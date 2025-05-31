Tекст: Антон Антонов

Марлз на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил, что якобы в ответ на происходящее на Украине некоторые из этих государств могут «рассмотреть свои варианты», связанные с ядерным вооружением. По его словам, речь идет о «государствах, наиболее подверженных российской агрессии».

«Мы также должны противостоять мрачной, потенциально неминуемой возможности новой волны глобального ядерного распространения, поскольку государства стремятся к безопасности в новую эпоху имперских амбиций», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что быстрое расширение и модернизация ядерных сил Китаем, которое направлено на достижение или превышение паритета с Соединенными Штатами, также вызывает обеспокоенность. По мнению Марлза, эта ситуация требует возрождения системы контроля над стратегическими вооружениями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский предлагал предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Зеленский требует от США обещания ядерного удара по России для обеспечения мира на Украине.

Ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России. В администрации США в 2025 году подчеркнули, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, принадлежало Москве, а не Киеву.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов обсудить размещение авиации с ядерными боеголовками на территории других стран ЕС. Высказывались предположения, что французское ядерное оружие могут отправить в Румынию или Эстонию.