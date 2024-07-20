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    Ирина Фарион стала жертвой собственной ненависти
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    Главный публичный враг Китая и России в американском хайтеке. Инициатор и драйвер всех главных процессов против «влияния Китая и России» в киберпространстве. Наш бывший соотечественник. Сегодня он показал, как выглядит трансформация политического, медийного и силового влияния в деньги и технологии и обратно.

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    Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.

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    20 июля 2024, 13:39 • Новости дня

    США рассекретили данные о количестве своего стратегического ядерного оружия

    Tекст: Кристина Цыцура

    По состоянию на сентябрь 2023 года, США обладали 3748 ядерными боеголовками, предназначенными для стратегических сил, сообщает Национальное агентство по ядерной безопасности.

    Это информация была опубликована в первый раз с октября 2021 года, когда данные о количестве ядерного арсенала не раскрывались, передает «Интерфакс».

    Данное количество представляет собой сокращение запасов на 88% по сравнению с максимальным числом боеголовок – 31255 единиц в конце финансового года 1967, и на 83% по сравнению с 22217 единицами, зарегистрированными в конце 1989 года, когда пала Берлинская стена, отмечает NNSA.

    Согласно данным Федерации американских ученых, в 2024 году число ядерных боеголовок в США уже составило 3708 единиц.  Кроме того, количество нестратегического (тактического) ядерного оружия в США сократилось более чем на 90% с 30 сентября 1991 года.

    20 июля 2024, 00:14 • Новости дня
    Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице
    Экс-депутат Верховной рады Фарион скончалась в больнице
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ирина Фарион, бывший депутат Верховной рады, которая в пятницу стала жертвой стрельбы, скончалась в больнице, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

    «С огромной печалью сообщаю, что, несмотря на все усилия врачей, Ирину Фарион спасти не удалось», – приводит ТАСС слова Козицкого.

    Напомним, украинская националистка Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

    Кроме того, экс-депутат Рады требовала посадить «за решетку» президента страны Владимира Зеленского, который в предвыборный период говорил по-русски. Пожары в Сибири Фарион называла «местью московским дикарям».

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    20 июля 2024, 08:49 • Новости дня
    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион

    Глава МВД Украины Клименко заявил, часть камер не работала на месте убийства Фарион

    Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион
    @ REUTERS/Roman Baluk

    Tекст: Александра Юдина

    Несколько камер на месте убийства экс-депутата Рады Ирины Фарион оказались нерабочими, заявил руководитель МВД Игорь Клименко.

    По его словам, часть камер на месте происшествия не работала, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

    При этом Клименко заверил, что данный факт может быть связан с плановым отключением света.

    Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.

    Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

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    19 июля 2024, 20:14 • Новости дня
    Ирину Фарион ранили во Львове
    Ирину Фарион ранили во Львове
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего депутата Рады Ирину Фарион ранили из огнестрельного оружия на Украине, сообщает местная пресса в пятницу вечером.

    В нее выстрелили во Львове, она находится в тяжелом состоянии, передает RT со ссылкой на украинские СМИ. Других деталей происшествия не приводится.

    Напомним, Фарион неоднократно возмущалась из-за большого числа русскоговорящих во Львове. Она известна и другими своими русофобскими высказываниями. СБУ завела на нее уголовное дело из-за оскорбительных высказываний в адрес русскоговорящих военных ВСУ. По той же причине ее уволили из университета «Львовская политехника».

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    19 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Коц: Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов
    Коц: Белоусов пообещал построить укрытия от ракет для военных самолетов
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На аэродромах построят укрытия для российской военной авиации, которая оказалась уязвима для высокоточных западных ракет, об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов, заявил после разговора с ним военный корреспондент Александр Коц.

    Коц в своем Telegram-канале рассказал о встрече с главой ведомства, он пояснил, что одним из обсуждавшихся вопросов было отсутствие укрытий для самолетов на военных аэродромах. ВСУ с помощью поставляемых с Запада высокоточных ракет с кассетной начинкой не раз пытались атаковать российскую боевую авиацию, напомнил военкор.

    «В пятницу Андрей Белоусов заверил меня, что уже составлен график по аэродромам, и укрытия обязательно будут построены», – подчеркнул он.

