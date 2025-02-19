Можно быть уверенным, что, если Россия и США оставят Турцию, так же как и Европу, за бортом переговорного процесса, Эрдоган будет вставлять этому процессу все возможные палки в колеса. Просто чтобы набить себе цену.0 комментариев
США признали крупнейшие банды Латинской Америки террористами
Американские власти официально включили восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций.
Власти США внесли восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций, передает РИА «Новости». Этот шаг был предпринят в рамках президентского указа 13224, направленного на борьбу с международным терроризмом.
Среди включенных в список организаций оказались венесуэльская группировка Tren de Aragua, сальвадорская Mara Salvatrucha (MS-13), а также мексиканские картели Синалоа, Халиско – Новое поколение (CJNG), Объединенные картели (Carteles Unidos), Северо-восточный картель (Cartel del Noreste), Картель залива (Cartel del Golfo) и Новая семья Мичоакана (La Nueva Familia Michoacana).
Эти организации, как отмечается в документе, представляют значительную угрозу для безопасности граждан США, а также для национальной безопасности, внешней политики и экономики страны. Присвоение статуса террористических организаций означает введение против них финансовых и правовых ограничений, таких как заморозка активов и запрет на сотрудничество с американскими компаниями и гражданами.
Ранее президент США допустил возможность отправки вооруженных сил в Мексику для борьбы с наркокартелями, подписав указ о признании их иностранными террористическими организациями.