  • Новость часаУкраина получила 1,7 млрд долларов от Канады с доходов от российских активов
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    Лукашенко: Если Россия договорится с США, то «труба» Украине и Европе
    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России
    Путин заявил, что у ВСУ в Курской области остается выбор сдаться или погибнуть
    Хинштейн пообщался с нашедшейся замглавреда газеты «Суджанские новости» Демьяненко
    Послы ФРГ и Дании посетили МИД России для рабочих контактов
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    ЕСПЧ признал украинские власти ответственными за события в Одессе 2 мая 2014 года
    Мнения
    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Школа русского кино застряла в советском прошлом

    Студентов киновузов учат поклоняться гениям прошлого. И ничего плохого в этом нет, вот только работать им предстоит с современными режиссерами, продюсерами, продавать идеи на платформы, получать гранты, снимать за минимальные бюджеты при огромной выработке. А этого они не умеют.

    9 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Для реальных переговоров Украине нужен другой президент

    Посмотрим – смогут ли США свалить Зеленского. При всей несопоставимости веса президента США и украинского узурпатора не забываем – на стороне последнего антитрамповские силы в Европе и США.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв России суждено раскалывать Запад

    Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?

    4 комментария
    14 марта 2025, 02:46 • Новости дня

    Кандидат в послы США в Мексику допустил использование ВС США против наркокартелей

    Рональд Джонсон заявил о возможности применения американской армии против мексиканских наркокартелей

    Tекст: Денис Тельманов

    Рональд Джонсон, кандидат на пост посла США в Мексике, не исключил задействование американских военных в борьбе с наркокартелями, если будет угроза жизни граждан.

    Кандидат на должность американского посла в Мексике Рональд Джонсон не исключил возможность использования Вооруженных сил США для борьбы с наркокартелями на мексиканской территории, передает ТАСС.

    В своем заявлении на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Джонсон отметил, что в первую очередь предпочел бы сотрудничество с мексиканскими партнерами.

    Джонсон подчеркнул, что президент США Дональд Трамп серьезно относится к защите американских граждан и, в случае угрозы их жизням, «все карты на столе». При этом Джонсон признал, что не может предсказать возможные действия Трампа.

    Ранее Трамп выражал намерение требовать от Мексики остановки потока фентанила в США, угрожая отправкой американских войск. Как сообщал журнал Rolling Stone, рассматривались варианты от использования спецподразделений до авиаударов по картелям.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что обсуждение ввода войск в Мексику не ведется. Он отметил, что признание картелей террористическими организациями позволяет применять все ресурсы вооруженных сил для усиления контроля на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50%, решение вступило в силу 12 марта и является ответом на действия канадских властей. США объяснили ввод пошлин против Канады и Мексики для противодействия угрозе национальной безопасности, включая проблемы в здравоохранении.

    При этом вице-президент Джей-Ди Вэнс уточнил, что США не планируют вторжение в Мексику для борьбы с наркокартелями, выразив надежду на активные действия со стороны мексиканских властей. 

    13 марта 2025, 07:27 • Новости дня
    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине

    Посол России в Британии: Прекращение боевых действий возможно только после мирного соглашения

    Посол России в Британии назвал условие прекращение боевых действий на Украине
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол России в Британии Андрей Келин заявил изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Келин сообщил о том, что Москва готова рассмотреть предложение США о прекращении огня на Украине, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Россия намерена завершить военные действия лишь после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

    Посол отметил, что Россия подходит к данной инициативе «с большой осторожностью», что указывает на необходимость тщательного анализа предложений прежде, чем принимать окончательное решение.

    Келин также подчеркнул, что для России важно, чтобы любое соглашение обеспечивало долгосрочную стабильность и безопасность в регионе. Москва продолжит диалог с международными партнерами для достижения этих целей.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибудет в Москву для переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Напомним, Украина согласилась на прекращение огня и долгосрочный мирный план, и теперь Вашингтон ожидает аналогичного шага от Москвы.

    В Белом доме заявили, что США передадут России предложение о прекращении огня на Украине.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью переговоров по урегулированию конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие, а постоянный мир с уважением законных интересов всех народов региона.

