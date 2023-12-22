  • Новость часаУстановлена причастность госорганов Украины к отравлению летчиков в Армавире
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украинцы – те же мы, только соблазненные

    Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бесовский соблазн антисемитизма

    Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.

    19 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Зачем США устроили переполох в Красном море

    Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.

    4 комментария
    22 декабря 2023, 14:12

    Установлена причастность госорганов Украины к отравлению летчиков в Армавире

    Установлена причастность госорганов Украины к отравлению летчиков в Армавире
    @ t.me/opskuban

    Tекст: Валерия Городецкая

    Выпускников военного авиационного училища в Армавире пыталась отравить организованная группа, в которую входили сотрудники государственных органов Украины, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

    Арестованный ранее за совершение теракта уроженец Мелитополя, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами из числа сотрудников госорганов Украины, купил более 200 флаконов препарата «Кордиамин», 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками конька «Кочари» и торт, сообщили в прокуратуре Краснодарского края по итогам пресс-конференции прокурора Сергея Табельского, передает ТАСС.

    По данным ведомства, мужчина при помощи шприца ввел препарат в продукты и 20 октября отправил их с курьером в ресторан «Царская охота», чтобы отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков.

    В октябре 77 выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем. СК возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя, подозреваемого в попытке отравить летчиков.

    21 декабря 2023, 18:56
    Захарова прокомментировала слова Прилепина о присоединении Узбекистана
    Захарова прокомментировала слова Прилепина о присоединении Узбекистана
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Высказывание писателя Захара Прилепина о трудовой миграции и присоединении территории Узбекистана к России являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат сказала, что Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, передает ТАСС.

    При этом Захарова отметила, что сейчас Россия ведет работу над приданием сотрудничеству в области трудовой миграции более упорядоченного и взаимовыгодного характера.

    Ранее писатель Прилепин заявил, что «территории, откуда к нам едут гастарбайтеры», необходимо присоединять.

    Коментарии (93)
    21 декабря 2023, 20:21
    Ивлеева пообещала продолжение «голых вечеринок»
    Ивлеева пообещала продолжение «голых вечеринок»
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Настя Ивлеева заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованной ей «голой» вечеринке, после которой общественники заявили на нее в прокуратуру.

    В своем Telegram-канале Ивлеева написала, что вечеринка «того стоила», и анонсировала продолжение мероприятия. «Я обожаю, что почти на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что «это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина», – заявила блогер, добавив, что люди просто пришли в «красивых полуобнаженных нарядах», передает Life.

    Ивлеева также обвинила россиян в двойных стандартах, поскольку, по ее мнению, они восхищаются западными моделями в откровенной одежде, а отечественных артистов называют развратными и опустившимися.

    Ранее представители межрегионального общественного движения «Зов народа» обратились в прокуратуру, МВД и СК с просьбой проверить вечеринку Ивлеевой на предмет пропаганды ЛГБТ, а также присутствия несовершеннолетних и наркотиков.

    Коментарии (126)
    21 декабря 2023, 18:34
    МИД Узбекистана пригласил посла России из-за высказывания Прилепина
    МИД Узбекистана пригласил посла России из-за высказывания Прилепина
    @ Денис Гришкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов был приглашен в МИД Узбекистана из-за высказывания российского писателя, сопредседателя политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Захара Прилепина.

    До представителя России «в принципиальной форме доведено», что высказанное Прилепиным предложение «присоединить территории Узбекистана к России» было воспринято «с чувством глубокой озабоченности», передает ТАСС заявление узбекского МИД.

    Там отмечается, что такие необдуманные высказывания партийных лидеров не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства между странами.

    Накануне в ходе заседания Объединенного совета командиров Прилепин заявил, что «территории, откуда к нам едут гастарбайтеры», необходимо присоединять, тогда рожденные там дети будут учить русский язык сразу.

    Коментарии (81)
    21 декабря 2023, 20:12
    Возросло число погибших при стрельбе в Праге

    Глава полиции Чехии Вондрашек: Число жертв стрельбы в Праге превысило 15 человек

    Возросло число погибших при стрельбе в Праге
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество погибших в результате нападения вооруженного мужчины на университет в центре Праги превысило 15 человек, сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек.

