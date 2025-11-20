Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
Мурашко: Минздрав разрешил применение двух новых противоопухолевых вакцин
Министерство здравоохранения выдало разрешение на использование в российской клинической практике двух инновационных противоопухолевых препаратов, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
По словам министра, в перечень одобренных для применения средств вошли вакцины нового поколения: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина, передает ТАСС.
«Важно понимать, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения», – подчеркнул Мурашко.
В апреле девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире.
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщала, что онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в этом году.