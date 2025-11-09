Госбюро расследований Украины зафиксировало более 176 тыс. дезертиров за год

Tекст: Катерина Туманова

С января по октябрь 2025 года в ВСУ было зарегистрировано 176 321 случай дезертирства и самовольного оставления части, передает ТАСС со ссылкой на данные Государственного бюро расследований Украины.

Число случаев самовольного оставления части составило 155 286, дезертирства – 21 035 эпизодов.

Статистика включает оба вида нарушений дисциплины: самовольное оставление части трактуется как более легкое преступление, при котором при определенных условиях военнослужащий может избежать наказания и вновь приступить к исполнению обязанностей.

Из всех покинувших свои части военнослужащих около 34 тыс. человек самостоятельно вернулись на службу. На протяжении рассматриваемого периода ежемесячное число подобных инцидентов варьировалось от 17 до 18 тыс.

Показатель почти сопоставим с количеством мобилизованных за тот же срок – в месяц принято на службу от 20 до 30 тыс. человек, за исключением погибших и раненных.

