Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
Ким Чен Ын спустил на воду новый эсминец
Ким Чен Ын представил многоцелевой эсминец для укрепления ВМС КНДР
Лидер КНДР принял участие в запуске многоцелевого эсминца, который предназначен для усиления морских сил страны и обороны суверенитета.
Церемония спуска корабля состоялась на судостроительной верфи Нампхо, передает ТАСС. Новый эсминец «Чвэ Рен» водоизмещением пять тысяч тонн был построен за четыреста с лишним дней и оснащен, по словам секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Чо Чхун Рена, «самыми мощными вооружениями».
Корабль был передан командующему Восточноморским флотом ВМС Корейской народной армии Пак Гван Собу. Он заявил, что в ближайшие пять-десять лет ВМС КНДР займут лидирующие позиции и подчеркнул, что реализовано долгожданное стремление к обладанию сильнейшими средствами на море для сдерживания империалистических противников.
По словам Ким Чен Ына, которые прозвучали в эфире радио «Голос Кореи», спуск эсминца – историческое событие, имеющее целью укрепление морского суверенитета страны. Он назвал его важной точкой в создании передовой морской державы и поручил коренное усиление боевых возможностей ВМС для дальнейших стратегических целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, договор о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией назван ключевым элементом сохранения мира на Евразийском континенте, а лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии завершения строительства третьей очереди жилищного строительства в Пхеньяне, где он перерезал красную ленту и пообщался с будущими жителями нового квартала.