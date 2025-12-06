  • Новость часаТурция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС
    Эксперт объяснил нежелание стран ЕС конфисковывать российские активы
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    В Индии оскорбились выходкой Запада из-за визита Путина
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    Bloomberg: Украинский конфликт вступает в решающую фазу
    Daily Telegraph сочла новым словом в военном деле способ взятия Красноармейска
    Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег
    Украинская журналистка удивилась грязи в резиденции Макрона
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    4 комментария
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов К Киргизии нужно относиться с искренним уважением и открытым сердцем

    Киргизы у себя дома – очень вежливый и тактичный народ, так что не стоит судить об этом народе по тем, кто приезжает к нам на низкоквалифицированные заработки.

    23 комментария
    6 декабря 2025, 17:23 • Новости дня

    Истребители ФРГ заступили на дежурство на востоке Польши

    Германские истребители Eurofighter Typhoon приступили к дежурству в Польше

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пять немецких истребителей Eurofighter Typhoon теперь защищают восточный фланг НАТО с авиабазы в Мальборке, находящейся недалеко от Калининградской области.

    Германские истребители Eurofighter Typhoon начали боевое дежурство на авиабазе Мальборк в Польше, примерно в 80 км от границы с Калининградской областью России.

    Об этом в соцсети X рассказал глава польского Министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, к выполнению миссии НАТО по защите восточного фланга альянса приступили пять самолетов, сообщает ТАСС.

    Истребители будут нести боевое дежурство на 22-й базе тактической авиации в Мальборке в рамках миссии НАТО. Задача германских летчиков рассчитана предварительно до марта.

    Вместе с самолетами в Польшу Бундесвер направляет 150 специалистов, включая пилотов, технический персонал и военную полицию. Цель миссии – усилить воздушную безопасность региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют выделить 377 млрд евро в 2026 году на закупки и развитие почти 320 военных проектов, включая БМП Puma и системы Skyranger.

    Также министерство обороны ФРГ опровергло сообщения о намерении приобрести у Соединенных Штатов 15 истребителей F-35.

    Напомним, в Мальборке в 2022 году демонтировали памятник в честь Красной армии, установленный в 1945 году.

    5 декабря 2025, 23:58 • Новости дня
    Атакованный ВСУ танкер Kairos терпит бедствие у берегов Болгарии

    Tекст: Денис Тельманов

    После удара украинским морским дроном у города Ахтополь танкер Kairos под флагом Гамбии оказался без движения и запросил эвакуацию экипажа.

    Судно терпит бедствие в районе Ахтополя на побережье Болгарии, передает ТАСС. На борту находится десять человек, их жизни ничего не угрожает – ситуацию контролируют болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.

    Отмечается, что Kairos потерял ход после атаки 28 ноября в турецких водах и был оставлен буксиром в территориальных водах Болгарии. Сейчас танкер стоит на якоре приблизительно в одной миле от берега, при этом в этом районе усилены ветер и волнение моря до 4 баллов.

    «Морская администрация» Болгарии сообщила, что капитаном был запрошен срочный вывод экипажа, однако из-за погодных условий спасательную операцию отложили до утра субботы.

    Судно будет находиться под постоянным наблюдением всю ночь. Национальная принадлежность экипажа официально не раскрыта. Груз на борту отсутствует, потому угрозы разлива или экологической катастрофы нет. Kairos был построен в 2002 году, он включен в санкционные списки Евросоюза, Британии и Канады и следовал в Новороссийск, когда попал под удар морского дрона ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киевские атаки на суда в Черном море с помощью безэкипажных катеров рассматриваются экспертами как попытка сорвать подготовку к мирному урегулированию на Украине.

