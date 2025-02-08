Tекст: Мария Иванова

Так, в результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден Дзержинск – самый крупный населенный пункт Торецкой агломерации. Нанесено поражение формированиям егерской, шести механизированных бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины в районах Щербиновки, Водяного Второго, Шевченко, Котлино, Удачного, Успеновки, Надеждинки, Зверево, Славянки и Андреевки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник потерял до 560 военнослужащих, танк, пять бронемашин, в том числе американские бронетранспортеры М113 и HMMWV. Уничтожены четыре артиллерийских орудия и два пикапа.

Между тем на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике бригады теробороны около Липцов Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли до 30 военнослужащих, два артиллерийских орудия, уничтожен склад боеприпасов.

В то же время подразделения группировки «Запад» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ рядом с Моначиновкой, Кондрашовкой, Загоруйковкой, Новой Кругляковкой, Зеленым Гаем Харьковской области, Новолюбовкой Луганской народной республики (ЛНР) и Дроновкой Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

При этом потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, три бронемашины, в том числе американсаий бронетранспортер М113, пикап и три орудия полевой артиллерии, из них два западного производства. Были уничтожены четыре склада с боеприпасами и станция РЭБ.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ возле Звановки, Миньковки, Веролюбовки, Ижевки, Часова Яра и Дачного ДНР.

Потери противника превысили 190 военнослужащих, британский бронетранспортер Spartan и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000, перечислили в Минобороны.

А подразделения группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны у Разлива, Новополя ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

Потери ВСУ при этом составили до 135 военнослужащих, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм французская самоходная артустановка Caesar.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех бригад береговой обороны ВСУ поблизости от Николаевки, Токаревки, Садового и Днепровского Херсонской области.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, две бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, а также станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того в Минобороны сообщили, что ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли.

За прошлую неделю ВС России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате чего поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины.