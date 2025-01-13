Обвиняемый в попытке отравления курсантов летного училища в Армавире признал вину

Обвиняемый в попытке отравления выпускников летного училища в Армавире признал вину

Tекст: Вера Басилая

Семенов на первом заседании в Южном окружном военном суде признал свою вину в полном объеме в попытке отравления курсантов Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков ПВО, передает ТАСС.

«Да, ваша честь, вину признаю в полном объеме», – сказал Семенов в ходе заседания в ответ на вопрос судьи о его признании. Судебное разбирательство будет продолжено, в рамках процесса могут быть раскрыты дополнительные детали происшествия.

Южный окружной военный суд начал слушание дела Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравления выпускников авиационного училища в Армавире, за что ему обещали 400 тыс. рублей.

Ранее в октябре 77 выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя, подозреваемого в попытке отравить летчиков.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что выпускников военного авиационного училища в Армавире пыталась отравить организованная группа, в которую входили сотрудники государственных органов Украины.



