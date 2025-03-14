Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.9 комментариев
Кандидат в послы США в Мексику допустил использование ВС США против наркокартелей
Рональд Джонсон заявил о возможности применения американской армии против мексиканских наркокартелей
Рональд Джонсон, кандидат на пост посла США в Мексике, не исключил задействование американских военных в борьбе с наркокартелями, если будет угроза жизни граждан.
Кандидат на должность американского посла в Мексике Рональд Джонсон не исключил возможность использования Вооруженных сил США для борьбы с наркокартелями на мексиканской территории, передает ТАСС.
В своем заявлении на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Джонсон отметил, что в первую очередь предпочел бы сотрудничество с мексиканскими партнерами.
Джонсон подчеркнул, что президент США Дональд Трамп серьезно относится к защите американских граждан и, в случае угрозы их жизням, «все карты на столе». При этом Джонсон признал, что не может предсказать возможные действия Трампа.
Ранее Трамп выражал намерение требовать от Мексики остановки потока фентанила в США, угрожая отправкой американских войск. Как сообщал журнал Rolling Stone, рассматривались варианты от использования спецподразделений до авиаударов по картелям.
На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что обсуждение ввода войск в Мексику не ведется. Он отметил, что признание картелей террористическими организациями позволяет применять все ресурсы вооруженных сил для усиления контроля на границе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50%, решение вступило в силу 12 марта и является ответом на действия канадских властей. США объяснили ввод пошлин против Канады и Мексики для противодействия угрозе национальной безопасности, включая проблемы в здравоохранении.
При этом вице-президент Джей-Ди Вэнс уточнил, что США не планируют вторжение в Мексику для борьбы с наркокартелями, выразив надежду на активные действия со стороны мексиканских властей.