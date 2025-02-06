ВС России нанесли удары по аэродромам и местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ

Эксперт назвал сценарии торга Зеленского с США о выборах президента Украины

Политолог Корнилов: Зеленский начал торг с командой Трампа о выборах президента Украины

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Указ Зеленского о запрете диалога с Москвой не может отменить никто кроме легитимного президента Украины. Верховная рада могла бы его отменить, но если бы это был закон, а не указ. Так что на данный момент – это неразрешимая юридическая коллизия», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

«Москва дала Вашингтону шанс понять эту ситуацию, и там, судя по всему, услышали российскую сторону. В Штатах согласны, и будут принуждать Зеленского к избирательной кампании. Причем, все понимают, что он откровенно врет, поскольку конституция Украины запрещает парламентские выборы во время военного положения, а не президентские», – детализировал аналитик.

«На этом фоне Зеленский запускает торг с командой Трампа, на каких условиях он готов к президентской гонке. Впрочем, у США всегда есть запасные варианты на случай, если в Киеве будут чрезмерно показывать характер. Например, физическое устранение Зеленского или отстранение его с поста, и переход власти к спикеру Рады до проведения выборов. Но этой крайний случай, и понятно, что Белому дому не хотелось бы таких сценариев», – добавил он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что выборы президента Украины состоятся после завершения горячей фазы конфликта и отмены военного положения. «Во время войны выборов не может быть, нужно менять законодательство, конституцию», – сказал он, напомнив про «большие вызовы» для Киева, ведь неизвестно, как проголосуют военные и миллионы украинцев, которые находятся за границей.

Это перечит позиции самого же Киева, поскольку днем ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что украинская сторона готова обсуждать с Вашингтоном возможность проведения выборов до конца 2025 года.

В свою очередь, глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что началу переговоров препятствуют юридические аспекты: нелегитимность Зеленского и его указ о запрете переговоров с Москвой. При этом, дипломат подчеркнул, что «российская сторона открыта к реалистичным предложениям и готова к серьезному разговору».

В ходе диалога должны учитываться «современные территориальные реалии», необходимо устранение первопричин кризиса, пояснили в МИД. По словам Полищука, переговоры могут основываться на стамбульском документе 2022 года, предполагавшем нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Также в документе говорилось о запрете размещения иностранных войск и баз на Украине.

Как объяснял президент России Владимир Путин, нелегитимный Зеленский теперь не уполномочен отменить свой указ о запрете переговоров с Москвой. Помимо этого, по словам российского лидера, президент Украины даже в условиях военного положения не может продлевать свой срок, этим правом наделена Рада.

Российский лидер отмечал, что, если у Киева «есть желание вести переговоры и найти компромиссные решения», то представлять Украину в диалоге может кто угодно, но подписывать документы по итогу должны люди, чья легитимность подтверждена юридически.

Безвыходность ситуации, судя по всему, понимают и в Вашингтоне, поэтому спецпосланник США по Украине Кит Келлог подчеркивал, что Белый дом настаивает на проведении президентской и парламентской электоральных кампаний до конца 2025 года.