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    13 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России

    Correctiv: США обсуждают с Россией и Германией покупку «Северных потоков»

    Correctiv: США планируют покупку «Северных потоков» у России
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Соединенные Штаты ведут переговоры с Россией и Германией о покупке «Северных потоков» для возобновления поставок энергоносителей в Европу после окончания конфликта на Украине, пишет немецкое издание Correctiv.

    Немецкое издание Correctiv пишет, что обсуждения продолжаются уже несколько месяцев. Помимо «Северных потоков», американская сторона проявляет интерес к дочерней компании «Роснефти» в Германии, передает «Газета.Ru».

    Эта компания владеет 54% акций нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который получает нефть по трубопроводу «Дружба». Также речь идет о возможном приобретении меньших долей в южногерманских НПЗ Bayernoil и Miro.

    Ранее СМИ писали, что Германия занимается поиском инструментов для возможного предотвращения запуска трубопровода «Северный поток – 2» на фоне слухов о сделке между США и Россией по поставкам газа в Европу.

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    13 марта 2025, 11:10 • Видео
    Как ослабить Трампа. План Европы

    Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

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    13 марта 2025, 16:23 • Новости дня
    Лукашенко: США не смогут поймать Россию на уловку с перемирием

    Лукашенко заявил о неспособности США поймать Россию на уловку с перемирием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не попадется на уловку США с временным перемирием на Украине, учитывая прошлые обманы.

    Лукашенко заявил, что предложение о временном перемирии на Украине не станет уловкой для России, сообщает ТАСС. Белорусский лидер отметил, что в условиях постоянных обманов со стороны Запада пришло время начать «думать головой».

    «Нет, они уже нас не поймают, а Россию – тем более», – сказал Лукашенко, обсуждая возможность того, что предложение о перемирии может быть прикрытием для обманных действий.

    Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу. Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Лукашенко, чтобы обсудить развитие отношений между Москвой и Минском.

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    13 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Москва назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
    Москва назвала временное перемирие «передышкой для украинских военных»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил наличие регулярных телефонных переговоров с помощником президента США Майком Уолтцем, в ходе которых обсуждаются важные внешнеполитические темы. Так, Ушаков изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того.

    Об этом он рассказал в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что такие контакты стали довольно частыми в последнее время. «Я могу сказать, что я сам последнее время поддерживаю довольно регулярные телефонные контакты с Майклом Уолтцем», – подчеркнул Ушаков. Вчера, по словам Ушакова, Уолтц позвонил и сообщил о результатах переговоров с украинской делегацией, которые состоялись в Джидде.

    В интервью программе «60 минут» он также отметил, что изложил Уолтцу позицию России, согласно которой временное перемирие рассматривается как передышка для украинских военных и не более того. Он подчеркнул, что Россия настаивает на долгосрочном мирном урегулировании ситуации на Украине, которое должно учитывать законные интересы российской стороны. Ушаков заявил, что шаги, имитирующие мирные действия, не являются эффективными в текущей ситуации и никому не нужны.

    Также он выразил озабоченность тем, что временные меры могут создать иллюзию прогресса, но на самом деле не способствуют достижению реального мира.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее сообщила, что советник президента США Майк Уолтц обсудил по телефону с российским коллегой мирное урегулирование конфликта на Украине.

    Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник российского президента Юрий Ушаков беседовал с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем.

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    13 марта 2025, 07:43 • Новости дня
    МЧС запретило сбивать дроны подручными средствами

    МЧС России запретило сбивать беспилотники подручными средствами и подходить к ним

    Tекст: Александра Юдина

    МЧС России предостерегло граждан от попыток сбивать дроны подручными средствами и приближаться к упавшим беспилотникам, а также дало рекомендации по безопасным действиям при их обнаружении.

    МЧС России выпустило рекомендации, запрещающие гражданам пытаться сбивать дроны с помощью подручных средств, передает ТАСС.

    Ведомство также предостерегло от подхода к упавшим беспилотникам.

