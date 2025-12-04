ВСУ за сутки потеряли более 1275 человек и десятки единиц техники

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и штурмового полка ВСУ около Алексеевки и Варачино в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Вильчей, Старицей и Лиманом.

При этом ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, четыре бронемашины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», станцию РЭБ и три склада матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Купянска-Узлового, Кучеровки, Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки Харьковской области, Яровой и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, два орудия полевой артиллерии, в том числе польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, пять бронемашин и четыре склада с боеприпасами.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Северска, Платоновки, Закотного, Берестока, Петровского, Константиновки и Степановки ДНР.

ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три бронемашины, американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станцию РЭБ и четыре склада материальных средств, перечислили в оборонном ведомстве.

Между тем подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, бригадам беспилотных систем ВСУ, морской пехоты, нацгвардии и теробороны у Гришино, Сергеевки, Торского, Вольного, Светлого, Торецкого, Белицкого, Димитрова ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 490 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin, а также хорватская реактивная пусковая установка Heron и пусковая установка РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, бригады теробороны и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Воздвижевки, Доброполья, Варваровки, Гуляйполя Запорожской области и Андреевки Днепропетровской области.

Противник потерял свыше 215 военнослужащих и шесть бронемашин.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ под Новоданиловкой, Степногорском Запорожской области и Никольским Херсонской области. Уничтожены более 55 военнослужащих ВСУ, две станции РЭБ, орудие полевой артиллерии, пять складов, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Червоное в Запорожской области.

Ранее на этой неделе российские войска освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

Российские войска за прошлую неделю освободили восемь населенных пунктов, а с начала 2025 года освободили 275 населенных пунктов.