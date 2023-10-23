Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

Fighterbomber: Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом

Tекст: Антон Никитин

Как сообщает «Лента.Ру», во время празднования в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище (АВВАКУЛ) 20-летней годовщины выпуска летчиков противовоздушной обороны к офицерам приехал курьер и передал 20-килограмовый десерт и ящик спиртного. Боевые пилоты попытались установить отправителя, но попытки не увенчались успехом. Заподозрив неладное, уже порезанный торт отправили на проверку.

Летчики передали записи с камер видеонаблюдения спецслужбам, которые выявили курьера в момент покупки билета на самолет. Им оказался уроженец города Мелитополь. После поимки курьер рассказал, что в сделанный в Армавире торт и алкоголь был подмешан сильнодействующий яд.

Никто из 77 российских летчиков не пострадал. Fighterbomber указал, что причастным к инциденту может быть Главное управление разведки (ГУР) Украины.