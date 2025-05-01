Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
На подъезде к Крымскому мосту установили 18 биотуалетов
Участок трассы на подходе к Крымскому мосту оборудовали биотуалетами и пунктами раздачи воды из-за рекордного скопления автомобилей, сообщили в администрации Темрюкского района Краснодарского края.
Для ожидающих в очереди водителей и пассажиров установили 18 биотуалетов, а также организовали два пункта раздачи воды, сообщили в администрации, передает ТАСС.
Отмечается, что перед мостом работают две специальные площадки с полным набором постов досмотра, через которые за час проходит свыше 650 автомобилей.
«Сейчас количество проверяемых машин превышает количество прибывающих, поэтому очередь начинает снижаться», – сообщили в администрации района.
Напомним, в четверг количество автомобилей, ожидающих проезда через Крымский мост со стороны Кубани, за час увеличилось на четверть и превысило 2,6 тыс. машин.