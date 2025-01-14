ФСБ пресекла попытку отравления сотрудников ОПК под Ярославлем

ФСБ предотвратила теракт с применением отравляющих веществ на оборонном предприятии в Ярославской области

Tекст: Вера Басилая

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержали гражданина России, который из тайника забрал две емкости с опасными химическими веществами. Эти вещества, способные вызвать ожоги дыхательных путей и привести к летальному исходу, злоумышленник планировал залить в воздуховоды автомобилей работников оборонного предприятия в Ярославской области, передает ТАСС.

По данным ФСБ, спецслужбы Украины курировали деятельность задержанного с помощью интернет-мессенджеров, что подтверждает информация, найденная у него в средствах связи. В ФСБ также отметили, что это не первый случай использования украинскими спецслужбами отравляющих веществ.

ФСБ напомнила о пресеченной в феврале 2024 года попытке украинских спецслужб совершить теракт в Запорожской области. У трех граждан Украины были изъяты химические препараты, созданные в США, которые классифицируются как оружие массового поражения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 355 и 205 УК РФ.

Ранее уроженец Мелитополя Егор Семенов признал вину в попытке отравления тортом курсантов Армавирского высшего военного авиационного училища.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что выпускников училища пыталась отравить организованная группа, в которую входили сотрудники государственных органов Украины.

Также в феврале прошлого года в Петербурге группа лиц пыталась отравить продукты для гуманитарной помощи.