    Румынские военные заявили в начале декабря, что уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Комментарии (9)
    5 декабря 2025, 21:36 • Новости дня
    G7 и ЕС намерены запретить России перевозить нефть по морю

    Reuters: G7 и Евросоюз планируют полный запрет на морские перевозки нефти из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    G7 и Евросоюз обсуждают идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом, пишет агентство Reuters

    Страны G7 и Евросоюза рассматривают возможность полного запрета на оказание морских перевозочных услуг для поставок российской нефти, чтобы снизить доходы России от экспорта нефти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. Сейчас для российской нефти действует потолок цены в 47,6 долларов за баррель, и перевозка или страхование продукции по более высокой цене запрещены.

    В публикации со ссылкой на шесть источников отмечается, что страны G7 и ЕС обсуждают замену существующего механизма жестким запретом доступа России к международным морским перевозкам. Такое решение может быть включено в следующий санкционный пакет Евросоюза.

    Интенсивное экономическое давление на Россию Запад усилил после начала СВО. Это уже привело к росту стоимости электроэнергии, топлива и продуктов в Европе и США. С начала спецоперации Евросоюз принял 19 пакетов рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские власти согласовали последовательный запрет на поставки российского газа и сжиженного природного газа в страны Евросоюза к осени 2027 года.

    Однако в Кремле заявили о незаконности западных санкций против нефтяного сектора, так как они не одобрены Совбезом ООН.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что ограничение поставок углеводородов из России подрывает энергетическую стабильность стран Евросоюза.

    Комментарии (42)
    6 декабря 2025, 16:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 11:22 • Новости дня
    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза

    Каллас: США в чем-то правы, критикуя Евросоюз в новой доктрине

    Каллас признала справедливость критики США в адрес Евросоюза
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас согласилась с отдельными замечаниями новой американской доктрины национальной безопасности по поводу роли Европы в собственной обороне.

    США в новой доктрине национальной безопасности призвали Европу самостоятельно отвечать за свою оборону и указали на разногласия с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, передает РИА «Новости». Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала эти утверждения на форуме в Катаре.

    По словам Каллас, она ознакомилась с разделом доктрины, посвященным Европе, и отметила: «Конечно, там есть много критики, но я думаю, что кое-что из этого верно». Она подчеркнула, что США справедливо указывают на необходимость для ЕС проявлять большую самостоятельность и брать на себя ответственность за свою безопасность.

    Каллас также согласилась с тем, что несамостоятельность Европы в вопросах обороны требует пересмотра и отмечает, что европейским странам стоит внимательнее прислушиваться к этим сигналам со стороны Соединенных Штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Белый дом отметил приоритетом для США желание, чтобы европейские страны сами брали на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Эксперт Федор Лукьянов указал на изменение подхода США к вопросу расширения НАТО.

    Кроме того Белый дом сделал акцент на приоритете восстановления стратегической стабильности в отношениях с Россией.

    Комментарии (15)
    6 декабря 2025, 12:27 • Новости дня
    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК

    В Бельгии встретили аплодисментами отклонение передачи активов России в ЕК

    Парламент Бельгии аплодировал решению отклонить передачу активов России ЕК
    @ Frank Roder/CHROMORANGE/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страна не готова передать замороженные российские активы Еврокомиссии, если риски и расходы не будут разделены между всеми странами ЕС.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался изымать замороженные российские активы и передавать их Еврокомиссии. Парламент страны встретил такое решение аплодисментами, сообщает канал, которые выкладывает переводы Blomberg.

    Де Вевер заявил: «По сути, это предложение не может рассчитывать на поддержку нашего правительства и нашей страны. Мы заявляем, что всегда будем выбирать мир, свободу и демократию. И мы готовы идти на жертвы ради этого, но от нашей страны не следует требовать невозможного. Это позиция правительства, и я надеюсь на поддержку всего парламента».

    Премьер-министр подчеркнул, что Бельгия не поддержит механизм одностороннего изъятия средств без четких условий. В своем выступлении он указал на три принципиальных требования:

    • все риски, включая возможные штрафы за «незаконную экспроприацию», должны быть равномерно разделены между странами Евросоюза;

    • Euroclear – депозитарий, на счетах которого находятся замороженные российские активы, – должен получить гарантии ликвидности на покрытие ущерба от возможных ответных российских шагов.

    • Расходы по изъятию должны в равных долях нести все страны ЕС, в которых размещены российские активы.


    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и де Вевером по вопросу использования российских активов завершилась без конкретного результата.

    Глава Euroclear Валери Урбен выразила сомнения в осуществимости плана Еврокомиссии об экспроприации российских активов. Сейчас Euroclear хранит 193 млрд евро замороженных российских активов, из которых около 180 млрд евро принадлежат Центробанку России.

    Евросоюз начал действовать как «воровская группировка» в вопросе российских активов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Комментарии (10)
    6 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Эксперт Лукьянов заявил об изменении подхода США к расширению НАТО
    Эксперт Лукьянов заявил об изменении подхода США к расширению НАТО
    @ Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вашингтон в новой доктрине национальной безопасности придерживается абсолютно нового подхода в отношении НАТО, заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

    Вашингтон впервые отказался от идеи постоянного расширения НАТО, что стало главным изменением в новой доктрине национальной безопасности США, передает РИА «Новости».

    Как отметил Лукьянов, Белый дом четко заявил: «НАТО не должно быть организацией для бесконечного расширения» – подобное еще недавно казалось невозможным.

    Лукьянов напомнил, что после холодной войны политика адаптации новых членов в альянс была неизменной и не подвергалась сомнению. Теперь же США решили не выходить из НАТО, хотя ранее в западных СМИ появлялись сообщения о таких намерениях Дональда Трампа.

    По мнению Лукьянова, Вашингтон считает, что союз не должен брать на себя дополнительные риски из-за расширения, поскольку пример ситуации на Украине показал высокую степень угроз для безопасности и стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США заявили о планах расширить Авраамовы соглашения. Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 04:56 • Новости дня
    На Украине жители начали поджигать машины военкомов ТЦК

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители Украины выражают протест против мобилизации, сжигая служебные автомобили территориальных центров комплектования, среди участников акций – местные партизаны и недовольное население.

    Как передает РИА Новости, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о продолжающихся поджогах автомобилей сотрудников территориальных центров комплектования на Украине.

    По его словам, занимаются этим и партизаны, и просто местное население, которое «очень обозлено на ТЦК». Лебедев отметил, что противодействие центрам комплектования объединяет граждан с различными политическими взглядами.

    Он добавил, что даже те украинцы, которые были за или против России, едины в своем неприятии политики ТЦК и желании прекращения военных действий.

    По словам координатора подполья, поджоги автомобилей организованы в знак протеста против мобилизации и работы ТЦК, которых на Украине называют «людоловами».

    Лебедев также предоставил видео от подполья, где зафиксированы ночные поджоги автомобилей защитного цвета, принадлежащих сотрудникам центров комплектования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Львова убил ножом остановившего его на улице сотрудника военкомата.

    Украинские власти предприняли попытку пополнить ВСУ за счет молодежи по программе «Контракт 18-24», но эти меры закончились провалом. Молодые украинцы разочаровались в правительстве и не верят в политические цели конфликта.

    Рамзан Кадыров призвал украинцев объединиться против боевых действий с Россией.

    Комментарии (13)
    6 декабря 2025, 01:56 • Новости дня
    Тысячи школьников Германии вышли на протесты против призыва в армию

    Tекст: Денис Тельманов

    В различных городах Германии прошли массовые демонстрации школьников против нового закона о модернизации военной службы, предусматривающего обязательную жеребьевку и медосмотр.

    По информации РИА Новости, акции протеста с участием тысяч школьников прошли в Берлине, Гамбурге и более чем 70 городах Германии.

    Демонстрации были направлены против принятого бундестагом законопроекта о реформе военной службы, предполагающего обязательную жеребьевку и медицинское освидетельствование для молодых людей.

