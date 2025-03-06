Эксперт объяснил мотивацию для российской экономической помощи Абхазии

Политолог Селезнев: Россия в Абхазии помогает поддерживать уровень жизни российских граждан

Tекст: Олег Исайченко

«Встреча президента РФ Владимира Путина с избранным абхазским лидером Бадрой Гунбой демонстрирует высокий уровень отношений и доверия между политиками. Это дает основания ждать углубления отношений Москвы и Сухума, а также их совместного движения по различным векторам развития», – пояснил Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

Среди наиболее важных тем, которые обсуждали лидеры, эксперт отмечает вопрос об энергетической безопасности Абхазии. Он напомнил, что еще в конце прошлого года республика из-за дефицита электричества была вынуждена ввести веерные ограничения до 11 часов в сутки. Проблему удалось решить именно благодаря гуманитарной помощи Москвы.

«Россия помогает Абхазии поддерживать необходимый социально-экономический уровень жизни граждан. Дополнительные объемы перетока сделают ее энергосистему более стабильной. Однако новым властям республики предстоит выработать правильный подход к использованию электричества, что особенно важно на фоне сообщений о нагрузках на сеть со стороны майнеров», – указал он.

Собеседник подчеркивает: вопросы энергетической безопасности Абхазии особенно важны для Москвы, поскольку многие жители этой страны являются гражданами РФ. Он отметил, что в настоящий момент российскими паспортами обладают более 70% населения республики.

«Наша страна привлекательна для абхазцев. Возможность стать «не чужим» человеком в России дает им существенные экономические и налоговые преференции, а также доступ к социальным программам, медицинскому обеспечению, другим мерам господдержки», – заключил Селезнев.

В среду Владимир Путин провел в Кремле встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Российский лидер подчеркнул, что между двумя странами сложились отношения «особого характера». Однако, по его мнению, в диалоге Москвы и Сухума все еще присутствуют проблемы, «которые нужно решать».

Гунба в ответ поблагодарил за военно-политическую, социальную и экономическую поддержку, назвав Россию главным стратегическим союзником республики. Кроме того, он подчеркнул, что абхазские бойцы принимают активное участие в СВО, сообщает Кремль.

Гунба также выразил признательность российскому лидеру за решение проблемы энергодефицита республики и попросил до середины апреля поддерживать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока. Президент РФ пообещал удовлетворить просьбу.

Напомним, по данным ЦИК Абхазии по итогам второго тура досрочных выборов Бадра Гунба набрал большинство голосов, опередив своего соперника Адгура Ардзинбу. Эксперты ЭИСИ объясняли важность прошедших выборов для отношений Москвы и Сухума.