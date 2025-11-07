  • Новость часаТрамп объяснил причину отмены саммита с Путиным в Будапеште
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Греция решила закрыть «заднюю дверь Европы» для российского газа
    Опубликован отчет МАК о причинах вынужденной посадки Airbus A321 на кукурузное поле
    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами
    Фигуристка Бестемьянова: Наших фигуристов никогда не любили на международной арене
    Швейцария присоединилась к санкциям ЕС на выдачу мультивиз россиянам
    Число погибших при крушении вертолета в Дагестане увеличилось до пяти
    Украина лоббировала на Западе санкции против Грузии
    Армия США решила закупить миллион дронов
    Западные СМИ назвали условия Мадуро к США в обмен на отставку
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    22 комментария
    7 ноября 2025, 23:15 • Новости дня

    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ

    Освобожденный поселок Шевченко завален грудами техники и тел солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    В освобожденном ВС России поселке Шевченко под Красноармейском (украинское название Покровск) в ДНР обнаружены остатки украинской военной техники и тела военнослужащих среди руин домов.

    Освобожденный российскими военнослужащими поселок Шевченко в ДНР разрушен в результате ожесточенных боев почти полностью, а сохранившиеся строения уничтожены почти до основания, утратив даже стены. При этом среди развалин остались десятки тел украинских военнослужащих, эвакуация которых после боев командованием ВСУ не производилась, передает РИА «Новости».

    ВСУ пытались вернуть контроль над Шевченко, несколько раз организовав контратаки, однако наступавшие подразделения понесли значительные потери и были уничтожены российскими военными в ходе боев за населенный пункт.

    Контратакующую пехоту ВСУ подвозили к окраинам на бронетехнике западного и украинского производства, включая американские БМП Bradley и БТР M113, а также французские БТР VAB.

    Эти машины были подорваны на противотанковых минах и сейчас находятся среди остатков разрушенной инфраструктуры на северной окраине поселка.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские войска всеми силами хотели сохранить контроль над Шевченко в ДНР, чтобы не допустить потери контрольного месторождения лития в регионе, заявлял в июне советник главы республики Игорь Кимаковский. Российские войска 26 июня освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР.

    7 ноября 2025, 09:50 • Новости дня
    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области

    «Северяне» рассказали о тяжелых встречных боях с ВСУ в Сумской области

    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативные подразделения группировки «Север» продолжают формировать зону безопасности на направлениях в Сумской области, где идут тяжелые встречные бои и отражаются контратаки ВСУ, сообщили в группировке «Север».

    Группировка войск «Север» постоянно расширяет и укрепляет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    На большинстве участков фронта в Сумской области продолжаются тяжелые встречные сражения. Российские военные активно используют авиацию, комплексы ОТРК и артиллерию для нанесения ударов по выявленным позициям противника. ВСУ предпринимают попытки вернуть утраченные рубежи, контратакуя с разных направлений.

    Силами 71-й отдельной егерской бригады противник провел штурмовую атаку в лесополосах на правом фланге наступления российской группировки.

    «Комплексным огневым поражением атака отражена, уничтожена боевая бронированная машина и до 70% личного состава штурмовой группы, остальные отошли на исходные позиции», – говорится в сообщении.

    В подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечается значительное число дезертиров. Ждут прибытия пополнения из житомирского учебного центра, однако интенсивность потерь не позволит кардинально изменить ситуацию с укомплектованностью.

    На участках фронта в районе Теткино и Глушково изменений не зафиксировано. Российская артиллерия наносила удары по позициям ВСУ у населенного пункта Рыжевка.

    Группировка российских войск «Север» добилась значительных успехов на хатненском участке фронта. Продвижение на участке Меловое – Хатнее составило до 900 м.

    В Сумах и Сумской области ранее прозвучали взрывы.

    Комментарии (8)
    7 ноября 2025, 20:02 • Новости дня
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    Комментарии (6)
    7 ноября 2025, 18:47 • Видео
    Зачем Трампу Средняя Азия

    Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    Комментарии (4)
    7 ноября 2025, 09:14 • Новости дня
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Промышленный объект, связанный со сборкой ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ, подвергся ударам на территории Павлоградского механического завода в Днепропетровской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары были нанесены по Павлоградскому механическому заводу в Днепропетровской области, где ведется сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для украинских военных, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «известно про прилеты по Павлоградскому механическому заводу и площадке рядом с ним», передает РИА «Новости».

    В октябре Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, также сообщал о нанесении удара по производственной площадке Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова, куда входит Павлоградский механический завод.

    Завод в Павлограде занимается сборкой современных украинских ракет для нужд ВСУ. На текущий момент официальных комментариев украинских властей относительно последствий атаки не поступало.

    Ранее в пятницу сообщалось, что в Харьковской области был поражен объект с иностранными наемниками, повреждена ПВО и ремонтная инфраструктура.

    Накануне в Чернигове и Днепропетровской области в результате ударов по объектам ВСУ зафиксировали потери среди украинских военных.

    Подполье также сообщало о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

    Комментарии (2)
    7 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    На Украине решили пополнить бюджет с помощью порно

    Украина оценила ежегодный сбор налогов с порно OnlyFans в 24 млн долларов

    На Украине решили пополнить бюджет с помощью порно
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ежегодные налоговые поступления в украинский бюджет с порноконтента OnlyFans могут достичь почти 24 млн долларов при изменении законодательства, посчитали в Верховной раде.

    С доходов производителей порноконтента на OnlyFans на Украине рассчитывают ежегодно получать почти 24 млн долларов налогов. Об этом заявил депутат Верховной рады и глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев. Он сообщил, что по курсу Национального банка Украины эта сумма составляет около 1 млрд гривен, или 23,8 млн долларов в год, пишет ТАСС.

    Депутат пояснил, что потенциальные налоговые поступления появятся только при условии изменения Уголовного кодекса. Для этого в стране нужно декриминализировать производство порнографии. Гетманцев подчеркнул, что без этих изменений сбор налогов невозможен.

    В своем Telegram-канале Гетманцев привел расчеты по возможным поступлениям и отметил потребность в легализации этой сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о декриминализации хранения порнографического контента 11 ноября 2024 года.

    Тогда депутат Ярослав Железняк пояснил, что речь не идет о легализации порно, поскольку индустрия уже легализована, и с платформы OnlyFans уже поступают налоги.

    Первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans поступили в бюджет Украины весной 2022 года.


    Комментарии (8)
    7 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз.

    Теперь россияне могут получить только однократные въездные разрешения, что означает необходимость подавать заявления на визу при каждом путешествии в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    «С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», – заявили в ЕК.

    Накануне ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    Комментарии (5)
    7 ноября 2025, 16:34 • Новости дня
    Рада разрешила лишать украинцев единственного жилья

    Депутаты Украинской рады приняли закон о конфискации единственного жилья в счет долга

    Рада разрешила лишать украинцев единственного жилья
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский парламент одобрил законопроект, позволяющий изымать у граждан единственное жилье в счет долгов, он может коснуться миллионов граждан, пишут местные СМИ.


    Парламент Украины поддержал законодательную инициативу, предусматривающую возможность конфискации единственного жилья у граждан за долги, передает «Другая Украина» со ссылкой на «Газету по-украински». Новые нормы позволяют судебным исполнителям изымать недвижимость в случае задолженности, даже если у должника нет другого жилья.

    Экономическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться: инфляция выросла, доходы населения снизились, а задолженность перед банкирами и государством увеличилась, подчеркивает издание. Вместо поддержки граждан власти принимают документы, усугубляющие кризис и лишающие людей последнего имущества.

    «Вы можете узнать, что потеряли жилье, только когда к вам ворвутся судебные исполнители и выломают двери. Исполнитель может «забыть» уведомить о долге, и все – ваш дом уже не ваш. И никакого шанса на обжалование!» – заявляет автор «Газеты по-украински». Украинцев предупредили: новый порядок грозит миллионам граждан, для которых единственное жилье – последняя опора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины начали организовывать временное жилье и социальную поддержку для граждан, возвращающихся с Польши после отмены выплат.

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выразил недовольство решением спикера чешской палаты депутатов убрать украинский флаг.

    В Верховной раде посчитали, что при изменении законодательства ежегодные налоговые поступления в бюджет с порноконтента OnlyFans могут достичь почти 24 млн долларов.

    Комментарии (5)
    7 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    В Казани суд лишил квартиры собственника жилья из-за жалоб соседей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казани суд лишил прав на жилье собственника квартиры, неоднократно нарушавшего покой и безопасность соседей, а саму квартиру постановил выставить на торги, сообщает прокуратура Татарстана.

    Жители дома на улице Гастелло в Советском районе Казани неоднократно обращались в различные органы власти с жалобами на соседа, который регулярно создавал угрозу для окружающих – он привлекался к ответственности за постоянный шум, употребление наркотиков, а также устраивал ссоры.

    Окружающие также указывали на появление запаха газа, потопы, выпадение оконных стекол и прочие происшествия, создававшие опасность для всего дома, сообщили в прокуратуре Татарстана. Администрация района также выдавала собственнику квартиры письменные предупреждения о нарушении прав жильцов, но ситуация не менялась.

    В итоге прокуратура внесла представление с требованием подать иск о прекращении права собственности на квартиру со стороны проблемного жильца и реализации помещения через публичные торги. После рассмотрения акта прокурорского реагирования администрация подала иск в суд, который признал ответчика утратившим право собственности на жилье.

    Суд постановил, что квартира будет продана на торгах, а оставшиеся после оплаты судебных расходов средства перечислят бывшему собственнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты разъяснили, как правильно действовать в конфликтных ситуациях с беспокойными соседями.

    Петербуржец потребовал через суд выселить кошку и попугая из коммунальной квартиры.

    Семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева выселили из дома по судебному решению.


    Комментарии (3)
    7 ноября 2025, 16:22 • Новости дня
    Названа дата вступления в силу запрета ЕС на многократные визы россиянам

    ЕК: Запрет на многократные шенгенские визы для россиян вступит в субботу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России вступит в силу в ближайшую субботу, 8 ноября, сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

    Ламмерт сообщил на брифинге, что члены Евросоюза были официально уведомлены о решении в пятницу, передает РИА «Новости».

    «Государства-члены получают официальное уведомление на следующий день после принятия комиссией. Принятие состоялось вчера днем, поэтому сегодня они уведомлены, и это вступает в силу через день – в субботу», – пояснил представитель ЕК.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам.

    Ранее в ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 15:01 • Новости дня
    В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам

    ЕК: Страны ЕС могут выдавать многократные визы лояльным россиянам

    В ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза смогут продолжить выдавать многократные шенгенские визы россиянам, лояльность которых Брюсселю не вызывает сомнений, заявил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе.

    «Страны ЕС смогут выдавать многократные визы гражданам России, благонадежность и лояльность которых не вызывает сомнений, включая представителей неправительственных организаций, диссидентов, общественных деятелей», – заявил Ламмерт на встрече с журналистами, передает ТАСС.

    В заявлении ЕК отмечается, что страны Евросоюза имеют право продолжать оформлять визы близким членам семей граждан России, проживающих на территории ЕС, и сотрудникам транспортной сферы: водителям грузовиков, автобусов и машинистам поездов. В новых правилах сказано, что многократные визы будут предоставляться только четко определенным категориям граждан России, которые доказали свою благонадежность и имеют регулярную необходимость путешествовать в страны ЕС.

    Ламмерт добавил, что решение официально вступит в силу 7 ноября.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Дипломат сообщил о сохранении действующих шенгенских виз россиян.

