Ким Чен Ын спустил на воду новый эсминец

Ким Чен Ын представил многоцелевой эсминец для укрепления ВМС КНДР

Tекст: Денис Тельманов

Церемония спуска корабля состоялась на судостроительной верфи Нампхо, передает ТАСС. Новый эсминец «Чвэ Рен» водоизмещением пять тысяч тонн был построен за четыреста с лишним дней и оснащен, по словам секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Чо Чхун Рена, «самыми мощными вооружениями».

Корабль был передан командующему Восточноморским флотом ВМС Корейской народной армии Пак Гван Собу. Он заявил, что в ближайшие пять-десять лет ВМС КНДР займут лидирующие позиции и подчеркнул, что реализовано долгожданное стремление к обладанию сильнейшими средствами на море для сдерживания империалистических противников.

По словам Ким Чен Ына, которые прозвучали в эфире радио «Голос Кореи», спуск эсминца – историческое событие, имеющее целью укрепление морского суверенитета страны. Он назвал его важной точкой в создании передовой морской державы и поручил коренное усиление боевых возможностей ВМС для дальнейших стратегических целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, договор о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией назван ключевым элементом сохранения мира на Евразийском континенте, а лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства третьей очереди жилищного строительства в Пхеньяне, где он перерезал красную ленту и пообщался с будущими жителями нового квартала.