    По меньшей мере 15 человек погибли и 24 человека получили ранения в результате стрельбы в центре чешской столицы на территории Карлова университета, сообщил Вондрашек в эфире телеканала CT24, передает РИА «Новости».

    В четверг в Карловом университете в Праге произошла стрельба. Полиция обезвредила нападавшего. Местные СМИ сообщили, что стрелком был 24-летний студент-историк, перед нападением он расправился со своим отцом.

    Коментарии (35)
    21 декабря 2023, 20:46
    Орбан: Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией
    Орбан: Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Венгрия не занимается чужими территориями и границами, но ей хотелось бы, чтобы у нее никогда не было границы с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Журналисты задали ему вопрос, какими ему видятся в будущем границы соседней Украины. Орбан ответил, что внимание Венгрии обращено только на себя, но главное, чтобы «не было границы с Россией», передает ТАСС.

    Премьер подчеркнул, что Венгрия заинтересована в том, чтобы между ней и Россией всегда была территория, контролируемая другим государством.

    Ранее Орбан заявил, что действия России на Украине действительно можно называть специальной военной операцией.

    Коментарии (41)
    21 декабря 2023, 17:25
    Названа «точка равновесия» для курса доллара

    Первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал выгодный экспорту и импорту курс доллара

    Названа «точка равновесия» для курса доллара
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Курс 90 рублей за доллар является точкой равновесия и приемлем как экспортерам, так и потребительскому и инвестиционному рынкам, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент Владимир Путин.

    «В целом можно отметить, что российская экономика нашла точку равновесия экспорта и импорта. Свидетельством этого является стабилизация валютного курса в районе 90 рублей за доллар. Что является приемлемым как с точки зрения экспорта, так и с точки зрения потребительского и инвестиционного рынков страны», – приводит слова Белоусова «Интерфакс».

    Вице-премьер добавил, что величина экспортных поставок только на рынки дружественных стран в 2023 году превысила 360 млрд долларов, что на 60% больше, чем в 2021 году.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внешний долг России сократился почти на треть, что он назвал «очень важным».

    Коментарии (29)
    22 декабря 2023, 00:09
    Пограничники начали изымать загранпаспорта у россиян из-за опечаток

    РБК: У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток

    Tекст: Вера Басилая

    У россиян на границе начали изымать загранпаспорта из-за опечаток в данных, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    С декабря в силу вступил закон о перечне оснований недействительности паспортов. После этого стало известно о двух случаях изъятия загранпаспортов, передает РБК.

    По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в первом случае была опечатка в имени, во втором пропустили букву в названии города.

    Ломидзе добавила, ничего подобного раньше не было, АТОР мониторит ситуацию.

    В декабре вступил в силу закон «О едином перечне оснований недействительности паспортов», согласно которому, загранпаспорт может быть признан недействительным в случае утери, истечения срока действия, изменения личных данных владельца или его смерти. Кроме того, невыездные граждане должны сдавать загранпаспорт на хранение. Невыездными считаются граждане, призванные на военную службу, допущенные к государственной тайне, сотрудники ФСБ и другие. Загранпаспорт будет признан недействительным и изъят, если они решат оставить его у себя.

    Коментарии (19)
    21 декабря 2023, 17:46
    Возвращающимся в зону СВО военным отказали в заселении в отель под Ростовом
    Возвращающимся в зону СВО военным отказали в заселении в отель под Ростовом
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники отеля, расположенного в Ростовской области, отказались заселять возвращающихся в зону спецоперации военнослужащих, поскольку у них отсутствовали паспорта.

    По словам сослуживца бойцов, они возвращались из Петербурга, где забрали гуманитарную помощь и коптеры. В Ростове автомобиль, на котором ехали военнослужащие, сломался, и они решили остановиться в отеле, однако сотрудники ближайшего «Амакса» их не пустили, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Don Mash.

    Руководство отеля объяснило такое решение тем, что совершеннолетние граждане могут заселяться только при наличии паспорта, нарушение правила может повлечь штраф для отеля в размере до 750 тыс. рублей. В отеле подчеркнули, что для военных не предусмотрены исключения в правилах.

    Накануне в Миллеровском районе Ростовской области закрыли отель «Добрыня» после того, как туда отказались заселять бойцов спецоперации.

    Коментарии (40)
    21 декабря 2023, 18:27
    Водоканал Петербурга снял ролик про новогодние засоры канализации по мотивам «Слова пацана»
    Водоканал Петербурга снял ролик про новогодние засоры канализации по мотивам «Слова пацана»
    @ t.me/VDKSPB

    Tекст: Ольга Иванова

    Водоканал Петербурга снял социальную рекламу по мотивам сериала «Слово пацана», в которой призвал жителей города не выбрасывать новогодние салаты в канализацию.

    Клип снят под саундтрек из сериала, песню группы Аигел «Пыяла». Он опубликован в официальном Telegram-канале Водоканала Санкт-Петербурга.

    По сюжету ролика, мужчина смывает салат в кабинке туалета, а когда выходит оттуда, его уже ждут «коллеги из водоканала». Один из них, похожий на героя сериала Вову Адидаса, говорит завирусившуюся цитату: «Кирилл у нас поступил не по-пацански, поэтому мы отшиваем его, как чушпана».

    После этого герой показывает яйцо и спрашивает, можно ли смыть в унитаз его. «Нет, скорлупе там делать нечего», – отвечает ему «коллега из водоканала». «Не выбрасывай новогодние салаты в унитаз, не будь чушпаном», – призывает социальная реклама питерского Водоканала.


    Чушпан – человек, который не состоит в молодежной группировке, чужак. Это казанское жаргонное слово было в ходу в 80-е годы, оно снова вошло в обиход в 2023 году благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

    Ранее стало известно, что большинство посмотревших сериал «Слово пацана» выступили против его запрета.

    На ваш взгляд
    Какой салат на новогоднем столе вы больше предпочитаете?



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    13 комментариев


    Коментарии (11)
    22 декабря 2023, 08:51
    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ

    Глава «Украинской бронетехники» обвинил Россию в том, что она сорвала поставки истребителей ВСУ

    На Украине обвинили Россию в «срыве» поставок истребителей ВСУ
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва сорвала закупку Киевом истребителей за рубежом, заявил изданию «Экономическая правда» украинский топ-менеджер и генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.

    По его словам, Киев нашел на другом конце планеты истребители и уже начал договариваться о покупке, однако одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян, передает РИА «Новости».

    Бельбас посетовал, что российские дипломаты использовали документ для давления на местных чиновников, которые все же отказали Киеву и расторгли сделку.

    Также он пожаловался, что Россия постоянно мешает Украине закупать оружие на мировом рынке, а данная ситуация – не первый случай.

    Ранее российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО.

    Коментарии (28)
    21 декабря 2023, 19:04
    СМИ назвали число жертв расстрела в центре Праги

    Lidovky: При нападении на Карлов университет в Праге погибли 10 человек

    СМИ назвали число жертв расстрела в центре Праги
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При стрельбе на философском факультете Карлова университета в чешской столице в четверг вечером погибли 10 человек, сообщают местные СМИ.

    При стрельбе погибли 10 человек, девять получили тяжелые ранения, сообщил lidovky.cz, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в центре Праги при стрельбе в учебном заведении были убиты и ранены несколько человек. Самого нападавшего обезвредила полиция.

    Коментарии (5)
    21 декабря 2023, 17:53
    Нефть стала дешеветь после заявления Анголы о выходе из ОПЕК
    Нефть стала дешеветь после заявления Анголы о выходе из ОПЕК
    @ Friso Gentsch/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале перешла к снижению на лондонской бирже ICE после сообщений о выходе Анголы из ОПЕК.

    Если в 15:17 мск Brent торговалась по 79,53 долларов за баррель, то 17:57 мск ее стоимость снизилась до 78,77 долларов за баррель, передает ТАСС.

    Нефть марки WTI подешевела до 73,31 долларов за баррель.