    Комментируя запрет, спикер МИД Мария Захарова заявила о незаинтересованности ЕС в туристах из России.

    Комментарии (6)
    7 ноября 2025, 18:40 • Новости дня
    СК: Причиной падения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота
    СК: Причиной падения вертолета в Дагестане могла стать ошибка пилота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета в Дагестане, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

    В качестве версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна. «Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых ошибка пилотирования, техническая неисправность вертолета и другие», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

    Глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил в пятницу, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

    Дагестанское МЧС опубликовало кадры с места крушения вертолета, в результате которого погибли четыре человека.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 10:39 • Новости дня
    Посол Украины заявила о «позитивных» переговорах с США по «Томагавкам»

    Посол Украины Стефанишина заявила о «позитивных» переговорах с США по ракетам «Томагавк»

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины Ольга Стефанишина заявила, что ее страна ведет «позитивные» переговоры о покупке ракет «Томагавк» (Tomahawk) и другого оружия большой дальности, несмотря на отказ президента Дональд Трамп поставлять их Киеву, сообщает Bloomberg.

    Украинский посол в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев продолжает переговоры с Вашингтоном по вопросу закупки ракет Tomahawk и других систем дальнего действия. По словам дипломата, дискуссии ведутся, и Украина активно работает над увеличением финансовых возможностей для приобретения вооружения в США, сообщает Bloomberg.

    «Обсуждение все еще продолжается, но у нас много делегаций, которые работают над масштабированием доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества вооружений от США», – отметила Стефанишина.

    Она добавила, что речь идет не только о Tomahawk, но и о других ракетах разной дальности, и переговоры оцениваются как положительные.

    Стефанишина, занимающая пост посла всего около двух месяцев, подчеркнула выдержанный курс на укрепление связей с американскими властями, несмотря на заявления Дональда Трампа, который ранее критически высказывался о предоставлении Киеву дальнобойных вооружений и называл Владимира Зеленского диктатором.

    Зеленский за последние месяцы смог наладить более конструктивные отношения с администрацией Трампа после напряженной встречи в Овальном кабинете. При этом, несмотря на отказ США напрямую применять Tomahawk, Украина продолжает рассчитывать на поставки, чтобы повысить свои возможности нанесения ударов по инфраструктуре на территории России.

    Комментируя недавние массированные удары по энергетической инфраструктуре страны, Стефанишина подчеркнула, что Украина делает все возможное, чтобы усилить противовоздушную оборону: «Мы можем пережить эту и следующую зиму, но это не означает, что так должно быть».

    Она также предупредила, что любая пассивность международного сообщества воспринимается Москвой как сигнал к наращиванию сил.

    Ранее Британия передала Киеву новые крылатые ракеты Storm Shadow для продолжения ударов по целям на территории России.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что отправка ракет Tomahawk на Украину не способствует урегулированию конфликта и реализации обещаний США.

    Комментарии (2)
    7 ноября 2025, 19:28 • Новости дня
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину.

    В публикации в Telegram-канале ведомства подчеркивается, что Собянину вменяется «пособничество в ведении агрессивной войны, совершенное группой лиц», передает РИА «Новости».

    Ранее СБУ заочно предъявила обвинения певцу Филиппу Киркорову из-за его выступлений в Крыму и Донбассе.

    В октябре ректор МГИМО Анатолий Торкунов был включен в розыскную базу СБУ, где ему предъявили обвинения по нескольким уголовным статьям.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 12:05 • Новости дня
    ЕС ужесточил правила выдачи многократных виз для россиян
    ЕС ужесточил правила выдачи многократных виз для россиян
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение о предстоящем ужесточении правил выдачи многократных виз для граждан России будет обнародовано Евросоюзом в пятницу, сообщила финская телерадиокомпания Yle.

    По данным Yle, Евросоюз решил ужесточить порядок выдачи многократных виз для граждан России, передает ТАСС.

    Ожидается, что уже в ближайшую пятницу будут официально объявлены новые визовые правила, такие данные предоставила пресс-служба МИД Финляндии.

