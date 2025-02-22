Экс-депутат Гердт не исключил протесты в Германии из-за роста популярности АдГ

Tекст: Александра Юдина

Гердт озвучил свои опасения о возможных протестах в Германии после предстоящих парламентских выборов, которые состоятся 23 февраля, передает «Газета.Ru».

По его мнению, растущая популярность партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) может спровоцировать недовольство в обществе, так как другие политические силы не захотят вступать с ними в коалицию, если только США не окажут соответствующее давление.

По словам Гердта, наиболее вероятным победителем выборов станет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) под руководством Фридриха Мерца.

Он предупредил, что если АдГ не получится запретить, то проигравшие могут вывезти левых активистов на улицы, что может привести к созданию «немецкого Майдана».

«Если выйдут сотни тысяч, то достаточно будет нескольких провокаций, чтобы ситуация вышла из-под контроля», – заявил Гердт.

Политик также подчеркнул, что под руководством Олафа Шольца внутриполитическая ситуация в стране ухудшилась.

Он указал на вывоз промышленности из Германии, потерю рабочих мест и распространение «оголтелой гендерной идеологии», что, вместе с ростом кредитов у населения, только усугубляет ситуацию.

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля. Вопрос об их проведении встал осенью прошлого года после развала «светофорной коалиции». Тогда Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, лидера СвДП и автора программного документа по экономике, обсуждение которого привело к крушению надежд на сохранение единства между тремя партиями.

Германии уже предсказали сложные переговоры о правящей коалиции после выборов.