-посредников.

    «Для Трампа еврейское государство не стратегический партнер, а скорее «премиальный клиент» или даже «недвижимый актив» на Ближнем Востоке», – отметил бывший высокопоставленный офицер израильской разведки Одед Айлам.

    Ишан Тарур отмечает, что Дональд Трамп продолжит руководствоваться стремлением к скорейшему завершению конфликтов на Ближнем Востоке.

    Ранее газета Financial Times также отмечала, что Биньямин Нетаньяху во время поездки Трампа по странам Персидского залива был «понижен до роли наблюдателя».

    Президент США Дональд Трамп призвал власти Сирии заключить «Авраамовы соглашения» с Израилем и предотвратить возрождение ИГ (запрещенная в России организация).

    Financial Times писала, что Трамп выразил недовольство действиями Биньямина Нетаньяху и исключил Израиль из обсуждения будущих соглашений с Ираном и Саудовской Аравией.

    Sky News назвал три вызова для Трампа в ходе турне на Ближний Восток.

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    14 мая 2025, 09:31 • Новости дня
    Al-Jazeera сообщила о гибели более 50 человек в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа за утро среды погибли по меньшей мере 56 человек, большинство из которых находились на севере региона.

    Число жертв израильских ударов по сектору Газа превысило 50 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera. По данным палестинских медицинских источников, только в утренние часы среды погибли 56 человек, из них 50 – на севере сектора.

    Ранее сообщалось о более чем 30 погибших при бомбардировках города Джебалия и одноименного лагеря на севере Газы. В общей сложности, по информации минздрава региона, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибло более 2,7 тыс. человек, еще свыше 7,6 тыс. получили ранения.

    В результате последних авиаударов число жертв продолжает увеличиваться. Власти сектора отмечают, что среди погибших есть женщины и дети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поставки американских истребителей F-35 в Израиль отложили из-за неисправностей этих самолетов. Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для обсуждения с Биньямином Нетаньяху вопроса ожидаемого освобождения американца, удерживавшегося в Газе. Дональд Трамп заявил о готовности ХАМАС освободить последнего американского заложника.

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    15 мая 2025, 06:56 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о гибели 84 человек в Газе за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате израильских ударов по сектору Газа за одни сутки погибло не менее 84 человек, из них 50 – в лагере беженцев Джабалия.

    По меньшей мере 84 человека стали жертвами израильских авиаударов по сектору Газа за минувшие сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. Отмечается, что 50 из них погибли в лагере беженцев Джабалия на севере сектора, куда израильская армия нанесла прицельный удар утром 14 мая. Еще как минимум 10 человек были убиты в результате атак на юге палестинского анклава, уточняет телеканал со ссылкой на Минздрав Газы.

    Ранее также сообщалось о гибели не менее 45 человек при обстреле лагеря беженцев Джабалия и прилегающего района Джабалия аль-Балад на севере сектора. Министерство здравоохранения сектора Газа уточнило, что с 18 марта, когда Израиль возобновил военные действия, в регионе погибли 2 799 человек, более 7 805 получили ранения.

    С октября 2023 года, с момента обострения палестино-израильского конфликта, общее число погибших в секторе Газа достигло 52 928 человек. Количество раненых за этот период превышает 119 846.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила официально признать сектор Газа зоной голода. В секторе Газа наблюдается катастрофическая нехватка питания для младенцев. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для работы гуманитарных организаций в Палестине.

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    15 мая 2025, 08:30 • Новости дня
    Al-Jazeera сообщила о гибели более 40 человек в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночных авиаударов и артобстрелов в Газе, Дейр-эль-Балахе и Хан-Юнисе погибли более 40 человек, множество домов разрушено.

    Более 40 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа в ночь на четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Al-Jazeera. «В результате продолжающихся израильских ударов по сектору Газа с утра четверга погибли 43 человека», – сообщили палестинские медицинские источники.

    По данным телеканала, одной из целей бомбардировок стали города Газа и Дейр-эль-Балах. В Хан-Юнисе на юге сектора в результате ударов по жилым домам погибли более 20 человек, еще несколько целей были поражены в окрестностях города.

    Также сообщается, что город Рафах подвергся артиллерийскому обстрелу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сектору Газа, в результате которых за сутки погибло не менее 84 человек, включая 50 в лагере беженцев Джабалия. Глава МИД Турции Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по поводу возможного перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность вести переговоры по вопросу заложников.

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    16 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    Al Jazeera сообщила о гибели 115 человек в Газе за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате авиаударов израильских военных по разным районам Газы за последние сутки погибли более ста человек, включая пациентов и сотрудников медицинских учреждений.

    Свыше 110 человек погибли за последние сутки в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. Среди погибших более 60 жителей Хан-Юниса, который подвергся серии атак израильской армии. В результате удара по медицинскому центру Аль-Тауба в Джабалии погибли не менее 15 человек.

    Al Jazeera отмечает, что интенсивные авиаудары были нанесены по трем крупнейшим медицинским учреждениям региона: больнице Аль-Авда в Джабалии, а также Индонезийской и Европейской больницам в Хан-Юнисе. Кроме того, сообщается о массированных налетах ВВС Израиля на лагерь беженцев в Джабалии и окружающие его районы.

    «Ситуация в медицинских центрах остается критической из-за продолжающихся атак», – говорится в сообщении телеканала. Подчеркивается, что удары по больницам затрудняют оказание помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении завершить войну в Газе только после уничтожения ХАМАС. Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС заявил о готовности к переговорам по вопросу заложников.

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    Кому нужны российские резервы нефти

    В России готово первое подземное хранилище нефти. До этого в России никогда не строили нефтехранилищ, всю добываемую нефть сразу подавали в трубопроводы. Однако пандемия в 2020 году и санкции в 2022 году подняли вопрос о необходимости создания в России аналога нефтяного резерва США. Нужны ли России стратегические хранилища нефти? Подробности

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    Определен любимый смертный грех Эммануэля Макрона

    Неугомонный президент Франции Эммануэль Макрон аннулировал свой ультиматум к России, а также рассказал о том, как зарабатывает на ее активах. Вроде бы сумбурная и переменчивая политика французского лидера на самом деле всегда подчинена двум целям. Точнее, одной цели и одному смертному греху. Подробности

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    Как была сорвана попытка Польши захватить Белоруссию

    105 лет назад, 14 мая 1920 года, началось контрнаступление Красной армии в ходе Советско-польской войны. Только что родившееся польское государство решило поживиться землями России, пока наша страна была охвачена пожаром Гражданской войны. А за этой попыткой негласно стояли недавние союзники Российской империи по Антанте – Франция и Великобритания. Подробности

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    Как украинские спецслужбы нашли в Венгрии предателей

    Отношения Венгрии и Украины в последние дни резко накалились. Дошло до того, что венгерская ПВО сбивает украинские беспилотники, страны высылают дипломатов, а среди высокопоставленных венгерских военных даже нашли де-факто украинских агентов или как минимум проукраински настроенную «пятую колонну». Что происходит? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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