    Финские дипломаты участвовали в обсуждении вопроса на уровне Евросоюза. Известно, что в документе предусмотрены некоторые исключения для отдельных категорий соискателей виз.

    Издание Politico заявило о планах Евросоюза сократить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

    Евросоюз ранее планировал ужесточить выдачу туристических виз гражданам России в рамках нового пакета санкций.

    Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали новые ограничения Евросоюза на получение виз гражданами России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположил, что введение новых визовых ограничений со стороны Евросоюза вполне возможно.

    Песков также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 16:14 • Новости дня
    При крушении вертолета в Дагестане погибли четыре человека

    Минздрав Дагестана: При крушении вертолета у Ачи-су погибли четыре человека

    При крушении вертолета в Дагестане погибли четыре человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су в Дагестане, погибли четыре человека, сообщил глава Минздрава республики Ярослав Глазов.

    По словам министра, трое пострадавших находятся в больнице, двое из них в тяжелом состоянии, еще один в крайне тяжелом, передает ТАСС.

    «Вертолет КЭМЗ потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-су. В результате погибли четверо. Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», – сказал Глазов.

    В июле в Хабаровском крае потерпел крушение вертолет Ми-8, погибли все находившиеся на борту люди.

    В июне вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Тверской области.

    Комментарии (0)
    7 ноября 2025, 17:40 • Новости дня
    Опубликовано видео с места крушения вертолета в Дагестане

    МЧС опубликовало видео с места крушения вертолета в Дагестане

    Опубликовано видео с места крушения вертолета в Дагестане
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дагестанское МЧС опубликовало кадры с места крушения вертолета, в результате которого погибли четыре человека.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что авария произошла на территории населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района. По информации МЧС, частный вертолет совершал рейс между городами Кизляр и Избербаш, когда потерпел крушение и упал прямо на нежилой дом.

    «Сотрудники МЧС России работают на месте падения вертолета в Дагестане. На территории н.п. Ачи-Су Карабудахкентского района произошло падение частного вертолета на нежилой дом с последующим возгоранием», – говорится в сообщении.

    Площадь пожара после катастрофы составила 80 квадратных метров, его удалось оперативно локализовать. По предварительным данным, при падении вертолета пострадали семь человек, четверо из них погибли.

    К работе по ликвидации последствий ЧП привлечены 16 человек и четыре единицы техники.

    Глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил в пятницу, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

    Комментарии (0)
    Главное
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Bloomberg: Орбан предложит США сделку ради снятия санкций на российскую нефть
    СБУ заочно предъявила обвинение Собянину
    Лукашенко дал указания пограничникам на границе с Литвой
    Принадлежащие «ЛУКОЙЛу» заправки Teboil прекращают работу в Финляндии
    В МВД назвали причину убиства семьи российского криптотрейдера в ОАЭ
    В Казани суд лишил квартиры собственника жилья из-за жалоб соседей

    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет

    Впервые с 90-х годов Россия получила возможность поставлять продукцию в Армению напрямую по железной дороге. Все эти годы приходилось возить зерно и другие товары на автомобилях или морем, что делало логистику порой непредсказуемой и дорогой. Новый маршрут открывает огромные перспективы не только для роста торговли с Арменией, но и в целом экспорта на все рынки Южного Кавказа. Почему на это потребовалось более 30 лет? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкий ВПК начинает колонизацию Литвы

    «Средневековые литовские князья, должно быть, в гробу переворачиваются, видя, как современные власти в Вильнюсе сдают свою страну немцам». Такими словами эксперты комментируют начало строительства завода боеприпасов в Литве. Зачем этот завод и литовским властям, и немцам – и почему местные жители боятся соседства с ним? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    • «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

      «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    • Лидер Сербии ответил за патроны для Киева

      «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружение и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат». Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о поставках боеприпасов в страны НАТО. Он уже попытался за это заявление оправдаться.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации