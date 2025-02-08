ВС России поразили обеспечивавший работу ВПК Украины объект газонефтяной отрасли

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения и местам подготовки к запуску БПЛА, скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО были сбиты американский снаряд РСЗО HIMARS и 93 беспилотников.

С начала спец операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42710 беспилотников, 592 ЗРК, 21254 танка и других бронкмашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21397 орудий полевой артиллерии и минометов, 31393 единицы спецтехники.

Напомним, с 1 по 7 февраля ВС России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате чего поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия усложнила Украине доступ к газовым подземельям.