    В Берлине в районе Кройцберг собрались более тысячи школьников, держали плакаты с резкой критикой нового закона и прошли шествием в центр города, сообщает издание Berliner Morgenpost. Вечером запланировано еще одно шествие с участием до двух тысяч человек.

    В Гамбурге перед главным университетом, по данным телерадиокомпании NDR, собралось примерно полторы тысячи человек. Протесты прошли и в других городах, в том числе в Штутгарте, Ростоке, Нюрнберге и Лейпциге.

    Организация Schulstreik gegen Wehrpflicht ранее анонсировала «забастовки» по всей стране. На их сайте отмечено: «Мы не хотим, чтобы нас на полгода нашей жизни заперли в казармах, учили строевой подготовке и как убивать».

    Бундестаг проголосовал за законопроект: 323 депутата поддержали инициативу, 272 были против, один воздержался.

    Новый порядок предусматривает обязательное заполнение опросников для всех молодых мужчин, из которых случайным образом будут отбирать кандидатов на службу. Женщины смогут участвовать по желанию.

    Срок военной службы составит минимум шесть месяцев, а добровольцы получат денежную компенсацию не менее 2,6 тыс. евро в месяц.

    По новому закону возобновляется, модернизируется и оцифровывается система воинского учета. Призывать избранных по жеребьевке обяжут только при нехватке добровольцев, а цель реформы – усиление сил бундесвера на фоне угроз безопасности. Сейчас в армии служит примерно 182 тыс. человек, а необходимый показатель – 203 тыс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бундестаг Германии принял закон, который обязывает всех юношей, родившихся после первого января 2008 года, проходить медосмотр и заполнять анкету о службе в армии с 2027 года.

    В Германии разработали проект закона для увеличения численности бундесвера до 460 тыс. человек, предусматривающий анкетирование и возможность возвращения призыва.

    Немецкие власти готовятся сократить расходы большинства министерств, кроме оборонного и инфраструктурного.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 23:22 • Новости дня
    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку доставили в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку экстренно транспортировали на лечение в Москву после того, как ее состояние удалось стабилизировать врачам.

    Девочку, получившую травмы из-за атаки ВСУ на Севастополь, перевезли на лечение в Москву, передает ТАСС.

    Согласно информации губернатора Михаила Развожаева, транспортировка стала возможна благодаря действиям медиков севастопольской городской больницы номер пять.

    В телеграм-канале глава города сообщил: «Девочку, пострадавшую от атаки ВСУ на Севастополь, отправили сегодня вечером в Москву – врачам нашей городской больницы №5 удалось стабилизировать ее состояние».

    Медики провели необходимые процедуры для стабилизации пострадавшей, что позволило организовать ее дальнейшее лечение в столице. Подробности о прогнозах на восстановление пока не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе предотвратили покушение на одного из командиров Черноморского флота с использованием самодельного взрывного устройства.

    Силы ПВО в Севастополе отразили атаку с Украины, сбив две воздушные цели над морем вдали от побережья.

    Состояние девочки, пострадавшей в парке Победы после атаки на Севастополь, медики оценивают как крайне тяжелое, однако рассматривают ее транспортировку в Москву.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 03:13 • Новости дня
    Казахстан сообщил о сохранении герметичности КТК после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Инфраструктура терминала Каспийского трубопроводного консорциума сохранила герметичность после атаки украинских дронов в ноябре, сообщило министерство энергетики Казахстана.

    Системы автоматической защиты морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума успешно сработали после удара украинских дронов, поэтому угрозы для экологии не возникло, заявили в Минэнерго Казахстана, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что главной задачей сейчас является поддержка суточных объемов добычи на месторождениях, экспортирующих нефть через КТК.

    Министерство совместно с добывающими компаниями перераспределяет объемы нефти и гибко корректирует логистику, чтобы не снижать экспортные показатели, используя все возможные маршруты экспорта.

