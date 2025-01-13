Суд назвал дату начала процесса по делу о попытке отравления летчиков в Армавире

Южный окружной суд начинает слушание по делу Семенова о попытке отравления летчиков в Армавире

Tекст: Максим Попов

Как сообщило РИА «Новости», Южный окружной военный суд в понедельник проведет первое заседание по уголовному делу Егора Семенова. Подсудимый обвиняется в государственной измене и террористическом акте. Процесс ранее был перенесен из-за с этапированием подсудимого.

По версии следствия, Семенов в 2022 году получил гражданство России и был завербован спецслужбами Украины в 2023 году. Его задачей было организовать убийство выпускников Армавирского авиационного училища. Обещанное вознаграждение составило 400 тыс. рублей, которое Семенов так и не получил.

В октябре 2023 года Семенов приобрел 200 флаконов препарата «Кордиамин», 76 бутылок виски Jameson, 40 бутылок коньяка «Кочари» и торт, в которые он ввел препарат. Посылка была доставлена в ресторан «Царская Охота» с помощью курьера. Однако летчики не смогли установить отправителя и передали все правоохранительным органам. Экспертиза подтвердила отравление продуктов.

Раннее сообщалось, что обвиняемого в попытке отравления выпускников военного училища арестовали.