    Белоусов также отметил, что создан механизм признания инвалидами боевых действий тех, кто воевал в Донбассе с 2014 по 2022 год, а также сотрудников ЧВК, с такими просьбами обратилось порядка 1 тыс. человек. Положительное решение пока выдали по 15 случаям, процесс только начался.

    Военно-врачебную комиссию граждане смогут проходить и по месту отпуска в гражданских больницах, если в регионах отсутствуют военные госпитали. Также для этих целей коечным фондом поделилась Росгвардия. Планируется создание проекта по протезированию, по нему нагрузку взяло правительство Москвы.

    Также министр отметил, что вопрос о передаче ВС России конфискованного гладкоствольного оружия прошел первое чтение в Госдуме, второе чтение пройдет в сентябре. Для испытаний закуплена 1 тыс. специальных патронов против беспилотников, после тестирования их начнут поставлять в армию.

    Глава ведомства рассказал о взаимодействии с народными конструкторскими бюро, строящими необходимую для фронта технику. Оно будет проводиться на базе Народного фронта. «Министр не стал скрывать, что по некоторым болевым вопросам решения пока не найдены. Но команда Белоусова их активно ищет с профильными специалистами», – заключил Коц.

    Всего по итогам прошлого разговора был сформирован список поручений, состоящий из 21 пункта.

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    20 июля 2024, 04:37 • Новости дня
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    На Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Убийство экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион могло быть инициировано российскими властями, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

    По словам Клименко, на месте происшествия была найдена. При этом других  подробностей он не привел, передает РБК.

    Министр отметил, что к расследованию убийства Фарион привлечены почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области. Он рассказал, что была назначена баллистическая экспертиза, а также анализируются видео с камер наблюдения.

    Следствие рассматривает две версии убийства Фарион. Первая версия – убийство было совершено из личной неприязни, вторая – поводом послужила общественно-политическая деятельность Фарион. Полиция также допускает, что убийство может носить заказной характер, сказал Клименко.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова. Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

    Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.


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    19 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу

    Суд признал виновным в шпионаже журналиста WSJ Гершковича и отправил его в колонию на 16 лет

    Суд вынес приговор обвиняемому в шпионаже журналисту WSJ Гершковичу
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам.

    Гершкович будет отбывать наказание в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Ранее Гершкович не признал вину. Его обвиняют в шпионаже в пользу США. Суд проходит в закрытом режиме.

    Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что начало суда по делу Гершковича является важным процессуальным этапом в обмене заключенными между Россией и США.

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    20 июля 2024, 10:54 • Новости дня
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    В МВД Украины назвали главные версии убийства Фарион
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Рассматриваются несколько версий убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, заявил глава МВД Украины Игорь Клименко.

    В частности, рассматривается версия о личной неприязни к экс-депутату и непринятие ее общественно-политической деятельности, передает РИА «Новости».

    Также Клименко отметил, что убийство может носить заказной характер.

    Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки. Клименко отмечал, что несколько камер на месте убийства Ирины Фарион оказались нерабочими.

    Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.

    Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

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    19 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    На Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16
    На Украине заявили о договоренности с Польшей о поставках F-16
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Польша приняла решение, которое позволит ускорить поставки истребителей F-16 на Украину, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Он сообщил, что провел встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском на саммите Европейского политического сообщества в Британии, где обсуждался вопрос укрепления обороноспособности Украины, передает ТАСС.

    «Сегодня мы получили положительное решение от польского правительства, которое позволит Украине быстрее получить истребители F-16», – написал он в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter, соцсеть заблокирована в РФ).

    Зеленский не уточнил детали, но известно, что в состав польских ВВС входят 48 истребителей F-16.

    Ранее президент Украины пожаловался, что стране до сих пор не поставили истребители F-16.

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    19 июля 2024, 20:23 • Новости дня
    В пяти регионах юга России ввели график отключения электричества

    Балицкий: В пяти регионах юга России ввели график отключения электричества

    В пяти регионах юга России ввели график отключения электричества
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Херсонской, Запорожской, Ростовской областях, в Крыму и ДНР вводятся временные отключения электроэнергии из-за усилившейся нагрузки на энергосистемы, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

    Решение о введении графика временных отключений принял системный оператор Черноморского регионального диспетчерского управления, отметил Балицкий в своем Telegram-канале. Над проблемой дефицита мощности работают специалисты, добавил он.

