Экс-глава ВС Британии Хоутон призвал инвестировать в оборону из-за страха России

Tекст: Вера Басилая

Бывший глава Вооруженных сил Британии Николас Хоутон призвал увеличить оборонный бюджет на фоне опасений, связанных с Россией, передает РИА «Новости».

По словам Хоутона, у России будут «мобилизованные вооруженные силы, огромный набор стратегических преимуществ, экономика, адаптированная к вызовам, и окно возможностей для действий», в то время как НАТО и особенно Британия продолжают отдавать приоритет социальной поддержке, а не национальной безопасности.

В ходе дебатов в Палате лордов лорд Хоутон дал негативную оценку текущему состоянию финансирования британского военного сектора, назвав сложившуюся ситуацию «ужасной». Он отметил, что при существующем уровне финансирования невозможно достичь ни одной из ключевых задач: поддержки Украины, противодействия так называемым гибридным угрозам и интеграции вооруженных сил.

Также Хоутон выразил беспокойство тем, что Британия может оказаться уязвимой, если не предпримет срочные меры для усиления обороны. По его мнению, в нынешних условиях стране необходимы существенные инвестиции в военную сферу, чтобы адекватно реагировать на международные вызовы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что лидерам Евросоюза «крайне сложно прекратить этот психоз» из-за заявлений о «российской угрозе».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о масштабной мистификации угрозы России в ЕС.

Президент России Владимир Путин назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов» из-за страшилок о России.