    «Нельзя при падении БПЛА подходить к нему, трогать его. Нельзя пытаться сбить беспилотник подручными средствами», – подчеркивается в рекомендациях.

    В ведомстве настоятельно советуют не пользоваться вблизи упавших дронов радиоаппаратурой, мобильными телефонами и устройствами с GPS.

    При падении дрона рекомендуется отойти на 100 метров, укрыться за зданием или деревом и предупредить окружающих о возможной опасности.

    Кроме того, МЧС подчеркивает, что при обнаружении беспилотного летательного аппарата не следует информировать противника о его местонахождении. Ведомство призывает граждан не снимать работу ПВО, моменты полета дронов, военную технику и не выкладывать эти материалы в социальные сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, налет украинских БПЛА на Москву доказал мощь ПВО России.

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    13 марта 2025, 10:54 • Новости дня
    Bloomberg: Инвесторы сделали ставку на возвращение России на рынки

    Bloomberg: Инвесторы закупают российские облигации в ожидании снятия санкций США

    Bloomberg: Инвесторы сделали ставку на возвращение России на рынки
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Инвесторы начали активно скупать российские облигации, ожидая смягчения санкций США и возвращения России на мировые финансовые рынки, сообщили эксперты Bloomberg.

    В последние недели трейдеры одного из лондонских брокеров искали владельцев облигаций Газпрома, номинированных в долларах, чтобы удовлетворить спрос со стороны ближневосточных семейных офисов. Однако оказалось, что держатели этих облигаций либо не желают их продавать, либо требуют значительно более высокие цены, передает Bloomberg.

    Эти сделки стали одними из первых признаков того, что инвесторы тихо надеются на то, что усилия президента США по заключению соглашения с Москвой приведут к возвращению России на мировые финансовые рынки.

    «Инвесторы понимают, что как только произойдет разрядка, эти скидки исчезнут», – заявил глава отдела исследований и управления портфелями в дубайской инвестиционной компании Istar Capital Искандер Лутско.

    Между тем, банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase выступают брокерами для растущего спроса инвесторов на торговлю российскими активами. При этом бок о бок с этой торговлей идут существенные риски – как репутационные, так и юридические. Президент США недавно заявил, что «серьезно рассматривает» возможность введения новых банковских санкций против России, что может ударить по этим инвестициям.

    Агентство отмечает, что Россия продолжает увеличивать расходы на оборону, а также надеется на сотрудничество с США в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, но многие западные компании, желающие вернуться, могут столкнуться с серьезными ограничениями. Российская сторона может установить жесткие условия для возвращения, включая требования к локализации и передачи технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие государственные банки не получили указаний от Центрального банка о возможном ослаблении санкций в отношении России, несмотря на ожидания решения вопроса.

    Bloomberg сообщает, что советники Трампа разработали планы по смягчению антироссийских санкций.

    Тем не менее, сам Трамп ранее пригрозил новыми санкциями против России для достижения прекращения огня на Украине.

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    13 марта 2025, 15:52 • Новости дня
    Лукашенко выразил сомнение, что Украина согласится на прекращение огня
    Лукашенко выразил сомнение, что Украина согласится на прекращение огня
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим, вероятнее всего, не станет соглашаться на режим прекращения огня, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    «Если это перемирие, значит, все замерло и никакого движения. Но на это, скорее всего, украинцы не согласятся», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    По его словам, «на Россию не нажмешь», по этой причине США нажали на Украину, чтобы провести мирные переговоры.

    В четверг Лукашенко прибыл в российскую столицу, где у него прошла встреча с президентом России Владимиром Путиным.

    Также в четверг в Россию прилетел спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

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    13 марта 2025, 12:44 • Новости дня
    Самолет спецпосланника США Уиткоффа приземлился в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет Gulfstream G650, на борту которого находился спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи.

    Как сообщает ТАСС, самолет Стивена Уиткоффа, назначенного спецпосланником президента США Дональда Трампа, прибыл в Москву в четверг утром. Приземление состоялось в аэропорту Внуково. Данные об этом предоставил трекинговый сервис Flightradar.