    В Запорожской области оперативные службы и администрации населенных пунктов должны обеспечить все условия для нормальной жизнедеятельности граждан при отсутствии электроснабжения. Социальные объекты и лечебные учреждения подключены к генераторам и будут работать в штатном режиме, подчеркнул губернатор.

    Ранее на этой неделе на Крымском полуострове начались отключения электричества, их объяснили перегрузкой электросетей, вызванной жарой.

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    19 июля 2024, 16:52 • Новости дня
    Венгрия решила поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России

    Венгрия пообещала поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России

    Венгрия решила поднять в ЕС вопрос о запрете Украиной поставок нефти из России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Венгрия считает недружественными действия Украины по запрету поставок нефти из России и поднимет вопрос об этом 22 июля на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, комментируя введение Украиной санкций против российской компании «Лукойл», поставляющей нефть по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

    По словам Сийярто, Венгрия указала украинским властям, что это неприемлемое и недружественное решение с их стороны, передает ТАСС.

    Он пообещал поднять этот вопрос на Совете министров иностранных дел ЕС, «потому что странно, что страна, пытающаяся вступить в Евросоюз, серьезно угрожает энергоснабжению двух государств – членов Евросоюза».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим намеревается закрыть транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за политических соображений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие экономические последствия будут у решения киевских властей перекрыть поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию.

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    19 июля 2024, 18:43 • Новости дня
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нынешние американские власти не могут дать гарантий поддержки киевскому режиму в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

    Администрация каждого президента имеет возможность самостоятельно определять политику, сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Пока будущее неизвестно, но некоторое время назад на саммите НАТО 20 стран подписали соглашения по безопасности с Украиной, напомнил он.

    Ранее делегат съезда Республиканской партии от штата Вашингтон Хоссейн Хоррам заявил, что Трамп способен завершить конфликт на Украине в случае победы на президентских выборах.

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    19 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море

    Военный эксперт Дандыкин: Публикации о русских подлодках в Ирландском море говорят о росте паранойи на Западе

    Военный эксперт оценил данные о русских подлодках в Ирландском море
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сообщения об обнаружении российских субмарин в Ирландском море указывают на рост паранойи Запада. Раньше ситуацию вокруг подлодок Москвы нагнетала Швеция, теперь к ней присоединилась Британия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило».

    «Подлодки класса «Кило», о которых сообщает западная пресса, представляют собой российские субмарины проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка». Данные модели способны переносить как торпеды, так и ракеты «Калибр». В свое время за исключительную бесшумность передвижения их прозвали «черными дырами», – пояснил Василий Дандыкин, капитан I ранга, военный эксперт.

    «Паранойя вокруг российских подлодок на Западе постепенно нарастает. Раньше панику раздувала Швеция, которой эти машины мерещились практически ежегодно. Еще в советское время из-за навигационной ошибки наша субмарина заблудилась и села на мель у берегов королевства. С тех пор обнаружение российских кораблей стало навязчивой идеей шведской армии», – отмечает он.

    «Видимо, переживания Стокгольма постепенно передались и Лондону. Однако их опасения чаще всего беспочвенны. Вероятно, если наша лодка и шла, то где-то в нейтральных водах Ирландского моря, а это не противоречит международным нормам», – добавляет собеседник.

    «Текущая история, скорее всего, объясняется простым нагнетанием обстановки со стороны Запада, что полностью укладывается в русофобскую линию политики США и ЕС. Их задача – сформировать из Москвы образ опасного противника. При этом сами американцы часто направляют свои подлодки в нейтральные воды Арктики и Средиземного моря. Другими словами, сталкиваемся с очередным проявлением двойных стандартов», – заключил Дандыкин.

    Ранее западные СМИ сообщили о нахождении в Ирландском море российских субмарин класса «Кило». Так, по мнению издания National Interest, Москва при помощи подлодок якобы хочет продемонстрировать свою силу. Отмечается, что машины представляют серьезную опасность для подводной инфраструктуры региона.

    До этого газета Bloomberg писала о том, что первые российские субмарины были замечены в Ирландском море около 18 месяцев назад в районе гавани Корк. При этом недавнее появление подлодок называется беспрецедентным по своему масштабу. Однако, по сообщению издания, американские чиновники знали о перемещении машин.

