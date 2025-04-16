Нарколог предупредил об опасности БАД «Молекула»

Нарколог Шуров предупредил об опасности БАД «Молекула»

Tекст: Алексей Дегтярев

Даже малые дозы этого вещества могут оказать неожиданное воздействие на мозг, вызывая манию и даже приводя к госпитализации пациентов, рассказал Шуров «Радио Sputnik».

Шуров отметил, что многие женщины весной часто прибегают к приему таких средств, полагая, что увеличение дозы ускорит процесс похудения. Однако, по его словам, это опасное заблуждение, так как вместо желаемого эффекта можно получить бессонницу, психозы и привыкание.

Эффект от препарата быстро слабеет, что вынуждает увеличивать дозу, как это происходит с наркотиками.

Кроме того, специалист предупредил об эффекте «йо-йо». После прекращения приема «Молекулы» вес не только возвращается, но и возрастает до объемов, превыщающих прежний уровень. Это сопровождается ухудшением общего состояния организма и психики.

Ранее итальянские ученые установили, что злоупотребление яйцами и красным мясом ведет к повышенной выработке в организме соединения TMAO, что повышает риск инсульта и болезни Альцгеймера.