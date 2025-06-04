Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют крупные и хорошо вооруженные подразделения внутри нацгвардии Украины, которые являются частными армиями и могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Ученые зафиксировали рост числа активных ядерных боеголовок в мире
В начале лета 2025 года в мире насчитывалось 9 тыс. 615 активных ядерных боеголовок, что на 32 больше прошлогоднего показателя, следует из данных исследовательского центра по ликвидации ядерного оружия при университете Нагасаки.
Данные Исследовательского центра по ликвидации ядерного оружия при университете Нагасаки говорят о том, что общее количество активных ядерных боеголовок в мире составило 9 615, что на 32 единицы больше по сравнению с прошлым годом, передает РИА «Новости».
В пояснении к докладу отмечено, что к июню 2025 года девять стран, в том числе Россия, США, Китай, Франция, Британия, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея владели этими арсеналами. В отчете также подчеркивается, что США и Россия совместно владеют более чем 80% от общего числа активных ядерных боеголовок.
Эксперты уточняют, что активными считаются боеголовки, развернутые или готовые к развертыванию, не включая боеголовки, подлежащие разоружению или демонтажу.
По данным центра, с 2018 по 2025 год больше всего активных боеголовок добавила Северная Корея, за ней следуют Китай, Индия и Пакистан. За последний год темпы роста активных боеголовок показали только Китай и Индия, тогда как у США и России их число даже снизилось.
Общее количество ядерных боеголовок, включая находящиеся в ожидании демонтажа, достигло 12 340, увеличившись на 220 единиц за год.
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