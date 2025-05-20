США представили новую мощную версию ядерной боеголовки B61-13

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соединенные Штаты произвели первый серийный вариант модернизированной ядерной боеголовки B61 в версии 61-13, передает Интерфакс.

Мощность новой боеголовки достигает 360 килотонн, что делает ее одной из самых мощных в американском ядерном арсенале. Боеголовка предназначена для оснащения управляемых авиабомб и производится в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси, при этом окончательная сборка осуществляется на предприятии Pantex Plant в Амарилло, штат Техас.

Как ранее отмечало Национальное агентство по ядерной безопасности, боеголовки B61-13 являются «более мощной версией B61-12, предоставляя президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей». Авиабомбы с боеголовкой B61-12 обладают мощностью от 0,3 до 50 килотонн, но отличаются высокой точностью благодаря новому хвостовому оперению, которое делает их управляемыми. Такая же технология будет использована и на B61-13.

В декабре прошлого года Пентагон получил последнюю партию обновленных авиабомб B61-12 с новым плутониевым сердечником, модернизированных в Центре Y-12. По данным Федерации американских ученых, вскоре ожидается размещение авиабомб B61-12 на авиабазах союзников по НАТО в Европе. По состоянию на 2023 год около 100 старых боеголовок B61-3 и B61-4 хранились в подземных хранилищах на базах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Основной ядерный арсенал США остается размещенным на территории страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики Heritage Foundation заявили, что ядерный арсенал США устарел. США планируют проводить на полигоне в Неваде субкритические подземные испытания для контроля состояния боезарядов без инициирования ядерного взрыва. США рассекретили данные о количестве своего стратегического ядерного оружия.