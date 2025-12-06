Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.4 комментария
Истребители ФРГ заступили на дежурство на востоке Польши
Германские истребители Eurofighter Typhoon приступили к дежурству в Польше
Пять немецких истребителей Eurofighter Typhoon теперь защищают восточный фланг НАТО с авиабазы в Мальборке, находящейся недалеко от Калининградской области.
Германские истребители Eurofighter Typhoon начали боевое дежурство на авиабазе Мальборк в Польше, примерно в 80 км от границы с Калининградской областью России.
Об этом в соцсети X рассказал глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, к выполнению миссии НАТО по защите восточного фланга альянса приступили пять самолетов, сообщает ТАСС.
Истребители будут нести боевое дежурство на 22-й базе тактической авиации в Мальборке в рамках миссии НАТО. Задача германских летчиков рассчитана предварительно до марта.
Вместе с самолетами в Польшу Бундесвер направляет 150 специалистов, включая пилотов, технический персонал и военную полицию. Цель миссии – усилить воздушную безопасность региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют выделить 377 млрд евро в 2026 году на закупки и развитие почти 320 военных проектов, включая БМП Puma и системы Skyranger.
Также министерство обороны ФРГ опровергло сообщения о намерении приобрести у Соединенных Штатов 15 истребителей F-35.
Напомним, в Мальборке в 2022 году демонтировали памятник в честь Красной армии, установленный в 1945 году.