    Британия не единственная страна, сообщавшая об обнаружении российских субмарин. Еще в 2014 году Швеция заявляла о наличии в водах страны неопознанной подводной лодки. Уже тогда Стокгольм утверждал, что судно может принадлежать Москве. Тем не менее, в 2015 начальник оперативных вооруженных сил королевства Андерс Гренстад рассказал, что в реальности искомый объект оказался техническим кораблем.

    Однако позже, в 2019 году, шведские СМИ писали о том, что перехваченный шведскими ВМС сигнал все же принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую. Адмирал Владимир Валуев, бывший командующий Балтфлотом, рассказывал РИА «Новости», что одержимость Стокгольма российскими подлодками берет свое начало в 80-х годах, когда советская субмарина по ошибке оказалась в территориальных водах королевства.

    В интервью изданию «Коммерсант» Маттиас Йоранссон, автор книги «Идет медведь» сообщал, что в 2014 от жителей Швеции поступило в общей сумме около 300 сигналов об обнаружении российской субмарины. В период же с 1980 по 1995 было зарегистрировано 6437 наблюдений подлодок, якобы принадлежавших Москве.

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    19 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    СК возбудил дело из-за контрафактных подшипников для военных самолетов
    СК возбудил дело из-за контрафактных подшипников для военных самолетов
    @ Анастасия Савиных/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    СК по Московской области возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа с использованием контрафактных подшипников.

    Эти подшипники применялись для военных самолетов Ил-76МД-90А. Личности подозреваемых пока не установлены. Известно, что они входят в число руководителей ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (БЛМЗ), передает URA.ru.

    Согласно версии следствия, представители завода в период с 2017 по 2022 годы приобрели подшипники сомнительного происхождения, не соответствующие требованиям конструкторской документации, чтобы не сорвать выполнение оборонного заказа. Эти подшипники отгружались вместе с колесами КТ199 в адрес филиала ПАО «Ил» – «Авиастар». К продукции были приложены поддельные документы, в которых утверждалось, что подшипники были закуплены у ОАО СПЗ и что их приняло военное представительство Минобороны РФ.

    Следственные органы и прокуратура предполагают, что использование некачественных подшипников в колесах самолетов Ил-76МД-90А стало причиной их выхода из строя, что привело к остановке эксплуатации пяти воздушных судов. Это происшествие нанесло значительный ущерб интересам государства и негативно сказалось на обороноспособности и безопасности России.

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    20 июля 2024, 02:33 • Новости дня
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    Трамп обсудил с Зеленским конфликт на Украине
    @ Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency,White House/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Экс-президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    «Сегодня у нас с президентом Украины Зеленским состоялся очень хороший телефонный разговор», – приводит ТАСС цитату Трампа.

    По словам Трампа, если его изберут следующим президентом США, он сможет собрать все стороны конфликта на Украине вместе за одним столом для переговоров, чтобы они смогли достичь соглашения и положить конец насилию.

    В свою очередь Зеленский заявил, что договорился о личной встрече с Трампом и будет обсуждать с ним шаги, которые помогут установить прочный и справедливый мир на Украине.

    Также Зеленский поздравил Трампа с выдвижением его кандидатуры на пост президента США от Республиканской партии. Он выразил осуждение в связи с покушением, которое было совершено на американского лидера.

    Напомним, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа.


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    19 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных

    Минобороны: ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных

    ВСУ потеряли за неделю в зоне СВО до 13 тыс. военных
    @ t.me/mod_russia

    ВСУ потеряли до 13 075 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции за неделю, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщается в Telegram-канале МО, потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Север» составили до 1370 военнослужащих, «Запад» – до 3920, «Юг» – до 3930, группировок «Центр» – до 2215, «Восток» – до 925, «Днепр» – до 715.

    Там добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ потеряли: 277 вертолетов, 630 самолетов, 27 841 БПЛА, 16 611 танков и других боевых бронированных машин, 552 зенитных ракетных комплекса, 12 059 орудий полевой артиллерии и минометов, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, а также 23 829 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Ранее губернатор Херсонской области России Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ, пытаясь форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу, потеряли 4–5 тыс. человек.

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    Ирина Фарион стала жертвой собственной ненависти

    Во Львове в результате покушения погибла поистине знаковая для современной украинской русофобии фигура: бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион. Только на первый взгляд ее политические убеждения и высказывания выглядели карикатурой. Ведь в итоге они и стали, скорее всего, причиной ее собственной гибели. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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