БМД-4М продемонстрировала высокую проходимость на черноземе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российская боевая машина десанта БМД-4М демонстрирует высокую проходимость на черноземных участках, где затруднено движение колесной техники, сообщает ТАСС. По данным холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в госкорпорацию «Ростех», БМД-4М разработана для выполнения штурмовых и диверсионных операций. Эти машины способны быстро транспортировать личный состав и начать выполнение задач даже в условиях сложного рельефа.

Представитель холдинга подчеркнул, что БМД-4М не только преодолевает черноземные участки, но и обладает способностью форсировать водные преграды. Это свойство дает возможность открывать фронт через водоемы, что затрудняет оборону противника. В сравнении с колесной техникой, БМД-4М имеет значительное преимущество в условиях сложного ландшафта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» успешно завершил тестирование ракеты «Булат» для ПТРК. Боевой модуль «Бережок», разработанный тем же холдингом, прошел успешные испытания против безэкипажных катеров. Также в 2025 году «Высокоточные комплексы» поставили ракеты для ОТРК «Искандер-М».