ВС России за неделю нанесли восемь ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины

Tекст: Мария Иванова

Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, обучения операторов дронов и специалистов РЭБ, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен сдались 19 украинских военнослужащих.

За минувшую неделю средствами ПВО сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», шесть французских управляемых авиабомб Hammer, 41 американский снаряд РСЗО HIMARS и 630 беспилотников, отчитались в Минобороны.

Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою сбит Су-27 воздушных сил Украины, напомнили в оборонном ведомстве.

С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 617 беспилотников, 592 ЗРК, 21 242 танка и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 384 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне ВС России нанесли удары по аэродромам и местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.