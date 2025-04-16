Ким Чен Ын открыл новый жилой квартал в Пхеньяне

Tекст: Елизавета Шишкова

Лидер КНДР Ким Чен Ын 15 апреля принял участие в церемонии завершения строительства третьей очереди жилищного проекта в районе Хвасон, сообщает ТАСС. В рамках этого этапа было построено 10 тыс. новых квартир. Открытие новых жилых помещений стало важным событием для Пхеньяна.

Во время церемонии Ким Чен Ын перерезал красную ленту и пообщался с будущими жителями новых квартир. Он выразил сожаление, что современное жилье стало доступно жителям только сейчас. В ответ на это жители Пхеньяна подарили ему цветы, выразив таким образом благодарность.

В церемонии также приняли участие представители правительства и партии, включая премьер-министра, а также сотрудники министерств и ведомств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Северной Кореи временно приостановили прием иностранных туристов из-за публикаций, формирующих негативное восприятие страны, сообщалось, что Северная Корея ранее обвиняла западные СМИ в создании негативного имиджа государства.