    Ведомство отметило, что инцидент на терминале не спровоцировал полной остановки экспорта. Продолжается отгрузка нефти через инфраструктуру порта, при этом принимаются необходимые меры безопасности.

    В Минэнерго заявили: «Ситуация находится на постоянном контроле министерства энергетики». Ведомство подчеркнуло, что фокусируется только на сохранении стабильности экспорта и защите экономических интересов страны.

    Напомним, 29 ноября одно из причальных устройств КТК под Новороссийском пострадало в результате атаки украинских морских дронов.

    Казахстан назвал это недопустимым посягательством на международную энергобезопасность. Затем МИД Казахстана выразил протест и подчеркнул, что эти действия наносят ущерб отношениям между Астаной и Киевом.

    Альтернативой для самых важных экспортных потерь может стать трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан, который требует перевалки нефти через Каспий.

    За прошлый год по КТК было экспортировано 63 млн тонн нефти, более 70% этого объема приходится на зарубежных экспортеров, работающих в Казахстане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар назвал обеспечение стабильных поставок энергоносителей в Черноморском регионе и сохранность энергетической инфраструктуры ключевыми условиями для жизни миллионов людей.

    Каспийский трубопроводный консорциум продолжает отгрузку нефти на морском терминале в районе Новороссийска с помощью выносного причального устройства ВПУ-1.

    Кремль считает атаку украинских дронов на объект КТК вопиющим инцидентом, поскольку терминал имеет международное значение.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 06:06 • Новости дня
    Мирошник сообщил о жертвах среди гражданских с 2014 года

    Мирошник: От ударов ВСУ с 2014 года погибли 13 тыс. мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, общее число жертв и пострадавших среди мирного населения с 2014 года достигло десятков тысяч человек.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с 2014 года жертвами атак Вооруженных сил Украины стали порядка 28 тысяч гражданских, из которых около 13 тысяч погибли, передает РИА «Новости».

    По его словам, с начала конфликта, с 2014 года, число пострадавших мирных жителей уже достигло 41 тысячи человек, из них около 13 тысяч погибли.

    Большая часть этих потерь пришлась на Донбасс, где проводились самые интенсивные боевые действия. Мирошник подчеркнул, что эта статистика отражает длительные и масштабные последствия вооруженного конфликта для гражданского населения региона.

    Также дипломат обратил внимание на продолжающиеся угрозы безопасности для мирных жителей, вызванные обстрелами со стороны украинских военных. Он назвал ситуацию гуманитарной катастрофой и призвал международное сообщество обратить внимание на происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино в Белгородской области в результате удара беспилотника по легковому автомобилю пострадали двое мужчин.

    В Кривом Роге минувшей ночью в результате удара по зданию СБУ погибли три человека.

    Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению троих полковников ВСУ – Дмитрия Бондаровича, Андрея Дзяния и Виталия Сендзюка.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 00:38 • Новости дня
    Полиция Ирландии начала расследование появления БПЛА во время визита Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ирландии установлен факт появления четырех неизвестных беспилотников в запретной зоне вблизи аэропорта вскоре после прибытия самолета Зеленского.

    Расследование инцидента ведет специальное детективное подразделение национальной полиции, передает ТАСС. Подразделение занимается расследованиями происшествий, связанных с угрозой национальной безопасности и противодействием терроризму.

    В операции участвуют вооруженные силы Ирландии и международные партнеры из спецслужб Британии и Евросоюза.

    Согласно данным The Journal, четыре неизвестных беспилотника появились около аэропорта Дублина сразу после посадки борта Зеленского.

    Аппараты вылетели с северо-востока города и находились в воздухе почти два часа, частично следуя маршруту самолета Зеленского. Отмечается, что глава Украины прилетел с опережением запланированного времени.

    The Irish Times уточнила, что Зеленский и сопровождающие его лица не подвергались опасности. Канал RTE сообщил, что БПЛА были замечены в десяти километрах от побережья неподалеку от пригорода Хоут к востоку от Дублина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные зафиксировали пять неопознанных дронов возле базы Иль-Лонг с атомными подлодками. Неопознанные БПЛА появились также вблизи самолета Владимира Зеленского во время его визита в Ирландию.

