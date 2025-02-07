Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли восемь ударов по военным объектам Украины
ВС России за неделю нанесли восемь ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины
С 1 по 7 февраля ВС России нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате чего поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины, сообщили в Минобороны.
Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных БПЛА, обучения операторов дронов и специалистов РЭБ, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен сдались 19 украинских военнослужащих.
За минувшую неделю средствами ПВО сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», шесть французских управляемых авиабомб Hammer, 41 американский снаряд РСЗО HIMARS и 630 беспилотников, отчитались в Минобороны.
Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою сбит Су-27 воздушных сил Украины, напомнили в оборонном ведомстве.
С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 617 беспилотников, 592 ЗРК, 21 242 танка и других бронемашин, 1514 боевых машин РСЗО, 21 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 384 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне ВС России нанесли удары по аэродромам и местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.