Установлена причастность госорганов Украины к отравлению летчиков в Армавире

Tекст: Валерия Городецкая

Арестованный ранее за совершение теракта уроженец Мелитополя, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников госорганов Украины, купил более 200 флаконов препарата «Кордиамин», 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками конька «Кочари» и торт, сообщили в прокуратуре Краснодарского края по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского, передает ТАСС.

По данным ведомства, мужчина при помощи шприца ввел препарат в продукты и 20 октября отправил их с курьером в ресторан «Царская охота», чтобы отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков.

В октябре 77 выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. СК возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя, подозреваемого в попытке отравить летчиков.