    Ангольский министр нефти, газа и минеральных ресурсов Диамонтину Азеведу объявил в четверг, что страна выходит из ОПЕК. Решение было принято на заседании совета министров под руководством президента Анголы Жоау Лоуренсу.

    Согласно данным ОПЕК, в 2022 году объем добычи нефти Анголой составил 1,14 млн баррелей в сутки. В ноябре 2023 года показатель находился на уровне 1,13 млн б/с.

    Ранее сообщалось, что нефть подешевела на данных о рекордной добыче в США.

    Коментарии (11)
    22 декабря 2023, 00:50
    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину

    Премьер Венгрии Орбан призвал ЕС уточнить границы Украины для вступления в сообщество

    Орбан поинтересовался, в каких границах ЕС собирается принять Украину
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал уточнить актуальные размеры и численность населения Украины, и поинтересовался, намерен ли Евросоюз принимать Украину вместе с освобожденными регионами и находящимися там российскими военными.

    Орбан выразил мнение, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС принесет много вреда. Он считает, что Евросоюз не подготовлен к такому шагу. По его словам, ЕС собирается принимать страну, на территории которой находятся российские военные.

    «Их тоже будем принимать? О какой территории мы говорим? О какой численности населения?» – сказал Орбан телеканалу HirTV, передает РИА «Новости».

    Премьер Венгрии отметил, что украинцы верят в решающий шаг, который они сделали, но если все вопросы о территориях и населении всплывут впоследствии, то процесс вступления Украины в ЕС замедлится, и приведет к разочарованию.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрии не хотелось бы, чтобы у нее была граница с Россией.

    Также Орбан сообщил, что Венгрия предлагает ЕС отказаться от оказания финансовой помощи Киеву из бюджета сообщества в течение пяти лет.

    Во время голосования стран ЕС по вопросу о начале переговоров с Украиной Орбан вышел из зала заседаний, но вето не применил. При этом он заблокировал программу бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро.

    Коментарии (14)
    21 декабря 2023, 17:32
    СМИ раскрыли причины недомогания более ста детей в поезде Тюмень – Адлер

    RT: Дети жаловались на недомогание за несколько дней до посадки на поезд Тюмень – Адлер

    Tекст: Валерия Городецкая

    Шесть детей почувствовали себя плохо за несколько дней до посадки на поезд Тюмень – Адлер, с которого более 100 детей сняли из-за недомогания.

    В лагере ребятам выписали лекарства и посоветовали разместить их в поезде отдельно от других детей, однако школьников отправили в плацкартном вагоне вместе с другими ребятами, просто огородив их шторкой, передает RT со ссылкой на источник в медицинских кругах.

    Напомним, в Саратове более 100 детей госпитализировали с поезда Тюмень – Адлер. У детей с признаками ОРВИ выявили вирус гриппа группы А. Одна из детей, 12-летняя девочка, скончалась. СК возбудил уголовное дело.

    Коментарии (2)
    21 декабря 2023, 21:59
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    В Европе нашли способ обойти вето Венгрии на помощь Украине
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил выделить средства для оказания помощи Украине из Европейского механизма стабильности (ESM), пишет Bloomberg.

    Рен заявил, что отсутствие единства в Европе в вопросе поддержки Украины и вето Венгрии на помощь Киеву вызывают у него беспокойство, пишет Bloomberg, передает «Газета.Ru». Глава финского ЦБ призвал остальные 26 стран ЕС «быстро действовать вместе и подготовить «план Б» без согласия Венгрии».

    В качестве одного из вариантов Рен предложил выделить Украине средства из ESM, который располагает 80 млрд евро. «У нас нет неотложной необходимости в Европейском механизме стабильности (ESM) на финансовых рынках, но у нас есть срочная потребность, безотлагательная необходимость на помощь Украине», – подчеркнул он.

    Он также предложил воспользоваться замороженными российскими активами на сумму 260 млрд евро, выразив мнение, что такая стратегия является «реалистичной, надежной и долгосрочной».

    Ранее Венгрия заявила, что не собирается снимать вето с выделения 50 млрд евро Киеву.

    Коментарии (9)
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