    Известно, что самолет Gulfstream G650 вылетел из международного аэропорта Хамад в Дохе и пересек воздушное пространство России со стороны Латвии около 11.40 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские переговорщики по урегулированию на украинской территории направляются в Россию, планируются соответствующие контакты, о чем сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    В Белом доме сообщали, что Уиткофф прибудет в Москву для переговоров по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине.

    Также сообщалось, что контакты с США могут пройти уже в четверг.

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    13 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Ушаков: Россия отберет переговорщиков для диалога с США по Украине
    Ушаков: Россия отберет переговорщиков для диалога с США по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона намерена отобрать переговорщиков для обсуждения урегулирования на Украине с представителями американской стороны, сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Будут и непосредственные переговорщики, которые будут обсуждать именно украинское досье с американцами. По крайней мере так, на данный момент, договорено», – цитирует Ушакова ТАСС.

    Он пояснил, что сам продолжит взаимодействие по украинскому урегулированию с представителями США «по своим каналам».

    Ранее Ушаков созванивался с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцом. Ушаков подчеркивал, что Москва рассматривает временное перемирие как поспешное действие и передышку для украинских военных.

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    13 марта 2025, 21:52 • Новости дня
    Трамп сообщил о переговорах с Киевом по территориальным уступкам Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты обсуждают с Украиной, какие территории будут сохранены, а какие потеряны в результате урегулирования конфликта, а также другие аспекты окончательной договоренности, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США заявил, что обсуждения касаются вопросов территориальных потерь и сохранений Украины в рамках урегулирования конфликта. Эти комментарии он сделал на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США не работают «во тьме» и активно взаимодействуют с Украиной по поводу деталей окончательного соглашения. Такие консультации, по словам американского президента, включают и другие элементы финальной договоренности.

    Госсекретарь США Марко Рубио счел неизбежными территориальные уступки со стороны Украины для урегулирования конфликта.

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не будет уступать территории даже по требованию США.

    В Кремле заявили, что Крым, Севастополь, Херсонская, Запорожская области, а также ДНР и ЛНР являются российскими регионами согласно Конституции России.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.

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    13 марта 2025, 14:40 • Новости дня
    Ушаков: Россия и США исключили вступление Украины в НАТО
    Ушаков: Россия и США исключили вступление Украины в НАТО
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласны, что в контексте урегулирования ситуации на Украине не может идти речь о вступлении Киева в НАТО.

    «Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования и в контексте будущего Украины», – сказал Ушаков в интервью ведущей ВГТРК Ольге Скабеевой, подчеркнув общую позицию двух стран по вопросу расширения НАТО, передает ТАСС.

    Ранее в Вашингтоне заявляли, что украинское руководство может забыть о перспективах вступления в Североатлантический альянс в рамках будущего урегулирования.

    Кроме того, Лондон и Париж решили предложить Белому дому создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. При этом большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» республики, если к ней не будут привлечены США.

    Коментарии (8)
    13 марта 2025, 18:25 • Новости дня
    Стало известно о запланированной встрече Путина с Уиткоффом в закрытом формате
    Стало известно о запланированной встрече Путина с Уиткоффом в закрытом формате
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил о запланированной на сегодняшний вечер встрече Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    По словам Ушакова, встреча пройдет в закрытом формате, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Известия».

    Напомним, самолет Gulfstream G650, на борту которого находился спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. Ранее Ушаков не исключил встречу Путина с Уиткоффом.

    Коментарии (2)
    14 марта 2025, 00:24 • Новости дня
    Украина получила 1,7 млрд долларов от Канады с доходов от российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оттава передала киевскому режиму порядка 1,7 млрд долларов, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

    Украина получила 2,5 млрд канадских долларов (порядка 1,7 млрд долларов США), сказал Шмыгаль, передает РИА «Новости».

    Эти средства обеспечены доходами от замороженных активов России, они пойдут для покрытия государственного бюджета, указал премьер.

    По словам Шмыгаля, это первый транш, общий объем составляет 5 млрд канадских долларов.

    Ранее киевский режим получил от британских властей почти 1 млрд долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов Российской Федерации.

