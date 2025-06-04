Ученые зафиксировали рост числа активных ядерных боеголовок в мире

Tекст: Вера Басилая

Данные Исследовательского центра по ликвидации ядерного оружия при университете Нагасаки говорят о том, что общее количество активных ядерных боеголовок в мире составило 9 615, что на 32 единицы больше по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».

В пояснении к докладу отмечено, что к июню 2025 года девять стран, в том числе Россия, США, Китай, Франция, Британия, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея владели этими арсеналами. В отчете также подчеркивается, что США и Россия совместно владеют более чем 80% от общего числа активных ядерных боеголовок.

Эксперты уточняют, что активными считаются боеголовки, развернутые или готовые к развертыванию, не включая боеголовки, подлежащие разоружению или демонтажу.

По данным центра, с 2018 по 2025 год больше всего активных боеголовок добавила Северная Корея, за ней следуют Китай, Индия и Пакистан. За последний год темпы роста активных боеголовок показали только Китай и Индия, тогда как у США и России их число даже снизилось.

Общее количество ядерных боеголовок, включая находящиеся в ожидании демонтажа, достигло 12 340, увеличившись на 220 единиц за год.

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