США отказались от идеи вторжения в Мексику для борьбы с картелями

Американист указал на ключевые аспекты заявлений Трампа в Конгрессе

Американист Дудаков: У Трампа продолжается «медовый месяц» высоких рейтингов

Tекст: Анастасия Куликова

«Речь Дональда Трампа в Конгрессе оказалась довольно объемной. Выступление продлилось почти два часа. Обычно американские президенты укладывались в час – полтора», – напомнил американист Малек Дудаков.

Собеседник отметил, что основное внимание глава Белого дома уделил внутренним проблемам, которые напрямую беспокоят американцев. «Так, он говорил про миграционный кризис, рост преступности, проблемы с ценами на продукты и дефицитом яиц», – указал политолог.

«Кроме того, американский лидер вновь сказал, что страна вступает в свой «золотой век». Он также озвучил ряд обещаний вроде колонизации Марса, присоединения Гренландии и возвращения Панамского канала», – добавил эксперт.

Трамп коснулся и вопроса Украины. Впрочем, никаких сенсационных заявлений сделано не было, считает Дудаков. «Президент США усилил давление на офис Владимира Зеленского, потребовал заключить сделку по редкоземельным металлам. При этом глава Белого дома явно гордится тем, что российско-американские переговоры идут вполне неплохо», – детализировал спикер.

Политолог допускает, что в ближайшее время на этом треке могут произойти серьезные подвижки, среди которых – возобновление работы дипломатических контактов, возвращение российских представительств, отобранных в 2016-2018 годах, а также, вероятно, смягчение санкций.

Примечательно, что демократы пытались сорвать выступление президента США и устроили «настоящее сумасшествие с плакатами, протестами, попытками перекричать того». «Подобное поведение стало уже некой обыденностью. На первом сроке во время первого обращения Трампа к нации происходило нечто подобное», – напомнил Дудаков.

Несмотря на действия представителей Демпартии, речь Трампа была воспринята американским обществом очень позитивно, обратил внимание аналитик. «Первые опросы показывают, что больше 70% граждан США понравилось выступление президента», – заметил спикер. Однако, по прогнозам собеседника, демократы продолжат «огульно критиковать лидера и надеяться, что он наломает дров», и рейтинг главы Белого дома упадет.

«Между тем у американского лидера продолжается «медовый месяц», его действия одобряют свыше 50% граждан. Но рано или поздно его рейтинги упадут, как это бывало с любым другим президентом Соединенных Штатов. В случае с Трампом произойти это может летом 2025 года», – допускает эксперт.

Он указал, что глава Белого дома делает ставку на рост изоляционистских настроений в американском обществе. «Последние опросы говорят о том, что около 80% американцев поддерживают мирные переговоры по Украине и деэскалацию. Иными словами, республиканец настроен меньше внимания уделять Европе и европейским конфликтам, а больше заниматься внутренними проблемами. И речь в Конгрессе это еще раз подтвердила», – заключил Дудаков.

Ранее Дональд Трамп впервые в рамках второго срока на посту президента США обратился с речью к обеим палатам Конгресса. Значительную часть выступления он посвятил своим достижениям за первые шесть недель в Белом доме.

Американский лидер рассказал, что подписал свыше 100 исполнительных указов и еще 400 других документов. Трамп также похвалил Илона Маска и его Департамент государственной эффективности (DOGE), который проводит масштабные сокращения госаппарата и аудит правительственных контрактов.

Глава Белого дома сообщил, что незадолго до своего выступления в Конгрессе получил письмо от Зеленского. Тот изъявил готовность приступить к мирным переговорам в самое ближайшее время. «Я и моя команда готовы работать под руководством президента Трампа, чтобы добиться прочного мира. Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость», – процитировал президент США Зеленского.

Примечательно, что пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров поспешил опровергнуть информацию об отправке писем республиканцу. Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что речь шла о публикации Зеленского в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Трамп также обратился к народу Гренландии. «Мы решительно поддерживаем ваше право самостоятельно определять свое будущее. И если вы сами так решите, мы будем рады видеть вас в Соединенных Штатах Америки. Гренландия нужна нам для обеспечения национальной и даже международной безопасности», – заявил он. Помимо этого, Трамп объявил о проекте по строительству одного из крупнейших газопроводов в мире на Аляске, привлекая инвестиции Японии и Южной Кореи.

Президент США также пообещал вернуть Панамский канал. Он напомнил, что американская инвестиционная компания BlackRock выразила готовность приобрести контрольный пакет акций в портах Панамского канала, которыми в настоящий момент управляет гонконгская компания CK Hutchison.