    Комментарии (2)
    6 декабря 2025, 05:45 • Новости дня
    В Берлине полиции разрешили тайно проникать в квартиры подозреваемых

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Берлина одобрил реформу, позволяющую полиции скрытно проникать в жилье и взламывать электронные устройства подозреваемых в преступлениях.

    Нововведение было принято большинством голосов правящей коалиции ХДС и СДПГ, а также частью депутатов оппозиционной партии АдГ, передает Heise.

    Закон позволяет властям в определенных случаях заходить в квартиры без уведомления владельцев и устанавливать на электронные устройства вредоносное программное обеспечение.

    В официальном сообщении говорится: «Чтобы контролировать зашифрованную коммуникацию, следователи в будущем смогут, согласно проекту сената и поправкам депутатов, не только взламывать IT-системы, но и тайно заходить в квартиры подозреваемых».

    Реформа размещена в двух новых параграфах, которые предусматривают возможность использования шпионского ПО для перехвата сообщения до или после его шифрования, а также проведение проникновения и обыска помещений, если дистанционная установка невозможна.

    Еще одна часть закона защищает право полиции применять нагрудные камеры даже в частных помещениях при угрозе жизни или здоровью.

    Также, по данным Heise, добавлен третий параграф, легализующий сопоставление лиц и голосов подозреваемых с публичными биометрическими данными из интернета.

    Четвертый параграф впервые разрешает полиции использовать персональные данные для обучения и тестирования искусственного интеллекта.

    Власти называют реформу адаптацией к цифровой эпохе и борьбе с терроризмом. Критики считают ее чрезмерным вмешательством в личную жизнь граждан. Аналогичная инициатива уже была утверждена ранее в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активисты «Антифа» заявили о причастности к поджогу автомобиля депутата АдГ Бернда Баумана в Гамбурге, пострадали еще три машины.

    Немецкая полиция пресекла деятельность международной группы, торговавшей поддельными произведениями искусства на миллионы евро.

    Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт отметил значительный рост употребления наркотиков в стране после легализации каннабиса и назвал закон вредоносным.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 02:39 • Новости дня
    США одобрили продажу 200 ракет AIM-120C-8 Дании

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США рассмотрела заявку Дании на приобретение двухсот ракет AIM-120C-8 и сообщила о решении Конгрессу, который, в свою очередь, теперь должен одобрить или заблокировать сделку.

    Как передает ТАСС, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Дании двухсот ракет класса «воздух – воздух» средней дальности AIM-120C-8 на сумму 730 млн долларов.

    Ранее власти Дании официально запросили возможность приобрести указанные ракеты и связанное с ними оборудование у Соединенных Штатов.

    В заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона отмечается, что планируемая сделка соответствует внешнеполитическим и национальным интересам США и повышает безопасность союзника по НАТО.

    Американская сторона полагает, что поставка повысит совместимость боевых возможностей Дании с ВВС США и других партнеров альянса.

    Основным подрядчиком в рамках продажи может быть выбрана компания RTX Corporation. Как отмечает Пентагон, решение по сделке официально направлено в Конгресс США. У законодателей есть 30 дней на рассмотрение потенциальной продажи и возможности ее блокирования.

    Ранее Агентство сообщило, что Госдеп одобрил аналогичную потенциальную сделку с Данией по системе IBCS для противовоздушной и противоракетной обороны и сопутствующему обеспечению на сумму 3 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую сумму примерно 3,7 млрд долларов.

    США также предложили Польше заем в размере 2 млрд долларов на приобретение вертолетов Apache. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Южной Корее боеприпасов для истребителей F-35 на 271 млн долларов.