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    13 марта 2025, 11:56 • Новости дня
    Самолет спецпосланника США Уиткоффа пересек границу с Россией

    Flightradar: Самолет спецпосланника США Уиткоффа пересек границу с Россией

    Самолет спецпосланника США Уиткоффа пересек границу с Россией
    @ Evelyn Hockstein/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа пересек российскую границу, взлетев из аэропорта Дохи.

    Самолет Стивена Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, пересек границу с Российской Федерацией, сообщает ТАСС со ссылкой на данные трекингового сервиса Flightradar.

    По данным сервиса, самолет Gulfstream G650 вылетел из международного аэропорта Хамад, расположенного в Дохе (Катар). На своем пути самолет уже пролетел над воздушным пространством нескольких европейских стран, включая Польшу, Литву и Латвию.

    В настоящее время самолет проходит над территорией Псковской области России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отправили в Москву спецпосланника Стивена Уиткоффа для проведения переговоров с российской стороной по вопросу заключения соглашения о прекращении огня на Украине.

    Коментарии (11)
    13 марта 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин аккуратно ответил на вопрос о перемирии

    Лукьянов: Механизмов поддержания перемирия на Украине пока нет и в помине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин назвал нюансы, которые Россия хотела бы учесть при обсуждении предложенного ей 30-дневного перемирия с Украиной. А они заключаются в том, что механизмов контроля за прекращением огня нет и их только предстоит разработать, заявил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Владимир Путин аккуратно ответил на вопрос, поддерживает ли Россия идею перемирия на тридцать суток», – написал в своем Telegram-канале Лукьянов. По его словам, Путин выразил поддержку мирным средствам завершения конфликта, а также одобрил идею перемирия, но с некоторыми нюансами. «А нюансы в том, что никаких механизмов поддержания и содержания этого перемирия пока нет и в помине. Их надо обсудить, разработать, возможно, и в личном контакте с президентом Трампом», – указал политолог.

    «Согласуем – и прекрасно, пусть вступает в силу. Но не ранее, ибо пока ничего не ясно», – высказал мнение Лукьянов о сроках перемирия. 

    Он добавил, что Путин поблагодарил Трампа за все усилия и «не забыл его личный вклад, что для визави едва ли не главное».  При этом Лукьянов подчеркнул, что впереди у России и США «содержательные разговоры, начиная с сегодняшнего вечера».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

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    Евросоюз намерен ввести ответные пошлины против США на соразмерную сумму. Это реакция Брюсселя на вступившие в силу пошлины на сталь и алюминий со стороны Вашингтона. Однако сил у Евросоюза соперничать с США, на самом деле, нет. Поэтому Дональд Трамп, скорее всего, заберет нужные ему ресурсы в Европе, которой придется просто с этим смириться. Подробности

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    В рядах мировых лидеров, от которых России не стоит ждать ничего хорошего, обновление: Марк Карни сменит Джастина Трюдо на посту премьера Канады. Воевать он, впрочем, будет не столько с Россией, сколько с президентом США Дональдом Трампом. И совсем не факт, что Трамп окажется победителем. Подробности

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    Чем война СССР с Финляндией напоминает украинскую спецоперацию

    85 лет назад, 13 марта 1940 года, вступил в силу Московский мирный договор, завершивший войну СССР с Финляндией. Причиной ее было желание советского руководства отодвинуть военную инфраструктуру, способную угрожать Ленинграду, и добиться нейтрального статуса Финляндии. Есть у тех событий ряд параллелей с современными событиями вокруг Украины. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Как ослабить Трампа. План Европы

      Евросоюз «взял под козырек» и теперь поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа с перемирием на Украине. Там как будто ищут повод помириться с Вашингтоном, но в то же время готовы всадить нож в спину Трампа. У Урсулы своя «прокси-война», то есть война чужими руками.

    • США сломали Зеленского. Что дальше?

      По итогам переговоров с представителями Украины в Саудовской Аравии американцы предложили России установить 30-дневное перемирие. Принявший все условия США Владимир Зеленский пытается сделать вид, что всегда хотел чего-то подобного.

    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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