Германские истребители Eurofighter Typhoon приступили к дежурству в Польше

Tекст: Тимур Шайдуллин

Германские истребители Eurofighter Typhoon начали боевое дежурство на авиабазе Мальборк в Польше, примерно в 80 км от границы с Калининградской областью России.

Об этом в соцсети X рассказал глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, к выполнению миссии НАТО по защите восточного фланга альянса приступили пять самолетов, сообщает ТАСС.

Истребители будут нести боевое дежурство на 22-й базе тактической авиации в Мальборке в рамках миссии НАТО. Задача германских летчиков рассчитана предварительно до марта.

Вместе с самолетами в Польшу Бундесвер направляет 150 специалистов, включая пилотов, технический персонал и военную полицию. Цель миссии – усилить воздушную безопасность региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют выделить 377 млрд евро в 2026 году на закупки и развитие почти 320 военных проектов, включая БМП Puma и системы Skyranger.

Также министерство обороны ФРГ опровергло сообщения о намерении приобрести у Соединенных Штатов 15 истребителей F-35.

Напомним, в Мальборке в 2022 году демонтировали памятник в честь Красной армии, установленный в 1945 году.