    Литва закупит в США партию ракет средней дальности AMRAAM на сумму 94 млн евро (100 млн долларов), которые предназначены для ранее приобретенных ЗРК NASAMS.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 08:22 • Новости дня
    Фрегат «Маршал Шапошников» вошел в Красное море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд российских кораблей, в составе которого фрегат «Маршал Шапошников», зашёл в Красное море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота.

    Российский фрегат «Маршал Шапошников» в составе отряда кораблей Тихоокеанского флота зашел в Красное море, сообщает пресс-служба флота, передает РИА «Новости». Корабль сопровождал танкер «Борис Бутома».

    Экипажи кораблей до этого прошли через Аденский залив, где провели учения по разным сценариям действий с условным противником.

    Отряд вышел из Владивостока 1 октября. Главная цель похода – выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в стратегически важных районах Мирового океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу Таиланда. Корабли Тихоокеанского флота на учениях уничтожили подлодку. Российские и китайские военные корабли провели совместные ракетные стрельбы в Японском море.

    Комментарии (0)
    5 декабря 2025, 20:35 • Новости дня
    Вагенкнехт осудила новый закон Бундестага о военной службе

    Вагенхнехт: С новым воинским законом власти ФРГ «играют в русскую рулетку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Принятие в Германии закона о военной службе, предусматривающего обязательное анкетирование и медицинский осмотр молодежи, вызвало резкую критику со стороны партии BSW.

    Лидер немецкой партии BSW «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт раскритиковала новый закон о военной службе, который был одобрен Бундестагом, передает

    ТАСС. По ее словам, власти Германии «играют в русскую рулетку», рискуя не только перспективами страны, но и жизнями молодых людей.

    Вагенкнехт в своей публикации на X заявила: «Вместо того, чтобы готовить Германию к войне с Россией, в которой, по оценкам Вооруженных сил ФРГ, ежедневно 1 тыс. солдат будут гибнуть в качестве пушечного мяса, правительству Германии следует сделать все возможное для поддержки мирного урегулирования на Украине и возвращения к дипломатии и разрядке».

    По словам Вагенкнехт, партия BSW выступает против воинской повинности и поддерживает мирные инициативы, надеясь на дипломатическое решение конфликтов. Она подчеркнула, что Германия должна делать ставку на мирные переговоры, а не милитаризацию.

    В пятницу депутаты Бундестага приняли закон о новой модели военной службы, предусматривающий восстановление воинского учета в Германии. Также с 2027 года все юноши, родившиеся после 1 января 2008 года, должны будут пройти медосмотр и заполнить анкету о службе в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности Бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    В то же время, в кадровые центры немецкой армии в октябре поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.

    Комментарии (0)
    Главное
    МАГАТЭ: Саркофаг Чернобыльской АЭС утратил функции обеспечения безопасности
    ВЦИОМ назвал три самые актуальные проблемы для россиян
    Бастрыкину доложили о спарринге ММА-бойца с памятником ветеранам МЧС
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    Фидан: У России много причин не доверять никому на фоне конфликта на Украине
    В Лондоне завалили навозом рождественскую елку в отеле The Ritz
    Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Дружба России и Индии вновь выдержала натиск Запада

    Индия и Россия показали Западу преимущество взаимного уважения перед односторонним диктатом: в Нью-Дели завершился двухдневный визит Владимира Путина, в ходе которого он встретился с премьером страны Нарендрой Моди. Итогом саммита стало большое количество документов, затрагивающих сотрудничество как в энергетике, так и в сфере ВПК. Как прошедший визит отразится на будущих контактах России и Индии? Подробности

    Перейти в раздел

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не увидел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Перейти в раздел

    США огорчили Европу своей стратегией безопасности

    Радикальные изменения обозначены в подходе Соединенных Штатов к обеспечению своей безопасности. По крайней мере, именно такие заявления и декларации содержатся в новой Стратегии нацбезопасности США. В чем именно они заключаются, как это касается союзников Вашингтона в Европе – и их текущего противостояния с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации