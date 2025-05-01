Очередь на Крымский мост превысила 2,5 тыс. машин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более 2,6 тыс. автомобилей скопилось в очереди со стороны Кубани к Крымскому мосту, передает ТАСС. По состоянию на девять утра движение со стороны Тамани замедлилось из-за большого количества транспорта – в очереди стояли 2 132 машины, а спустя час количество увеличилось до 2 635.

Время ожидания для водителей со стороны Тамани составляет примерно четыре часа. Со стороны Крыма очередь оказалась значительно меньше – 450 автомобилей, для которых ожидание занимает около двух часов.

Информация о ситуации публикуется в телеграм-канале, который регулярно информирует о дорожной обстановке на подъездах к мосту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 550 автомобилей.