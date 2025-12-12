Минобороны: Киев пытался ударить по химпредприятиям в Великом Новгороде и Россоши

Tекст: Вера Басилая

Генерал-майор Алексей Ртищев заявил, что попытки применения беспилотных летательных аппаратов по промышленным предприятиям в Великом Новгороде и городе Россошь, где имеются вещества первого класса опасности, были сорваны, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Ртищев отметил, что действия против химических объектов представляют прямую угрозу химического поражения для мирных жителей.

Он также подчеркнул, что в ноябре 2025 года были предотвращены диверсии с использованием напитков, содержащих опасные химические соединения, в отношении российских военнослужащих и должностных лиц Донбасса и Новороссии. По его словам, один из диверсантов был задержан и признал свою вину.

Кроме того, по заявлению Минобороны, киевский режим использует химические предприятия для создания техногенного щита, рассчитывая на то, что российские войска не наносят по ним удары. Это увеличивает риски для мирного населения и соответствует принципам «выжженной земли».

Ртищев также обратил внимание, что в случае радиационной аварии на Украине под угрозой окажется не только территория страны, но и значительная часть Европы, повторяя сценарий по типу Чернобыльской аварии. По украинским прогнозам, ущерб ограничится Россией, но подобный сценарий крайне маловероятен, подчеркнул генерал.

Минобороны России заявило, что Украина готовит провокацию с применением «грязной бомбы» «под чужим флагом».

До этого в Минобороны сообщали, что украинские военные разместили антенно-мачтовое оборудование на промышленном объекте с 550 тоннами аммиака в районе Новотроицкого в ДНР и планируют техногенную катастрофу для обвинения России.

Также ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб отравить сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области токсичными химикатами через вентиляцию автомобилей.